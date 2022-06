Essen ohne schlechtes Gewissen: Klimawandel befeuert Innovationen

Innovation Essen ohne schlechtes Gewissen: Der Klimawandel befeuert neue Geschäftsmodelle in der Ernährung Nachhaltigkeit in der Wirtschaft muss einen Schub erfahren, sonst ist es bald zu spät im Kampf gegen die Erderwärmung. Dies der Tenor am ersten Tag der Networking Days 2022 des Technologiekonzerns Bühler. Eines der Felder, auf dem Expertinnen und Experten vorwärtsmachen wollen, ist die Nahrungsmittelbranche. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 27.06.2022, 19.02 Uhr

Schmeckt gut, ist aber schädlich fürs Klima: Ein Steak auf dem Grill. Bild: Fotolia

Einst, von 2001 bis 2011, war Peter Bakker Chef des niederländischen Kurierdienstes TNT. Dessen Verwaltungsrat wurde eines Tages von aggressiven Hedge-Fonds angegangen. Deren Begehr: Der Verwaltungsrat möge Bakker feuern, dieser kümmere sich zu wenig um die Aktionärsinteressen und zu viel um Themen wie Nachhaltigkeit.

Bakker blieb im Amt, und seit 2012 treibt ihn die Rettung unseres Planeten noch ausgeprägter um. Dies als Chef des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), einer Genfer Organisation, in der sich rund 200 CEOs versammelt haben, deren Unternehmen sich nachhaltigen, zukunftsfähigen Lösungen verschrieben haben.

Die finanzielle Leistung allein hat als Gradmesser ausgedient

Peter Bakker, Chef des World Business Council for Sustainable Development. Bild: PD

Dafür ist es höchste Eisenbahn, wie Bakker am Montag am ersten Tag der Networking Days 2022 von Bühler, an den der Technologiekonzern 1300 Kundinnen und Kunden geladen hat. Die Welt habe zwei Optionen, um das Ziel einer Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu erreichen: Entweder sieben Jahre weitermachen wie bisher und dann den Stecker ziehen. Oder bis 2030 die CO 2 -Emissionen halbieren und dann nochmals bis 2040 und nochmals bis 2050.

Bakker bevorzugt die zweite Variante, denn:

«Klima, Natur und die wachsende Ungleichheit sind die drei grössten globalen Herausforderungen.»

Um diese zu bewältigen, müsse das System umgebaut werden, und zwar unter Einbindung in die Kapitalmärkte. Was Bakker damit meint: Unternehmen dürfen nicht mehr nur an ihrer finanziellen Leistung gemessen werden, sondern auch ihr Einfluss auf die Umwelt und das Sozialwesen ist miteinzubeziehen. Er sagt:

«Das Finanzsystem muss die Nachhaltigkeit von Firmen bewerten.»

So erhielten Investoren vergleichbare Daten über den ökologischen Fussabdruck von Unternehmen, und Kapital werde in Betriebe umgelenkt, die nachhaltig arbeiten und nachhaltige Lösungen anbieten.

Das System umbauen, ist kein Zuckerschlecken

Bühler-Technologiechef Ian Roberts. Bild: PD

Dass diese auch profitabel sein müssen und können, versteht sich von Bakker von selbst, denn:

«Der Klimawandel ist für Unternehmen die grösste Innovationsgelegenheit.»

Ein Beispiel dafür ist der Bühler-Konzern selber, der mit seinen Anlagen und Prozessen darauf hinarbeitet, dass seine Kunden bis 2025 ihren Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in ihrer Wertschöpfungskette um jeweils die Hälfte reduzieren können im Vergleich zu 2016, wie Bühler-Technologiechef Ian Roberts sagt.

Ein Drittel der globalen Emissionen ist laut Bakker dem Food-System geschuldet, also der Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, von der Landwirtschaft über die Industrie bis zu den Konsumenten. Dieses System umzubauen, benötige viel Arbeit, ist sich Bakker bewusst. Ins Zentrum stellen müsse man die Bauern, und man müsse ihnen auch alternative Einkommensquellen aufzeigen.

«Ohne den Planeten zu zerstören»

Béatrice Conde-Petit, Nachhaltigkeitschefin bei Bühler. Bild: PD

«Wie ernähren wir eine wachsende Weltbevölkerung, ohne den Planeten zu zerstören?» Diese Frage warf Sunny Verghese auf, Chef und Mitgründer des Lebensmittel- und Agrarunternehmens Olam International. Und Bühlers Nachhaltigkeitschefin Béatrice Conde-Petit sprach von der «Herausforderung, die Welt zu ernähren und sie im Gleichgewicht mit der Natur zu halten».

Ein Ansatz ist: Weniger Fleisch konsumieren. Denn dessen Produktion benötigt viel Land für den Futtermittelanbau und als Weiden sowie viel Wasser. Auch hier sieht sich Bühler in der Lage, Lösungen beizutragen, beispielsweise mit Anlagen und Prozessen zur Verarbeitung pflanzlicher Proteine zu Fleischalternativen, oder mit Forschung an kultiviertem Fleisch, also zellbasiertem Fleisch aus dem Labor.

Insektenprotein als Tierfutter

Larven der Schwarzen Soldatenfliege, gezüchtet im Bühler Insect Technology Center. Bild: PD

Andreas Baumann, Leiter Insect Technology bei Bühler. Bild: PD

Oder mit Insektenprotein in erster Linie als Tierfutter. Insekten wie die Larven der Schwarzen Soldatenfliege oder Mehlwürmer verbrauchen kein Land und verwerten Bioabfälle. Dennoch: Insektenprotein als Futter trägt dazu bei, die Fleischindustrie am Laufen zu halten. Das räumt an einer Besichtigung von Bühlers Insect Technology Center auch Andreas Baumann ein. Der Leiter dieses Geschäfts sagt zudem:

«Die Fleischindustrie wird nicht stoppen, denn die Nachfrage nach Fleisch ist da.»

Mit Insektenprotein könne man aber helfen, die Fleischproduktion nachhaltiger zu gestalten.

Die Erfahrung zeigt: «Der oder die Einzelne will nicht verzichten.» Das sagte Judith Walls, Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement an der Universität St.Gallen, Anfang Juni am Aviation & Space Symposium 2022 auf dem Olma-Areal. Zwar ging es dort um die Fliegerei, aber gerade hier zeigt sich in der aktuellen Situation: Nach der Pandemie ist die Reiselust gross, und die Reisehungrigen scheinen sich über steigende Kerosinpreise, die Tickets verteuern könnten, und über Flugausfälle mehr Sorgen zu machen als über den Beitrag der Luftfahrtindustrie zum Klimawandel.

Was auf den Teller kommt, muss schmecken

Schaut aus wie ein Fleischspiessli, ist aber keins: Veganes Spiessli aus Biodinkel. Bild: Severin Bigler

Und beim Fleisch? «Die Fleischbranche wächst», räumt Beatrice Conde-Petit ein. Peter Bakker hält es indessen für «wenig zielführend, den Konsumentinnen und Konsumenten einfach einzubläuen, ‹esst weniger Fleisch›. Und Verbote wären schon gar nicht hilfreich.» Vielmehr müsse man die Leute erstens aufklären über die Folgen des Fleischkonsums, des Fliegens oder des Fahrens eines Autos mit Verbrennungsmotor.

Erika Georget, Leiterin Lebensmittel-Bioverfahrenstechnik bei Bühler. Bild: PD

Zweitens müsse man den Leuten Alternativen aufzeigen. Dabei ist gerade bei Lebensmitteln «der Geschmack zentral», wie Erika Georget sagt, Leiterin Lebensmittel-Bioverfahrenstechnik bei Bühler, denn:

«Essen ist Vergnügen.»

Drittens gilt es laut Bakker ein Augenmerk zu legen auf den Preis. Korrekterweise müsste das Steak im Supermarkt deutlich teurer sein als pflanzliche Alternativen, wie der «WBCSD»-Chef sagt, denn:

«Fleisch verursacht höhere Umwelt- und soziale Kosten als sie der Preis deckt, der dafür verlangt wird.»

Nicole Atchison, Chefin von Puris Foods. Bild: PD

Für Nicole Atchison, Chefin der US-Firma Puris Foods, die sich ganz pflanzlichen Lebensmitteln verschrieben hat, ist die Preisfrage ein komplexes Thema. Zum einen sei Fleisch eine Lebensgrundlage für viele Menschen, zum anderen werde die Fleischbranche in vielen Ländern erheblich subventioniert, von Futtermitteln bis zur Verarbeitung. Atchison resümiert:

«Aber ja, der Fleischpreis spiegelt nicht die tatsächlichen Kosten.»

