INSOLVENZEN Konkurse nehmen in der Ostschweiz zu Nachdem die Firmeninsolvenzen während Corona auf einen Tiefststand sanken, nehmen sie dieses Jahr wieder zu. In der Ostschweiz um bisher elf Prozent. Schweizweit ein tiefer Wert. Kaspar Enz 16.11.2022, 19.19 Uhr

Die Firmenkonkurse sind in diesem Jahr schweizweit um 19 Prozent gestiegen. Christian Beutler/Keystone

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind in der Schweiz 3849 Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gegangen. Das sind rund 19 Prozent mehr als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Besonders deutlich war der Anstieg im Kanton Zürich, wo es bis Oktober 719 Insolvenzen gab, 41 Prozent mehr als 2021. Den zweitstärksten Anstieg unter den Grossregionen verzeichnete die Zentralschweiz, wo die Insolvenzen von 401 auf 505 stiegen, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet (DnB) meldet.

Einen moderaten Anstieg gab es dagegen in der Grossregion Ostschweiz, zu der DnB auch die Kantone Schaffhausen, Graubünden und Glarus zählt. Hier stiegen die Konkurse insgesamt um nur elf Prozent auf 431. Im Kanton St.Gallen stiegen die Insolvenzen um 16 Prozent auf 196. Der Kanton Thurgau verzeichnete 111 Firmenkonkurse, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. In Innerrhoden gingen drei Firmen in die Insolvenz, eine mehr als 2021. In Ausserrhoden sanken die Insolvenzen von 41 auf zwölf.

Der Anstieg der Konkurse stellt zum Teil eine Normalisierung dar. In den Coronajahren 2020 und 2021 sanken die Insolvenzen auf Tiefstände. Dies, weil Betreibungen für eine Zeit sistiert wurden und weil die Corona-Notkredite viele Firmen über die Krise retteten.