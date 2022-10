Expertin: Kaum bleibender Imageschaden für Schützengarten

Interview «Schützengarten kann so etwas gut vertragen – solange es ein Einzelfall bleibt»: Marketing-Expertin zum Belästigungsskandal der Brauerei Dass die Brauerei Schützengarten die Verantwortung für das Fehlverhalten eines Kadermanns übernimmt, sei positiv. Mit einer persönlichen Entschuldigung bei der Betroffenen hätte das Unternehmen aber den Konflikt vielleicht vorzeitig entschärfen können, sagt Branding-Expertin Adrienne Suvada. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 18.10.2022, 18.00 Uhr

Auch an der Olma gibt es für die Brauerei Schützengarten viel zu tun. Bild: Denis Nikocevic

Für die Brauerei Schützengarten ist der Beginn der Olma gewöhnlich ein positives Ereignis. Dieses Jahr wurde die Freude daran aber getrübt. Denn letzte Woche machte ein Skandal bei einer Tochterfirma der Brauerei Schlagzeilen. Ein Vorgesetzter soll jahrelang im Büro Pornos konsumiert und vor einer Mitarbeiterin onaniert haben. Als sie sich wehrte, verlor sie ihre Stelle, der Chef kam mit einer Verwarnung davon. Unterdessen hat die Schützengarten-Führung die Verantwortung übernommen und den Vorgesetzten entlassen. Doch bleibt ein Imageschaden hängen? Adrienne Suvada, Leiterin der Fachstelle Communication & Branding an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, glaubt nicht daran.

Wie stark schaden die Vorgänge bei Schützengarten dem Image des Unternehmens?

Adrienne Suvada: Im Moment ist das natürlich ein Krisenfall. Aber solche Skandale sind gewöhnlich eine Woche oder so in den Medien, dann wird es still darum. Von einem längerfristigen Schaden für das Unternehmen ist deshalb nicht auszugehen. Vor allem nicht, weil das Unternehmen sonst gut verankert ist. Und man hat sich ja dazu geäussert. Als Firma will man solche Situationen zwar, wenn möglich, vermeiden. Aber extrem gefährlich ist das nicht.

Adrienne Suvada forscht und lehrt an der ZHAW unter anderem über Strategische- und Krisenkommunikation. Bild: PD

Warum nicht? Besonders offen kommuniziert hat Schützengarten nicht.

Gerade wenn es um Fehlverhalten beim Personal geht, ist es für die Firma meistens schwierig, ihre Position in der Öffentlichkeit zu vertreten. Oft kann man aus juristischen Gründen nicht alles sagen. Und die Medien verkürzen oft den Sachverhalt, um die Vorgänge klarer zu schildern. Andererseits ist kein Unternehmen davor gefeit, dass es bei Mitarbeitenden zu Krisen und Konflikten kommt, gerade wenn es ein grosses Unternehmen ist.

Es war nicht irgendein Mitarbeitender, es war ein Kadermann.

Dass ein Vorgesetzter involviert ist, macht die juristischen Fragen meist nur komplexer. Immerhin wurde jetzt eine Kündigung ausgesprochen und die Firma hat reagiert.

Als grosse Brauerei ist Schützengarten gerade in der Region sehr bekannt. Ist es für sie deshalb einfacher, so eine Krise zu meistern? Oder macht es das schwieriger?

Auch kleine Unternehmen können Kunden verlieren, wenn sie negativ in den Medien kommen. Für Schützengarten ist es ein Vorteil. Die Marke ist etabliert. Sie kann so einen Fall gut vertragen, solange es ein Einzelfall bleibt.

Wie sollte ein Unternehmen in so einer Krisensituation kommunizieren?

In jeder Krise ist Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man einen heiklen Fall hat, muss man sich überlegen, was man tut, wenn etwas an die Öffentlichkeit gelangt. Das hat man hier wohl nicht oder zu wenig gemacht. Gut war aber, dass Schützengarten reagiert hat. Viele Firmen sagen in heiklen Fällen gar nichts – und das ist das Schlimmste, was man tun kann.

Eine Vorbereitung war wohl schwierig. So soll die betroffene Mitarbeiterin, die den Fall publik machte, Geld bekommen haben, um Stillschweigen zu bewahren.

Da fragt man sich, ob es nicht einen besseren Weg gegeben hätte, die Situation anzugehen. Die betroffene Mitarbeiterin hat ja auch gesagt, dass sie nie eine persönliche Entschuldigung bekommen habe. Es wäre wohl zu empfehlen gewesen, dass die Führung sich persönlich bei ihr entschuldigt hätte. Das wäre nicht nur emotional wichtig gewesen. Mit einem sauberen Krisenmanagement hätte man den Konflikt wohl entschärfen können, bevor er an die Öffentlichkeit gelangt.

