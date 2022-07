«Solche Probleme gehören zum Job»: Roland Ledergeber im Interview

Interview «Solche Probleme gehören zum Job» – so erlebte Roland Ledergerber seinen Wechsel vom CEO zum Präsidenten des Verwaltungsrats der St.Galler Kantonalbank Seit Mai 2022 präsidiert Roland Ledergerber den Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank. Davor hatte sich der frühere, langjährige Bankchef ein Jahr im Aufsichtsgremium eingelebt. Zum Gespräch über Rück- und Ausblick, Frauen in Führungspositionen und die Ostschweiz als Innovationsplatz empfängt Ledergerber gut gelaunt und entspannt in einem Sitzungszimmer der Bank. Ein Büro hat er keines mehr hier, denn: «Ich habe mein Büro bewusst zu Hause eingerichtet.» Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Verwaltungsratspräsident Roland Ledergeber am Hauptsitz der St.Galler Kantonalbank, wo er heute viel seltener anzutreffen ist als früher als CEO. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 23. Juni 2022)

Nach einem Jahr im Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank, der SGKB, sind Sie nun Präsident des Aufsichtsgremiums. Wie ist dieses Jahr verlaufen?

Roland Ledergerber: Dieses Jahr vor meinem Wechsel ins Verwaltungsratspräsidium war gut und wichtig. Ich konnte entschleunigen, habe Distanz gewonnen zu meiner vorherigen Funktion als CEO und ich konnte Christian Schmid als meinem Nachfolger mehr Raum geben.

Mehr Raum inwiefern?

Beispielsweise, indem ich mich bei Diskussionen im Verwaltungsrat, an denen der CEO auch anwesend ist, etwas zurückgehalten habe mit Voten. Auch dann, wenn ich dank meines früheren Amts etwas mehr Hintergrundwissen hatte.

Mussten Sie sich sehr im Zaum halten?

Es geht. Denn ich habe sehr positive Eindrücke gewonnen. Der Verwaltungsrat funktioniert, die Geschäftsleitung funktioniert, und Christian Schmid fühlt sich wohl und macht einen guten Job.

Für angehende Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte gibt es als Vorbereitung ja allerlei Seminare oder Kurse. Haben Sie derlei beansprucht?

Ich habe lediglich einzelne Seminare besucht, wenn mich ein Thema interessiert hat. Abgesehen davon waren meine lange Tätigkeit als CEO der SGKB und meine praktische Erfahrung in der Bankbranche generell Vorbereitung genug. Zudem bringe ich Verwaltungsratserfahrung mit aus anderen Mandaten wie etwa bei der VZ Holding. Und ich habe mich ausgetauscht mit Personen in ähnlichen Positionen.

Sie haben von Entschleunigung gesprochen. Wie hat sich Ihr Leben durch den Wechsel vom Sessel des CEO in den Verwaltungsrat verändert?

Sehr stark. Meine Tage sind nun weniger strukturiert und weniger eng getaktet. Als CEO hatte ich ein ganzes Team für alle möglichen Aufgaben um mich herum. Nun habe ich mein Büro bewusst zu Hause eingerichtet. Früher fanden die meisten Besprechungen bei mir statt, nun gehe ich an Meetings. Der CEO und seine Geschäftsleitung haben ein breiteres Aufgabenspektrum als der Verwaltungsrat, sie sind näher am Geschäft, an der Kundschaft und den Mitarbeitenden.

Die Geschäftsleitung der SGKB besteht aus fünf Männern, der Verwaltungsrat aus zwei Frauen und sechs Männern. Wann ist die Zeit reif für mehr Frauen in diesen Topgremien?

Wichtig ist zu verstehen: Es braucht Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass gemischte Teams bessere Leistungen erbringen, und ich beschränke das auch nicht auf die Geschlechterfrage. Aber: Qualität ist wichtiger als Quantität. Für Positionen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung gilt ein hohes Anforderungsprofil bezüglich Kompetenzen und Persönlichkeit. Und hier ist die Grundgesamtheit der Männer, die in Frage kommen, derzeit noch grösser als jene der Frauen. Das wird sich in den nächsten Jahren aber kontinuierlich verändern.

Die SGKB hat 2019 das Programm «Diversity & Inclusion» lanciert, um mehr Frauen für die Kundenberatung und für Führungspositionen zu gewinnen. Wie läuft es?

Wir machen Fortschritte, können und wollen aber noch mehr tun. Der entscheidende Punkt ist: Betreffend Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen wir mehr tun, und zwar in den Unternehmen wie auch als Gesellschaft. Das reicht von ausserfamiliären Betreuungsangeboten für Kinder und Blockzeiten in der Schule über Wiedereinstieg nach dem Mutterschaftsurlaub bis zu Teilzeitstellen.

Aloys Hirzel, Doyen der Unternehmensberater, sagte kürzlich der NZZ auf die Frage, ob eine Führungsposition mit einem 80- oder gar 60-Prozent-Pensum zu bewältigen sei: «Das ist möglich und primär eine Frage der richtigen Organisation.» Ihr Urteil?

Viele, aber nicht alle Führungspositionen sind in Teilzeit möglich. Bei einem CEO oder einer Vertriebsleiterin wäre das sehr schwierig. Je mehr Termine wahrzunehmen und unverzügliche Entscheide zu fällen sind, desto schwieriger wird es mit Teilzeit. Wir haben aber ein paar gut funktionierende Beispiele auf der zweiten Führungsebene.

«Es würde auch ohne die Staatsgarantie gehen»: Roland Ledergerber, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Kantonalbank. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 23. Juni 2022)

Im grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsgeschäft hat sich die SGKB einst die Finger verbrannt. 2013/14 stieg sie aus dem Abenteuer mit der Hyposwiss Privatbank aus, 2016 zahlte sie als Gruppe zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA rund 60 Millionen Dollar. Was ist davon geblieben?

Solche Probleme gehören zum Job als CEO, sie sind sehr intensiv und teils sehr belastend. In der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung gab es in den vergangenen 15 Jahren tektonische Verschiebungen, die alle Banken betroffen haben. Trotz der Probleme mit Hyposwiss: Der Entscheid, die Bank 2002 zu kaufen, war richtig. Denn nach der Immobilienkrise der 1990er-Jahre brauchten wir in unserem Geschäftsmodell einen zweiten Pfeiler neben dem Zinsengeschäft, und Hyposwiss war das Mittel dazu, unsere Kompetenz im Anlagegeschäft auszubauen. Dass dieses bei der SGKB so stark ist wie heute, dazu hat die Hyposwiss-Akquisition enorm beigetragen. Und die Folgen des Steuerstreits: Wir haben heute Steuertransparenz und den automatischen Informationsaustausch.

Inwieweit färben Affären wie der Fall Pierin Vincenz bei Raiffeisen oder die Eskapaden der Credit Suisse auf den Finanzplatz und auf die SGKB ab?

In der Öffentlichkeit, auch geprägt durch die Medien, werden die Banken in Sippenhaft genommen, und es ist die Rede von einem Vertrauens- und Reputationsverlust. Die Perspektive der Kundinnen und Kunden aber zeigt: Ihre Zufriedenheit mit der SGKB ist enorm hoch, und sie haben Vertrauen in uns.

Welche strategischen Pflöcke wollen Sie als Verwaltungsratspräsident einschlagen?

Es braucht keine neuen Pflöcke, unsere Grundstrategie stimmt, wir haben ein gutes Wachstum und eine gute Profitabilität. Klar ist: Der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben. Wir wollen unsere Kundenzufriedenheit hochhalten, und das geht nur mit exzellenten Mitarbeitenden, für die wir ein attraktiver Arbeitgeber sein müssen. Die oder der Mitarbeitende muss sich bei uns wohlfühlen, einbringen und verwirklichen können. Ebenso klar ist: Die Bank wird digitaler, nachhaltiger und inklusiver.

Trotz fast 50 Prozent Privataktionären geniesst die SGKB immer noch die Staatsgarantie. Weg damit?

Wir leben mit dem aktuellen Modell gut, die Staatsgarantie ist ein Vertrauensbeweis, sie gibt uns Sicherheit und Stabilität, und wir gelten sie jährlich mit über zehn Millionen Franken ab. Aber klar: Es würde auch ohne die Staatsgarantie gehen. Dies bedürfte einer Änderung des Kantonalbankgesetzes, vermutlich einer Volksabstimmung, und ich glaube kaum, dass das Stimmvolk die Staatsgarantie würde abschaffen wollen.

Sie präsidieren auch die IHK St.Gallen-Appenzell sowie den Switzerland Innovation Park Ost, der mit dem Innovationszentrum Startfeld fusioniert. Wie beurteilen Sie das Innovationspotenzial in der Ostschweiz?

Als gross. Innovationen erfordern Wissen, das so rasch wie möglich zu den Firmen transferiert werden muss, und in der Regel Impulse von aussen. In puncto Wissen sind wir mit unseren Forschungsstätten sehr gut aufgestellt. Ich denke etwa an die Universität St.Gallen, die Ostschweizer Fachhochschule, die Empa oder das Kantonsspital St.Gallen. Konkurrenz und Wettbewerb nehmen weltweit zu und die Anforderungen an Produkte steigen. Gewinnen wird, wer sich differenziert, und in der Schweiz geht das nur über Innovationen.

Fakt ist aber: In der Ostschweiz ist die Gründerszene weniger vital als etwa im Umfeld der ETH Zürich und der ETH Lausanne.

Um die beiden ETH sind Cluster entstanden im ICT-Sektor, ebenso im Grossraum Basel im Umfeld der Pharmaindustrie. Wir konzentrieren uns auf Gesundheitstechnik, Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie und auf die Digitalisierung der Wirtschaft. Daraus gibt es gute Innovationen und immer wieder auch die eine oder andere Neugründung. Allein seit der Gründung von Startfeld im Jahr 2010 wurden 900 Stellen geschaffen und privates Risikokapital von über 100 Millionen Franken investiert. Klar ist: Man kann nie genug Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Daher mein Appell: Nutzen Sie die Dienstleistungen von Startfeld und anderen Jungunternehmerförderungen.

Die Schweizerische Nationalbank hat die Leitzinsen angehoben. Profitieren davon in absehbarer Zeit auch die leidgeprüften Sparerinnen und Sparer?

Der Leitzins ist immer noch negativ. Die SGKB hat ihre Zinsmarge in den vergangenen Jahren markant reduziert. Gegenwärtig zahlen wir den Sparenden einen kleinen Zins. Bevor es hier wieder aufwärtsgeht, müssen aus meiner Sicht erst die Geldmarktsätze weiter anziehen.

Eine Karriere in der Bankbranche Roland Ledergerber (61) arbeitet seit 23,5 Jahren für die St.Galler Kantonalbank (SGKB). Zu ihr stiess er, nach zwölf Jahren bei der UBS, im Dezember 1998 als Leiter Firmenkunden Gesamtbank. Mitte 2002 wurde er Mitglied der Konzernleitung und Leiter des Bereichs Privat- und Geschäftskunden. Am 1. Februar 2008 übernahm Ledergerber von Urs Rüegsegger die Funktion des Präsidenten der Geschäftsleitung, die er bis Ende April 2021 innehatte und anschliessend in den Verwaltungsrat der SGKB wechselte. Ein Jahr darauf, an der Generalversammlung vom 4. Mai 2022, wurde Ledergerber wie vorgesehen zum Verwaltungsratspräsidenten und Nachfolger Thomas A. Gutzwillers gewählt. (T.G.)

