Interview «Skifahren wird exklusiver, Reisen wird teurer»: Tourismusexperte Jürg Schmid über die Ferienzukunft Die Klimaerwärmung geht weiter, die Wintersaison wird kürzer, die Pandemie hat die Arbeitswelt umgekrempelt. All das führt dazu, dass wir künftig anders reisen, anders Ferien machen sowie Freizeit und Arbeit kombinieren, sagt der ehemalige Direktor von Schweiz Tourismus Jürg Schmid. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Auf der Suche nach dem Schnee: Zwei junge Skifahrer auf künstlicher Unterlage vor grüner Landschaft in Wildhaus. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (4. Januar 2023)

Seit Ihrem Abschied als Direktor von Schweiz Tourismus: Inwieweit sehen Sie unser Land und das Reisen mit anderen Augen?

Jürg Schmid: Ich kann unbeschwert und privater reisen. Meine Begeisterung für das Reiseland Schweiz ist ungebrochen. Es gilt, hier bei uns den Blick fürs Wesentliche zu schärfen.

Das bedeutet?

Der Tourismus in der Schweiz muss kompromisslos auf Nachhaltigkeit, Premium und Topqualität setzen. Premium bedeutet nicht ausschliesslich Luxus, sondern wir müssen best in class sein, also in allen Kategorien die Besten, vom Fünfsternhotel bis zur Jugendherberge.

Weil sich nur so die relativ hohen Preise rechtfertigen lassen?

Genau. Die Tourismusbranche erbringt personalintensive Dienstleistungen und muss sich ohne Schutz im globalen Wettbewerb behaupten. Sie kann nicht Arbeitsprozesse oder Fertigungsstufen ins Ausland verlagern. Das ist eine brutale Herausforderung. 40 bis 50 Prozent der Kosten entfallen auf das Personal, die Löhne sind – zu Recht – deutlich höher als in den Nachbarländern. Hinzu kommen momentan Kostentreiber wie die Energiepreise.

Der Tourismus leistet einen Beitrag von lediglich 3 Prozent zum Bruttoinlandprodukt. Als wie wichtig erachten Sie ihn?

Tourismusexperte Jürg Schmid. Bild: PD

In peripheren Lagen wie etwa dem Bündnerland sind es 30 Prozent. Und noch mehr, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel auch der lokale Bäcker vom Tourismus lebt. Vom Reiseland Schweiz profitieren zudem viele andere Branchen. Unsere schönen Landschaften, das touristische Angebot – deshalb ist die Schweiz beliebt, deshalb sind wir auch attraktiv als Firmenstandort. Und darum müssen wir Spitzenklasse sein und bleiben. Wir können nur besser sein als die anderen, niemals billiger. Daher müssen wir auf jenen Auslandsmärkten und Gästesegmenten, denen es an Kaufkraft mangelt, gar nicht versuchen mitzumischen.

Wie verändert sich das Reisen?

Wir werden weiterhin reisen und dies auch in die Ferne, dem menschlichen Wunsch des Entdeckens gehorchend. Aber das Klimabewusstsein nimmt zu. Fernreisen werden bewusster unternommen. Wer fürs Weihnachtsshopping mal eben rasch nach New York jettet, wird immer mehr auf Unverständnis stossen. Dafür werden Nahreisen an Bedeutung gewinnen und überproportional wachsen.

Sie erkennen auch direkte Chancen als Folge der Pandemie. Wo?

Die Pandemie hat die Büropräsenzpflicht hinweggefegt. New Work oder Workation bedeutet, dort zu arbeiten, wo der Freizeit- und Naturwert gross ist. Banken beispielsweise werden am Freitag aus Graubünden gemanagt. Es gibt Firmen, die suchen für ihre Mitarbeitenden Hotels, Häuser und Wohnungen in Gebieten, wo sich Arbeit und Freizeit ideal kombinieren lassen. Das ist ein fundamentaler Trend und eine riesige Chance für periphere Gebiete.

Schauen wir auf den aktuellen Winter. Der machte über die Festtage vor allem mit Schneemangel und milden Temperaturen von sich reden. Ein Vorbote, dass die Tage des Wintersports unterhalb von 1800 Metern gezählt sind?

Das ist zu radikal. Was wir sehen, ist eine Kombination aus Klimawandel und Wetterkapriolen. Aber klar: Fakt ist, es wird wärmer, die Auswirkungen der Wetterkapriolen werden darum intensiver. Als Folge wird die Wintersaison kürzer, und längerfristig verlagert sich der Skibetrieb in die höher gelegenen Orte.

Weniger Skitage und das an weniger Orten: Wird der Skisport zum Luxusvergnügen für Reiche?

Skifahren wird exklusiver, und die Preise werden steigen, denn auch die Kosten nehmen zu. Aber Reisen wird allgemein teurer werden. Ein Flug von Zürich nach London für 40 Franken, das kann es nicht sein.

Im Winter schlägt auch die technische Beschneiung zu Buche. Zudem ist sie angesichts des hohen Wasser- und Energieverbrauchs umstritten. Ihre Einschätzung?

Es gibt keine einfache Lösung. Ohne technische Beschneiung geht es nicht, denn die Toleranz der Gäste bei der Pistenqualität ist tief. Immerhin haben wir das Glück, in der Schweiz die höchstgelegenen Skigebiete in Europa zu haben. In Österreich und Italien liegen sie meist tiefer und man muss noch mehr Kunstschnee produzieren. Hinzu kommt: Für die Ökobilanz ist es besser, wenn wir in der Schweiz Ski fahren statt auf die Malediven oder nach Dubai zu fliegen.

Wenn es wärmer wird und weniger Schnee gibt, braucht es im Winter touristische Alternativen. Wie beurteilen Sie die bisherigen Anstrengungen?

Wir sind auf gutem Weg. Kultur, von bildender bis zum traditionellen Brauchtum, Winterwandern, Kulinarik, Wellness, Gesundheit – hier wird schon viel gemacht. Und diese Themen werden immer wichtiger. Nicht nur aus klimatischer Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher, wegen der zunehmenden Alterung der Bevölkerung. Viele ältere Menschen wollen im Winter nicht Ski fahren, sondern suchen Erholung und Abwechslung bei den vorhin genannten Aktivitäten.

Wenn die Wintersaison kürzer wird, muss das auch mit mehr Geschäft von Frühling bis Herbst aufgefangen werden.

Korrekt. Hier bietet New Work eine Riesenchance ebenso wie die steigenden Temperaturen. Wenn es nämlich in der sommerlichen Hochsaison am Mittelmeer oft dauerhaft über 40 Grad heiss ist, finden das längst nicht alle lustig. Das führt zu einer Renaissance der alpinen Frische: Viele Leute suchen und schätzen angenehmere Temperaturen in der Schweiz.

Können aber die Bergbahnen ihr Überleben mit weniger Skifahrern und mehr Wanderern und Bikern sichern?

Das wird eine enorme Herausforderung. Denn der Winter ist am lukrativsten: viele Leute, hohe Frequenzen. Nicht alle Bergbahnen werden überleben. Bahnen in tieferen Lagen werden ihre Infrastrukturen reduzieren müssen.

Beliebte Freizeit- und Ferienaktivität: Biken. Bild: Corepics Vof

Nehmen wir das Obertoggenburg als Beispiel. Wie schätzen Sie es touristisch ein?

Es ist landschaftlich und kulturell einzigartig und authentisch. Die Neugestaltung auf dem Chäserrugg mit dem neuen Gipfelrestaurant ist ein Beispiel einer gelungenen Transformation. Und sie zeigt: Es braucht Innovationen und Investitionen.

Investitionen könnte auch die Hotellerie im Obertoggenburg vertragen.

Ja, auch weil man weiss: Je mehr gute Hotels ein Tal hat, desto mehr profitieren alle Hotels. Angebot kreiert auch Nachfrage. Hier bräuchte es einen koordinierten Investitionsschub. Die Leute wollen in den Ferien keinen tieferen Standard als zu Hause. Und wenn Sie sehen, wie komfortabel heute neue Genossenschaftswohnungen ausgestattet sind und dies vergleichen mit Hotels, die in den 1980er-Jahren stecken geblieben sind, wissen Sie, wovon ich spreche. Wegen der hohen Basiskosten braucht es auch grössere Hotels. Im Schnitt ab 40 bis 50 Zimmern funktioniert es. Dann kann man auch Dienstleistungen anbieten wie Kinderbetreuung, Wellness, Seminarräume, eine schöne Lobby.

Die Ostschweiz generell steht touristisch im Schatten von Destinationen wie Bündnerland, Berner Oberland oder Luzern. Ihr Eindruck?

Klar spielen diese Destinationen in einer anderen Liga. Aber die Tourismusvermarkter der Ostschweiz machen einen guten Job, auch wenn man ihre bescheidenen Budgets vergleicht mit jenen der Topdestinationen. Der Thurgau hat so viele schöne Flecken. St.Gallen mit seiner malerischen Altstadt, dem Klosterbezirk und als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Appenzell und an den Bodensee. Oder der Säntis mit seiner Aussicht auf die Alpen und Voralpen. Noch ist die Ostschweiz für viele Leute ein Geheimtipp, sie hat aber viel Potenzial. Und ich bin überzeugt, dass vom Effekt der Pandemie, in der gerade auch viele Romands die Ostschweiz und deren Vielfalt auf engem Raum entdeckt haben, etwas haften bleibt.

Trendkenner und Tourismusversteher Jürg Schmid war von 1999 bis 2017 Direktor von Schweiz Tourismus. Heute ist er selbstständiger Unternehmer und Partner bei der Marketing- und Kommunikationsagentur Schmid Pelli & Partner AG. Schmid sitzt in mehreren Verwaltungsräten, unter anderem präsidiert er jene von Graubünden Ferien und der Luxushotelgruppe The Living Circle. Am Montagabend referierte Schmid am Neujahrsapéro der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden. (T.G.)

