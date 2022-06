Für TKB-Bankratspräsident René Bock ist die Nachspielzeit vorbei

Interview 14 Jahre war René Bock Bankratspräsident der TKB – nach 12 wollte er eigentlich abtreten – Jetzt ist es so weit: «Die Nachspielzeit ist vorbei» René Bock übergibt seinem Nachfolger als Bankratspräsident, Roman Brunner, eine erfolgreiche und krisenfeste Bank. Interview: Stefan Borkert und Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der scheidende TKB-Bankratspräsident René Bock übernimmt gerne Verantwortung. Bilder: Ralph Ribi

Nach gut 14 Jahren hat René Bock am 30. Juni 2022 seinen letzten Tag als Bankratspräsident der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Als Botschafter wird er der Bank verbunden bleiben. Gleich am Anfang seiner Amtszeit musste er für mehr Stabilität in der Geschäftsleitung sorgen und amtete notfallmässig gar als Interims-CEO. Dann begleitete er 2014 den Börsengang mit dem Partizipationsschein. Mit nur wenig Konkurrenz spielt die Bank im Kanton Thurgau seiner Ansicht nach eine ausserordentliche Rolle. Sport und Musik beschäftigen ihn unter anderem in seiner Freizeit.

Steht im Winter Katar auf Ihrem Reiseprogramm?

René Bock: Ganz sicher nicht. Die Fussball-WM in Katar ist ein Thema, um das ich einen weiten Bogen mache. Mir gefällt zwar Fussball, aber was da passiert, ist nicht meins.

Und wo waren Sie zuletzt im Stadion?

In St.Gallen. Ich gehe an jeden zweiten oder dritten Match des FC St.Gallen. Ich bin ja in Mörschwil aufgewachsen, und da gehörten im Sommer das Espenmoos und im Winter die Steinachhalle, also Handball und St.Otmar, dazu.

Bei der TKB ist der Final als Bankratspräsident erreicht. Hätten Sie gerne noch eine Nachspielzeit?

Nein. Es ist gut so, wenn der Schlusspfiff dann ist, wenn er ist. Im Prinzip sind die letzten zweieinhalb Jahre schon eine Nachspielzeit gewesen. Eigentlich war mein Plan, im Jahr 2020 zurückzutreten. Nach zwölf Jahren von 2008 bis 2020 fand ich zunächst, das ist gut so. Und 2020 waren auch wieder Bankratswahlen.

Warum kam es anders?

Beim Wechsel von Heinz Huber zu Raiffeisen hat sein Nachfolger als GL-Vorsitzender, Thomas Koller, mich gefragt, ob ich noch eine Zeit lang bleibe. Und in der Rückschau, muss ich sagen, ist diese Verlängerung oder Nachspielzeit meine schönste Zeit gewesen bei der TKB.

Sie hätten auch jetzt nicht zurücktreten müssen. Die Alterslimite ist 65.

Mit der Pandemie hatte die Verlängerung nichts zu tun.

Das stimmt. Aber als Berater habe ich immer empfohlen, dass zwölf Jahre als Verwaltungsrat oder Verwaltungsratspräsident genug seien. Bei der Bank habe ich selber etwas länger gemacht. Aber ich bin kein Sesselkleber, sondern das ist primär Dienst am Unternehmen.

Mit der Pandemie hatte die Verlängerung also nichts zu tun?

Nein.

Geschäftsmässig war die TKB immer in ruhigen Gewässern. Aber personell gab es doch unstete Zeiten mit den abrupten Abgängen der Bankchefs Hanspeter Herger und Peter Hinder und dem Wechsel Heinz Hubers zu Raiffeisen. 2009 bis 2010, nach Hergers Weggang, sind Sie sogar als CEO interimsmässig eingesprungen. Wie waren diese unruhigen Jahre für Sie?

Reisende soll man ziehen lassen. Man kann die Personalien aber nicht miteinander vergleichen. Und auseinandergehen heisst nicht automatisch Konflikt. Man kann sich auch freundschaftlich trennen. So habe ich zu Heinz Huber nach wie vor einen guten Draht. Ihm ist es als TKB-Chef gelungen, eine stabile Geschäftsleitung aufzubauen. Sein Wechsel zu Raiffeisen kam dann überraschend. Aber Thomas Koller, sein Stellvertreter, war parat, und wir haben mit ihm sofort eine gute Lösung gefunden. Der Bankrat muss auch vorbereitet sein auf personelle Wechsel in der operativen Führung.

Der Bankrat spielt also regelmässig Worst-Case-Szenarien durch?

Natürlich. Und ich hoffe, dass das bei jedem Unternehmen so ist. Personalplanung ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Verwaltungsrats.

Als Sie kurzfristig als CEO eingesprungen sind, war das auch so geplant?

René Bock war 2009 bis 2021 Interims-CEO der TKB.

Nein. Das war eine Notfallplanung. Aber seither machen wir tatsächlich regelmässig die Personalplanung auf den obersten beiden Führungsstufen.

Thomas Koller bleibt erst mal, nehmen wir an. Oder sind Headhunter schon auf ihn aufmerksam geworden?

Headhunter gibt es immer. Wir reden miteinander auch darüber. Die Geschäftsleitung ist im Moment wie gesagt sehr stabil. Schlecht wäre, wenn Verwaltungsratspräsident und CEO gleichzeitig wechseln.

Der Partizipationsschein, der PS, hat unter diesen Wechseln nicht gelitten?

Nein. Der Kurs des TKB-PS entwickelt sich eher stetig, vom Charakter her vergleichbar mit einer Obligation. Dies auch in der jetzigen Zeit, in der es an der Börse rumpelt. Der PS wird immer noch leicht unter der Substanz der Bank gehandelt – er ist also nicht überbewertet.

Haben Sie den Börsengang mit dem PS je bereut?

René Bock findet, dass der PS noch immer unter der Substanz der Bank gehandelt wird.

Nein. Im Jahr 2002 lehnte das Stimmvolk des Kantons Thurgau die Umwandlung der TKB in eine Aktiengesellschaft ab. Zu jener Zeit waren das Grounding der Swissair, die Probleme bei ABB und Abzockergeschichten aktuell; das hat der Vorlage nicht geholfen. Durch die Ausgabe des PS im Jahr 2014 und dem Gang an die Börse konnten wir unsere Sichtbarkeit erhöhen und vor allem auch die Kundenbindung stärken. Unsere Partizipantenversammlung beinhaltet keine Traktanden und Abstimmungen, sondern ist ein Mix aus Information und Unterhaltung.

Schwierige Aufgaben ziehen Sie förmlich an. Zum Beispiel die Auflösung der Thurella und dann ihr Engagement bei der Tobi Seeobst AG.

Ich bin geprägt von den 1990er-Jahren. Ich habe bei der TKB angefangen zu arbeiten, als die Immobilienkrise begann, das führte zu grossen Herausforderungen. Auch in meiner Unternehmerzeit gab es solche. So war ich etwa in die Restrukturierung der Firmen Thurella, Obi oder Mittelthurgaubahn involviert. Mich unter Druck in wenigen Tagen in ein Thema einarbeiten und dann Entscheidungen treffen, das liegt mir einfach. Ich entscheide sehr gern und habe keine Angst vor schwierigen Themen.

Bereiten Ihnen solche Turbulenzen keine schlaflosen Nächte?

Nein. Das belastet mich nicht. Egal was passiert, ich schlafe immer gut. Ich übernehme gern Verantwortung.

War es Ihnen dann zu langweilig bei der TKB als Angestellter und deshalb der Schritt in die Selbstständigkeit?

Ich bin ja in einem kleinen Schreinereibetrieb aufgewachsen und habe erlebt, was es heisst, selbstständig zu sein mit langen Tagen und Samstagsarbeit und so weiter. Selbstständigkeit war dennoch immer mein Ziel und mit der Übernahme der Weinfelder Thalmann Treuhand AG 1996 hat sich dann die Chance dazu ergeben. Im Rahmen von Sanierungs-, Nachlass- oder Konkursverfahren war ich aber immer wieder im Kontakt mit Banken.

Nach Ihrer Wahl zum TKB-Bankratspräsidenten haben Sie Thalmann 2009 verkauft. Nun bleiben Ihnen aber weitere Aufsichtsratsmandate und Firmen. Bekommen Sie überhaupt mehr freie Zeit?

René Bock ist auch Verwaltungsratspräsident der Tobi Seeobst AG.

Die Zahl meiner Mandate ist überschaubar. Ich bin Verwaltungsratspräsident der Tobi Seeobst AG und im Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG in Zürich. Das ist alles. Dazu kommen meine eigenen Immobilienfirmen und die Eventfirma, die ich mit meiner Frau betreibe. Das sind keine Produktionsbetriebe, und der zeitliche Aufwand dafür ist gut machbar. Ab Mitte 2022 wird sich meine Agenda leeren, und ich werde viel mehr Freizeit und Freiheit haben.

Was werden Sie damit anstellen?

Fest steht: Ich werde kein neues Verwaltungsratsmandat annehmen. Wenn jemand punktuell Rat braucht, helfe ich gern, aber ohne kommerzielle Absichten. Ich werde die Zeit für das nutzen, was bis jetzt zu kurz kam, zum Beispiel öfter in unserem Haus in Spanien sein. Ich möchte wieder mehr reisen, und seit einem Jahr bin ich Grossvater. Meine Frau und ich haben zudem ein soziales Projekt in Burma, wo wir ein Wohnheim und eine Schule für Kinder gebaut haben.

Nicht zu vergessen Ihre Musikveranstaltungen der Moments Event GmbH.

Natürlich. Wir gehen gerne an das eine oder andere Konzert, und wenn uns eine Band gut gefällt, dann organisieren wir immer wieder einmal einen Auftritt bei uns in der Region.

Zurück zur TKB. Was würden Sie auf keinen Fall wieder tun?

Da fällt mir nichts ein. Auch die Zeit als Interimschef war sehr gut und lehrreich für mich. Es galt damals tatsächlich, die Bank wieder zu stabilisieren.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger als Bankratspräsident, Roman Brunner, als Ratschlag auf den Weg?

Ich werde mich hüten, ihm Ratschläge zu erteilen. Er kennt die Bank als Bankrat auch schon seit Mitte 2020 und wird seine Aufgabe sicher sehr gut machen und hoffentlich auch neue Akzente setzen.

Das Bankratspräsidium ist Teil der Politik, mit der die TKB eng verflochten ist. Sollte die Politik weniger Einfluss auf die Bank haben?

Der scheidende Bankratspräsident sagt, dass die TKB die Staatsgarantie nicht in Anspruch nehmen wolle.

Wir haben einen guten Modus gefunden. Die Politik redet uns nicht drein. Unsere Ansprechpartner sind der Regierungsrat, der Finanzdirektor oder die Finanzdirektorin und die Geschäftsprüfungskommission. Das funktioniert ausserordentlich gut. Die Bank bezieht auch keine Extrempositionen. In meiner Zeit als Bankpräsident kam mir sicher auch entgegen, dass ich mich nie parteipolitisch engagiert habe.

Wie beurteilen Sie die Staatsgarantie?

Das Geschäftsmodell der TKB basiert darauf, dass wir die Staatsgarantie nicht beanspruchen, und das war ja auch nie der Fall. Wir gelten sie finanziell ab; 2021 mit 7,6 Mio. Franken. Die TKB könnte problemlos ohne Staatsgarantie funktionieren. Natürlich ist sie das Gegenstück zum Leistungsauftrag. Und sie hilft uns sicher ein Stück weit bei der Refinanzierung.

Käme die Akquisition einer Bank oder eine Beteiligung an einem Finanzunternehmen für die TKB in Frage?

Wir haben uns natürlich mit der Thematik befasst und in den vergangenen Jahren auch immer wieder Angebote geprüft. Keines davon hat aber bislang richtig zu uns gepasst.

Welche Rolle spielt die TKB im Thurgau?

Die TKB hat eine einzigartige Position im Kanton. Sie spielt für die Wirtschaft und die Bevölkerung eine grosse Rolle. Sie darf sich jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir wollen mit den digitalen Angeboten und Plattformen, wo wir teils auch eine Vorreiterrolle einnehmen, zeigen, dass wir absolut auf der Höhe der Zeit sind. Die Verwurzelung im Kanton gehört zu unserer DNA.

Welches Projekt bei der Bank, welche Strategie hätten Sie noch gerne mit in die Tat umgesetzt?

Es gibt praktisch nichts, von dem ich sagen würde, das will ich noch unbedingt machen. Die Digitalisierung ist gut aufgegleist, der Weg zur Beratungsbank vorgespurt. Die Bank ist auf sehr gutem Kurs.

Wie werden Sie der Bank verbunden bleiben?

Auch nach seinem Ausscheiden als Bankratspräsident wird René Bock der TKB als Botschafter verbunden bleiben.

Sehr eng. Ich habe in meiner aktiven Zeit erlebt, wie wichtig Ehemalige als Botschafter für die Bank sind. Wenn ich eine Rolle als Botschafter für die TKB übernehmen kann, dann mache ich das sehr gern. Ich werde auch die Freundschaften und Verbindungen weiter pflegen.

Wer wird Fussballweltmeister, und wie weit kommt die Schweiz?

Unser Haus in Spanien ist eine Stunde von Barcelona entfernt. Wenn ich es irgendwie schaffe, gehe ich ins Camp Nou an einen Match des FC Barcelona. Insofern habe ich eine gewisse Nähe zu Spanien und daher wäre es cool, wenn das Land Weltmeister wird. Die Schweiz kommt maximal bis in den Achtelfinal. Mehr traue ich der Nati nicht zu.

Und was schaffen die Schweizer Fussballfrauen an der EM im Juli?

Die Niederlande und Schweden sind wohl unüberwindbare Hürden. Drum ist nach der Vorrunde leider Schluss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen