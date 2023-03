Stadler ist die Russen los – und einen fetten Wartungsauftrag

Instandhaltung Stadler ist die Russen los – aber auch einen fetten Wartungsauftrag Das Gastspiel der russischen Transmashholding als Instandhalterin brandneuer Stadler-Züge in Bayern war von kurzer Dauer. Die Russen haben kapituliert und das Geschäft an eine neue Firma verkauft. Diese hat Stadler obendrein einen anderen Wartungsauftrag in Baden-Württemberg abgeluchst. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Stadler-Zug von Go-Ahead Bayern rollt in die Werkstatt in Langweid bei Augsburg. Diese ist von TMH International an Euco Rail verkauft worden. Bild: PD

Im Jahr 2021 drohte der Streit zu eskalieren. Die Verkehrsgesellschaft Go-Ahead Bayern hatte gegen Ende 2020 die Instandhaltung und Wartung der 22 brandneuen Triebzüge des Typs Flirt, die sie bei Stadler bestellt hatte, an TMH Germany vergeben. Diese gehört via TMH International (TMHI) in Zug dem russischen Eisenbahnbauer und Stadler-Konkurrenten Transmashholding (TMH).

Sehr zum Ärger Stadlers: Einerseits hatte sich der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer ebenfalls um die Wartung der bayrischen Flirt beworben, andererseits machte das Wort der Industriespionage die Runde. Konkret befürchtete Stadler, als Folge der Wartungsarbeiten durch TMH Germany könnte sensibles firmeneigenes Know-how in die Hände der Russen gelangen.

Der Disput wogte hin und her, Stadler drohte gar damit, Go-Ahead das neue Rollmaterial vorzuenthalten. Schliesslich kam es im Sommer 2021 zu einer gütlichen Einigung: Stadler lieferte die Züge bis Oktober gerade noch rechtzeitig, damit Go-Ahead sie wie geplant im Dezember 2021 auf dem E-Netz-Allgäu (Linie Lindau–Memmingen–München) in Betrieb nehmen konnte, und Stadler erhielt Zusicherungen über den Schutz seiner technischen Betriebsgeheimnisse.

Zwei Zuger Firmen mit etwelchen Parallelen

Doch nun ist alles anders. Und zwar nicht nur in Bayern, sondern auch in Baden-Württemberg, wohin Stadler 66 Flirt-Züge verkauft und seit 2019 auch selbst unterhalten hat, in einer Werkstätte von Go-Ahead Baden-Württemberg in Essingen östlich von Stuttgart.

Seit wenigen Monaten ist nämlich für beide Go-Ahead-Serviceaufträge, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg, die Euco Rail AG zuständig. Diese hat wie TMHI ihren Sitz in Zug, und auch sonst weisen die beiden Gesellschaften Gemeinsamkeiten auf, etwa, indem sie sich während einer Übergangsphase den Telefondienst teilen. Oder die gleichen Köpfe am Werk sind. Was ist passiert?

Auskunft für beide Firmen erteilt Thomas Blumenhoven. Der Sprecher sagt, TMHI habe im Oktober 2022 TMH Germany an Euco Rail verkauft. Dies samt der Werkstätte, die TMH Germany in Langweid bei Augsburg für 45 Millionen Euro für die Wartung der 22 Stadler-Flirt sowie für weitere 56 Züge von Siemens gebaut hatte.

Wie Blumenhoven sagt, hat Euco Rail von TMHI zudem die gesamte Belegschaft in Langweid und das Management übernommen. Als Präsident, CEO und Inhaber der Euco Rail fungiert Jörg Ernst, der zuvor seit März 2022 Chef der TMHI in Zug war und davor über 25 Jahre in führenden Positionen bei Siemens gearbeitet hatte.

TMHI ist aus Deutschland abgezogen

Weshalb ist TMHI aus dem deutschen Markt für den Unterhalt von Schienenfahrzeugen ausgestiegen? Blumenhoven sagt: «TMH International hatte aufgrund des Ukraine-Kriegs und folgender westlicher Sanktionen keine Zukunft mehr in Deutschland gesehen» und daher einen Verkauf beschlossen.

Jörg Ernst, Präsident, CEO und Inhaber der Euco Rail AG. Bild: PD

Als Käufer trat Jörg Ernst auf. Dieser habe sich «aufgrund der positiven wirtschaftlichen Perspektive der Branche für einen Kauf entschieden». Ernst wolle die Werkstätte in Langweid weiter ausbauen, die bestehenden 33 Arbeitsplätze sichern und weitere schaffen.

Den Start erleichtert hat Ernst zweifellos der Umstand, dass er neben dem Werk und dessen Belegschaft unter anderem auch den Auftrag für die Wartung der 22 Stadler-Flirt übernehmen konnte. Stadler selbst war in die Transaktion nicht involviert, wie Firmensprecherin Gerda Königstorfer sagt, und sie will diese auch nicht kommentieren. Königstorfer sagt aber: «Stadler hätte sehr gerne den Unterhalt der Fahrzeuge gemacht.»

Euco Rail hat Stadler ausgebootet

Daraus ist aber nichts geworden. Mehr noch: Obendrein hat Stadler den Serviceauftrag für die 66 Flirt in Baden-Württemberg verloren. Dafür zeichnet seit 1. Januar 2023 ebenfalls Euco Rail verantwortlich. Sowohl Königstorfer als auch Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg sagen, Go-Ahead habe per Ende 2022 von einem vertraglich vereinbarten Kündigungsrecht des Instandhaltungsvertrags in Essingen Gebrauch gemacht.

Weshalb hat Go-Ahead das getan? Karg spricht von «übergeordneten Gründen». Er lässt durchblicken, dass Go-Ahead die Wartung der 66 baden-württembergischen und der 22 bayrischen Flirt aus einer Hand als vorteilhaft erachtet. «Es ist praktisch, wenn man nur mit einem einzigen Partner zu tun hat, und die beiden Standorte können sich bei Bedarf gegenseitig aushelfen.»

Hinzu kommt, dass die Übernahme der Werkstätte und der Belegschaft in Langweid durch Ernsts Euco Rail einen nahtlosen Weiterbetrieb erlaubte und Go-Ahead mit der Arbeit dieses Teams sehr zufrieden war und ist, wie Karg sagt. In Essingen hat Euco im Rahmen des Betriebsübergangs laut Blumenhoven 16 Mitarbeitende von Stadler übernommen. Königstorfer sagt, Stadler habe dort insgesamt 30 Arbeitskräfte beschäftigt. Einige seien weiterhin bei Stadler tätig und andere hätten sich neu orientiert.

Frei von russischen Eignern oder Interessen

Wie Blumenhoven sagt, ist Go-Ahead für Euco Rail ein wichtiger Kunde. Darüber hinaus führe man bereits für verschiedene andere Kunden Instandhaltungs- und Modernisierungsaufträge durch und wolle weitere Kunden mit Langzeitwartungsverträgen gewinnen. Die beiden Werkstätten in Langweid und Essingen lägen dafür geografisch günstig.

Blumenhoven betont nochmals, hinter Euco Rail stünden «keine russischen Eigentümer oder deren Interessen», und Euco Rail und TMHI seien «in keiner Weise miteinander verbunden». Und wie steht es um die TMHI in Zug? Auf ihrer Website ist zu lesen: «This site is currently under reconstruction» (diese Seite wird derzeit umgebaut). Am Telefon heisst es, nach dem Ausstieg in Deutschland betreue TMHI weiterhin Bahnen mit Servicearbeiten in anderen Ländern. Laut den Angaben auf der Website, als diese noch aktiv war, sind das Ägypten, Argentinien, Kasachstan, Kuba, Südafrika und Ungarn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen