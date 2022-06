«Sei mutig, denke gross»: Thurgau als Nährboden für Innovationen

Innovationen «Sei mutig, denke gross»: Am Thurgauer Technologietag haben erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer Einblick gewährt in ihr Erfolgsrezept Technische Lösungen für die Cannabisindustrie, eine Pflanzenproduktion in Kenia für Heilmittel, millionenschwere Investitionen in der Kantonshauptstadt oder ein Widersacher Googles am Bodensee: Der Thurgau schreibt manche wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Martin Sinzig 21.06.2022, 13.54 Uhr

Yulia Kirscher, Director International Division der Max Zeller Söhne AG, bei ihrem Auftritt am Thurgauer Technologietag. Bild: Martin Sinzig (Arbon, 16. Juni 2022)

Eine Innovationsmesse mit rund 60 Ausstellern aus Wirtschaft, Forschung und Bildung, zahlreiche Referate und viel Zeit für den persönlichen Austausch: Das hat den 20. Thurgauer Technologietag ausgemacht, der nach drei Verschiebungen jüngst in Arbon ausgerichtet wurde. Der Anlass, der vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit, von der Industrie- und Handelskammer Thurgau und vom Thurgauer Gewerbeverband getragen wird, war ausgebucht.

Daniel Aerne, Inhaber der Adec Solutions GmbH. Bild: PD

Thematisch hatten es sich die Veranstalter vorgenommen, die Zukunft des Thurgaus als Werkplatz und Dienstleistungsstandort zu erörtern. Ansätze und Erfolgsrezepte lieferten einige der vertretenen Unternehmen, allen voran der Gastgeber, Daniel Aerne. Er entwickelt mit der Adec Solutions GmbH technische Lösungen für die Cannabisindustrie und sieht hier grosses Potenzial. Würde das Naturprodukt Hanf legalisiert, könnten Arbeitsplätze geschaffen werden. Aerne betonte:

«Das ist eine riesige Chance für den Standort Thurgau.»

Alle Prozesse im Griff

Bereits erfolgreich unterwegs ist die Max Zeller Söhne AG aus Romanshorn, die im Schweizer Markt für pflanzliche Arzneimittel eine führende Position erarbeitet hat und stark wächst. Auch im Ausland hat das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen in den vergangenen 15 Jahren expandiert und mit 50 Zulassungen 25 Märkte erschlossen.

Die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette, vom Samen bis zum Fertigprodukt, nannte Yulia Kirschner, Director International Division und Mitglied der Geschäftsleitung, als wesentliches Erfolgsprinzip:

«Die Summe unserer Prozesse ist unser Alleinstellungsmerkmal.»

Daraus sei das Boutiquedenken entstanden, etwas Einzigartiges, schwer Nachahmbares zu produzieren.

Pionierrolle in Japan

Nicht nur ein modernes Phytolabor, intensive Forschung und zahlreiche Publikationen trügen zu diesem Markterfolg bei, sondern auch die eigene Pflanzenproduktion. Diese wurde in den vergangenen fünf Jahren in Kenia komplett neu aufgebaut, mit sehr sauberen, unbelasteten Böden auf 300 Hektaren Anbaufläche, mit 250 lokalen Mitarbeitenden sowie mit Maschinen, Bewässerungsanlagen und einem Schulungszentrum, wie Kirschner sagte.

Ihre internationale Expansion treibe die Phyto-Boutique aus Romanshorn mit einer geringen Zahl von gut dokumentierten Produkten voran, erläuterte Kirschner. Damit erhöhten sich die Chancen auf eine Zulassung als Arzneimittel. In Japan zum Beispiel habe das Thurgauer Unternehmen vor fünf Jahren als erstes europäisches Unternehmen eine solche Zulassung erhalten. Diese Pionierrolle werde Zeller, nach zehnjähriger Aufbauarbeit, noch lange beibehalten können.

20 Märkte in der Pipeline

Weitere Märkte hat Zeller bereits in anderen asiatischen Ländern wie Korea und Taiwan, aber auch in Australien, Israel, Osteuropa, Südafrika, Mexiko und Brasilien erschlossen. Die Bearbeitung neuer Absatzgebiete sei ein volatiles Geschäft, doch diese Volatilität könne das kleine Unternehmen dank enger Kooperationen bewältigen, versicherte Kirschner.

20 zusätzliche Märkte, unter anderem im Mittleren Osten und in Asien, befänden sich in der Zulassungspipeline und würden in den nächsten Jahren spruchreif.

Oliver Vietze: Innovation organisieren

Oliver Vietze, Chef der Baumer Group. Bild:

Wie sich die Frauenfelder Baumer Group als Sensorherstellerin am Weltmarkt behauptet, schilderte Oliver Vietze, CEO und Verwaltungsratspräsident. Das 1952 gegründete Unternehmen, das 2800 Beschäftigte zählt, generiert heute 40 Prozent der Produktionswertschöpfung am Hauptsitz in Frauenfeld und baut dort gegenwärtig ein Innovationszentrum für 120 Entwicklungsingenieure. Vietze betonte:

«Innovation kann man organisieren.»

Technische Risiken seien dabei oft nicht das grösste Problem, sondern vielmehr falsche Markteinschätzungen. Auf die Kundinnen und Kunden zu hören, viele Ideen zuzulassen und in diversen Teams regelmässig zu bewerten, gehöre zu einer erfolgreichen Innovationsstrategie, sagte Vietze.

Andreas Wiebe: Werten treu bleiben

Swisscows-Chef Andreas Wiebe. Bild: Donato Caspari

Ob eine Google-Alternative aus dem Thurgau kommen kann, beantwortete der Unternehmer Andreas Wiebe mit einem klaren Ja. Der CEO der Swisscows AG aus Egnach hatte mit ersten Suchmaschinen schon vor 20 Jahren das Interesse grosser Informatikunternehmen aus dem Silicon Valley erregt, aber bisher alle Angebote abgelehnt. Dies, um seinen Werten treu zu bleiben, nämlich eine Suchmaschine ohne Überwachung, Pornografie und Gewalt anzubieten. Wiebes Motto ist klar:

«Sei mutig, denke gross und folge Deinem Herzen, und wenn Du mal verlierst, dann stehe wieder auf.»