Investment: Bühler bringt die Getreideverarbeitung auf Vordermann

Innovationszentrum Grossinvestition in zweistelliger Millionenhöhe: Bühler Uzwil bringt die Getreideverarbeitung auf Vordermann 70 Jahre hat Bühlers Anwendungszentrum für die Getreideverarbeitung auf dem Buckel. Modernsten Anforderungen genügt es nicht mehr. Deshalb lässt der Technologiekonzern die Bagger auffahren und baut auf dem Areal ein neues Innovationszentrum. Ein Schwerpunkt wird neben der Forschung und Entwicklung auf der Schulung der Kundinnen und Kunden liegen. Thomas Griesser Kym 04.07.2022, 10.22 Uhr

Die Anforderungen in der Getreideverarbeitung sind ständig gestiegen. Bild: Getty

Vor gut 70 Jahren, 1951, hat der Technologiekonzern Bühler an seinem Hauptsitz in Uzwil ein Anwendungszentrum für die Getreideverarbeitung gebaut. Damals wurden die Rohstoffe in 100-Kilo-Säcken angeliefert, und nebst der damaligen Technologie war für Transport und Verteilung viel Muskelkraft gefragt.

Tempi passati: Heute werden die Rohstoffe in Säcken zu einer Tonne oder gleich als Schüttgut in Tanklastwagen geliefert. Zudem hat die Vielfalt der Rohstoffe zugenommen, von wieder entdeckten alten Getreidesorten über Hülsenfrüchte bis zu rezykliertem PET-Granulat, und die Anforderungen an Nachhaltigkeit, Energieeffizient, Lebensmittelsicherheit und Nachverfolgbarkeit sind erheblich gestiegen. Hinzu kommt die Digitalisierung.

Schub für die Forschung und Entwicklung in der Müllerei

Visualisierung des neuen Getreideinnovationszentrums am Bühler-Hauptsitz in Uzwil. Bild: PD

Kurzum: Das aktuelle Anwendungszentrum ist in die Jahre gekommen und genügt den Anforderungen nicht mehr. Ein neues muss her. Dazu investiert Bühler, Weltmarktführer bei Anlagen zur Getreideverarbeitung, «einen zweistelligen Millionenbetrag» in ein neues Anwendungszentrum oder, wie es der Konzern nennt, ein Grain Innovation Center (GIC), also ein Getreideinnovationszentrum.

Peter Striegl von Bühler. Bild: PD

Dazu wird ein Teil des bestehenden Gebäudes abgerissen und neu erstellt, ein anderer Teil wird in seiner Struktur belassen und renoviert. Geplant ist, das neue GIC Ende 2024 in Betrieb zu nehmen. Ausgerüstet wird es mit einer komplett neuen Infrastruktur , die der Forschung und Entwicklung in der Müllerei «einen enormen Schub verleihen wird.» Peter Striegl, Leiter Innovationen in Bühlers Müllereigeschäft, sagt:

«Alle Neuentwicklungen werden aus dem neuen Grain Innovation Center kommen. Bühler behält diesen wichtigen Teil seiner Forschung weiter in Uzwil.»

Verzahnung mit den anderen Anwendungszentren Bühlers

Laut Bühler wird das neue Innovationszentrum einen vollständig integrierten Reinigungs- und Mahlprozess für alle Getreidesorten beherbergen, ein komplettes Futtermahlverfahren für alle Arten von Mischfutter sowie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die Infrastruktur dient auch der Aus- und Weiterbildung sowie dem Training von Kundinnen und Kunden.

Um Synergien nutzen zu können, wird das Schulungszentrum des GIC, die Milling Academy, in das bestehende Bühler-System mit allen anderen Anwendungs- und Trainingszentren für Bäckerei, Pasta und Schokolade, dem Innovationszentrum Cubic, dem im Bau befindlichen Bühler Energy Center und dem an den Networking Days kürzlich angekündigten Protein-Anwendungszentrum integriert. Bühler verbindet dabei Lernen am Ort mit Lernen online. Dazu gehören auch ein neuer Lehrplan und eine engere Kooperation mit der African Milling School und allen anderen Akademien bei Bühler.