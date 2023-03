Millioneninvestition in Islikon: Firma Jossi braucht mehr Platz

Investition Jossi braucht mehr Platz und baut in Islikon für 13,5 Millionen Franken Die Thurgauer Industriefirma Jossi will ihre Produktionsfläche am Standort Islikon nahe Frauenfeld annähernd verdoppeln. Hierher werden dann auch die Arbeitsplätze der Jossi Systembau in Wängi verlegt. Martin Sinzig Jetzt kommentieren 24.03.2023, 16.56 Uhr

Armin Jossi begrüsst zahlreiche Jossi-Mitarbeitende und Gäste zum Spatenstich für den Neubau, der den bestehenden Gebäuden im Hintergrund angefügt wird. Bild: Martin Sinzig

66 Jahre nach der Firmengründung legt die Familie Jossi einen weiteren Meilenstein. Am Donnerstag hat sie den Spatenstich für einen Neubau in Islikon gesetzt. Das vierstöckige Gebäude wird 6000 Quadratmeter Produktionsfläche schaffen und damit die bestehenden Flächen annähernd verdoppeln.

In das als flexibler Gewerbe- und Industriebau konzipierte Werk werden 13,5 Millionen Franken investiert. Bauherrin ist die Jossi Management AG von Armin und Heinz Jossi. Die beiden Söhne des Firmengründers sind ebenfalls Eigentümer der bestehenden Industrieliegenschaft. Die Jossi AG wiederum hat sich bis 2034 als Mieterin verpflichtet.

Ausbau der Medtech-Tätigkeiten

Fertiggestellt werden soll der Neubau bis im Sommer 2024. Bis Ende desselben Jahres sollen 40 Arbeitsplätze der Jossi Systembau AG von Wängi schrittweise nach Islikon verlegt und hier die schweizerischen Tätigkeiten zusammengefasst werden. Aktuell beschäftigt die Jossi-Gruppe insgesamt 125 Mitarbeitende, davon zehn bei der tschechischen Tochterfirma in Jihlava.

«Ich freue mich sehr, dass wir so die beiden Standorte zusammenlegen und Raum für weiteres Wachstum schaffen können», sagt Geschäftsführer Philip Howis. Er führt die Systembausparte seit 2008, die inzwischen zum Hauptgeschäft geworden ist. «Wir entwickeln und industrialisieren hochpräzise Geräte, die von Weltmarktführern in der Medizinal- und Labortechnik vermarktet werden. Darum brauchen wir Perspektiven und vor allem motivierte Mitarbeitende.»

Synergien mit Brütsch Elektronik

Seit 2019 gehört die Jossi Systembau AG zusammen mit der Brütsch Elektronik AG aus dem schaffhausischen Beringen zu einer neu formierten Schweizer Medtech-Gruppe, die 250 Mitarbeitende und einen Umsatz von 75 Millionen Franken umfasst. Eigentümerin ist die Inovu-Gruppe, die sich unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Kontivia im Mehrheitsbesitz verschiedener Schweizer Unternehmerfamilien befindet. Ebenfalls beteiligt sind die Managementteams der beiden Tochterfirmen.

Als Vertreter der Standortgemeinde zeigt sich Gemeindepräsident Roger Jung sehr erfreut über die Investition in den Industriestandort Islikon. «Wir werden alles tun, was uns möglich ist, um Industrie und Gewerbe in unserer Gemeinde zu stärken», sagt Jung. Und in Anlehnung an eine Aussage des Firmengründers Hans Jossi (1928–2004) drückte er eine Hoffnung aus: möge die Glut der Begeisterung weiterglühen.

