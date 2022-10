Textilindustrie: So punktet die Thurgauer Bächi-Cord mit Schnüren

Industrie Schweizer Textilbranche übt sich in Optimismus – Thurgauer Bächi-Cord verrät, wie sie mit ihren Schnüren punktet und welche zentrale Rolle Abfallgarne spielen Ungeachtet des garstigen Umfelds macht die hiesige Textil- und Bekleidungsindustrie eine relativ gute Figur, auch wenn sie da und dort nicht mithalten kann mit der Gesamtindustrie. David Bächi, mit seinem Bruder Adrian Chef und Inhaber der Bächi-Cord AG in Oberneunforn, beschreibt die Exportbedingungen als «sehr herausfordernd», zeigt sich aber fest entschlossen, die Schnüre und Garne weiterhin im Land zu entwickeln und herzustellen und erfolgreich auch im Ausland abzusetzen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Produktion der Thurgauer Bächi-Cord AG mit Sitz in Oberneunforn. Bild: PD

Die Lage in der Schweizer Textilindustrie bleibt angespannt. Der Ukraine-Krieg geht weiter, der Franken hat gegenüber dem Euro aufgewertet, und die Preise für Rohstoffe wie Rohöl, Viskose- und Polyesterfasern zeigen nach oben. Und dennoch: «Trotz dieser schwierigen Umstände entwickelte sich das zweite Quartal im Grossen und Ganzen akzeptabel.» Das schreibt der Verband Swiss Textiles im Konjunkturbericht des Sommers 2022.

So hat der Indikator für die allgemeine Geschäftslage der verarbeitenden Textil- und Bekleidungsfirmen ans erste Quartal angeknüpft und sich im zweiten Quartal insgesamt erneut verbessert (siehe Grafik unten). Ein Taucher im Mai wurde im Juni kompensiert, und auch im Juli hielt «die solide Bewertung» an. Swiss Textiles mutmasst, die Messe Techtextil in Frankfurt, die im Juni erstmals nach drei Jahren wieder stattfand, dürfte ebenfalls «ein Stimmungsheber» gewesen sein.

Als sehr volatil hat sich auch der Auftragsbestand der Textil- und Bekleidungsindustrie erwiesen (siehe Grafik oben). Insgesamt gab er gegenüber dem ersten Quartal nach, «hat im historischen Vergleich aber nach wie vor ein passables Niveau». Die Kapazitätsauslastung der Branche hat sich zwar von 84 auf 82 Prozent etwas verringert (siehe Grafik unten). Doch: «Erfreulich und entscheidend ist, dass sie sich nach wie vor über der kritischen Schwelle von 80 Prozent hält.» Insgesamt urteilt Swiss Textiles:

«Die verarbeitende Textil- und Bekleidungsbranche schlägt sich wacker. Mit der Schweizer Gesamtindustrie kann sie allerdings derzeit noch nicht Schritt halten.»

Exporte in Kilo und in Franken driften weniger stark auseinander

Wie sieht es im Textilexport aus? Im ersten Quartal 2022 waren die Ausfuhren wertmässig um 5,2 Prozent gestiegen, mengenmässig aber um 9,4 Prozent gesunken. Diese Schere besorgt Swiss Textiles, zeigt sie doch, dass das Exportplus rein auf Preissteigerungen zurückzuführen ist, und die Frage ist, wie die Kundschaft darauf reagiert.

Im zweiten Quartal 2022 hat sich der Erzählstrang der Vorperiode wiederholt, aber das Auseinanderdriften der Exporte in Kilogramm und der Exporte in Franken hat sich verringert. Wertmässig resultierte ein Plus von 2,9 Prozent (siehe Grafik unten) auf 314 Millionen Franken, mengenmässig ein Minus von 7,6 Prozent. Wie Swiss Textiles zudem ermittelt hat, haben sich die Preiserwartungen für die Monate August bis Oktober 2022 «glücklicherweise nicht erneut erhöht».

Swiss Textiles berichtet im Exportgeschäft der Textilindustrie von «starken Wachstumsimpulsen» aus Italien, Japan und den USA. «Als Risiko» für die Branche wird Deutschland identifiziert, denn der Haupthandelspartner schwächle erneut, und hinzu komme die mögliche Gaskrise. Die Schweizer Textilausfuhren nach Deutschland sanken im zweiten Quartal um 3,3 Prozent auf 77,2 Millionen Franken.

In der Summe aber zeigt sich die Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche für die Monate August bis Oktober 2022 «optimistisch», wie Swiss Textiles schreibt. Trotz der Abwertung des Euro rechnen mehr verarbeitende Firmen, nämlich 39 Prozent, mit steigenden Exporten als mit sinkenden (14 Prozent). Die Bestellungserwartungen haben ebenfalls aufgehellt.

Familienunternehmen in fünfter Generation

Im Konjunkturbericht zu Wort kommt auch David Bächi, der zusammen mit seinem Bruder Adrian die Bächi-Cord AG in Oberneunforn seit 2004 in fünfter Generation leitet. Ihr Vater Bruno Bächi gründete das Thurgauer Unternehmen 1982 und baute mit Unterstützung seiner Frau Edith und zehn Mitarbeitenden eine Bindfadenproduktion auf. In der Firmenchronik heisst es: «Innert kurzer Zeit wird die ‹Bächi-Schnur› durch ihr erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis international bekannt.»

Die Geschäftsführung der Bächi-Cord AG, die Gebrüder David (links) und Adrian Bächi. Bild: PD

Die Firma, damals eine Einzelunternehmung, seit 1992 eine AG, basierte auf Bruno Bächis Seilerei in vierter Generation. Damit reichen die Wurzeln der Bächi-Cord über 100 Jahre zurück. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 59 Mitarbeitende und produziert in Oberneunforn und im nahen zürcherischen Ossingen pro Tag 7000 Kilo Schnüre und Garne für Lebensmittel, Industrie, Gewerbe, Bau, Landwirtschaft, Garten und Haushalt, was im Jahr 1800 Tonnen ergibt. Die Erzeugnisse werden in gut 30 Länder geliefert, der Exportanteil beträgt 70 Prozent.

David Bächi beschreibt im Konjunkturbericht die Exportbedingungen für sein Unternehmen im zweiten Quartal 2022 als «sehr herausfordernd» und nennt als Gründe zum einen die gestiegenen Preise für Roh- und Hilfsmaterial sowie für den Transport und zum anderen die Euroschwäche. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert, sagt Bächi auf Anfrage. Ihn ärgern auch Stimmen, die behaupten, der schwache Euro sei kein gröberes Problem im Export. Bächi sagt:

«Das gilt vielleicht für grössere Betriebe, die Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagern können. Aber nicht für Unternehmen wie uns, die zu hundert Prozent in der Schweiz produzieren.»

Selbst ins Ausland zu gehen, sei ein Thema gewesen im Jahr 2015, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro aufgegeben hatte. Doch die Idee wurde wieder fallengelassen. Bächi sagt, im grenznahen Ausland in Süddeutschland oder Österreich seien die Unterschiede zur Schweiz abgesehen von der Währung «nicht so gross, und weiter weg, in den Nordosten Deutschlands oder nach Osteuropa, wollten wir nicht gehen». Bächi fügt hinzu:

«Wir sind gerne in der Ostschweiz tätig, wir wollen auch persönlich hierbleiben.»

Es sei für Bächi-Cord als exportorientierten Hersteller seit geraumer Zeit zwar «sehr anspruchsvoll, rentabel zu produzieren». Aber: «Hier haben wir unsere Gebäude, unsere Maschinen, unsere Investitionen. Das ermöglicht es uns, auch mal eine gewisse Zeit mit mehr Druck auf die Profitabilität zu überbrücken.» Jedoch sagt Bächi auch:

«Es kann nicht ewig so weitergehen wie in den vergangenen zehn oder fünfzehn Jahren, dass wir Jahr für Jahr ein Stück teurer werden.»

Nachhaltigkeit der Produkte und im Betrieb zahlt sich aus

Für die kommenden Monate zeigt er sich hingegen zuversichtlich. Zum einen sei die Auftragslage gut, und zum anderen werde am Markt vermehrt Nachhaltigkeit verlangt. «Und hier sind wir gut aufgestellt.» Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Bächi-Cord seit Beginn Schnüre auch aus Restgarnen der Textilindustrie herstellt. Bächi sagt:

«Ein Grossteil unserer Schnüre werden im Sinne eines Downcyclings aus Garnen hergestellt, die in Spinnereien, Veredelungsbetrieben, Zwirnereien und Webereien als Rest- oder Abfallgarne anfallen.»

Die Bilanz: Seit der Firmengründung vor 40 Jahren hat das Unternehmen insgesamt rund 16’000 Tonnen Abfallgarne zur Recyclingschnur verarbeitet und so die gleiche Menge an Primärrohstoffen eingespart. Die Nachhaltigkeit geht zudem über die Produkte hinaus: Bächi-Cord nutzt ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Energiequellen und die Abwärme aus der eigenen Produktion.

