Ex-Stadler-Chef Thomas Ahlburg rettet die Thurgauer Knobel-Gruppe

Industrie Rettung für konkursite Thurgauer Knobel-Gruppe: Investorengruppe um den früheren Stadler-Chef Thomas Ahlburg sichert einen Grossteil der 60 Arbeitsplätze Der teure Produktionsstandort Schweiz hat der Herstellerin von Maschinen für die Schokoladedekoration das Genick gebrochen. Doch nun springt mit Trikno eine neue Firma in die Bresche. Sie übernimmt die Vermögenswerte, das Know-how und Mitarbeitende von Knobel. Treibende Kräfte sind der ehemalige Stadler-Chef Thomas Ahlburg und Knobel-Verwaltungsrat Daniel Züger. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 19.08.2022, 15.10 Uhr

Der Standort der konkursiten Knobel-Gruppe in Felben-Wellhausen und viele Arbeitsplätze bleiben erhalten. Andrea Tina Stalder (26. Juli 2022)

Im Juli 2022 wurde bekannt: Trotz gut gefüllter Auftragsbücher und Marktführerschaft bei Maschinen für die Schokoladedekoration muss die Thurgauer Knobel-Gruppe aus Felben-Wellhausen Konkurs anmelden. Der Maschinenbauer hatte seine Produktion eingestellt, diese sei nicht mehr rentabel gewesen. «Wir produzieren in Franken, aber verkaufen in Euro», brachte Verwaltungsrat Daniel Züger das Problem auf den Punkt.

Doch dreieinhalb Wochen später ist eine Lösung gefunden. Eine Investorengruppe um den Unternehmer und früheren Stadler-Chef Thomas Ahlburg hat zusammen mit dem neuen Management die Vermögenswerte Knobels aus der Konkursmasse aufgekauft. Damit werde man «den Grossteil der 60 Arbeitsplätze in Felben-Wellhausen» sichern, heisst es.

Thomas Ahlburg, Retter der konkursiten Thurgauer Knobel-Gruppe. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Ahlburg ist auch anderweitig unternehmerisch engagiert

Konkret werden die Knobel-Vermögenswerte in eine neue Firma namens Trikno AG eingebracht. Diese bleibt am bisherigen Knobel-Standort bestehen und übernimmt auch deren gesamtes Know-how. Daniel Züger wird Chef der Trikno und Thomas Ahlburg übernimmt deren Verwaltungsratspräsidium. Die beiden lassen sich in der Mitteilung zitieren:

«Neben einer soliden finanziellen Basis werden von nun an wieder die Kunden, leistungsfähige Maschinen und Schweizer Qualität im Fokus stehen.»

Zudem werde man den Service der über 2000 installierten Anlagen sicherstellen.

Thomas Ahlburg (52) ist seit einem Jahr gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Roy Bruderer Eigentümer der beiden Thurgauer Schwesterfirmen Awema AG und Blumer Maschinenbau AG in Oberneunforn. Awema, bei der Ahlburg der Chef ist, ist wie Knobel respektive neu Trikno ebenfalls für die Süsswarenindustrie tätig.

Die beiden Unternehmen sollen jedoch voneinander unabhängig bleiben. «Knobel und Awema haben unterschiedliche Schwerpunkte und ergänzen sich deshalb ausgezeichnet», sagt Ahlburg. Züger ergänzt, «beide Unternehmen werden den Markt für die Konfektion von Süsswaren und Confiserie mit noch mehr Durchschlagskraft durch innovative Lösungen bedienen».

Ahlburgs Abgang bei Stadler unter Misstönen

Gegenüber dem Magazin «Bilanz» bezeichnete Ahlburg Ende Juli 2022 Awema und Blumer Maschinenbau als «Technologieperlen». Awema stellt hochexakte Wiegemaschinen und Giessmaschinen, Roboter und Linien für die Schokoladenherstellung her, Blumer ist in der Druckweiterverarbeitung aktiv, etwa mit Maschinen, die Etiketten ausstanzen. Ahlburg und Bruderer übernahmen die beiden Firmen 2021 von René Amherd. 2016 waren die beiden Betriebe an den neuen Hauptsitz in Oberneunform umgezogen, in ein 5000 Quadratmeter grosses Werk.

Sowohl Roy Bruderer als auch Thomas Ahlburg haben eine Vergangenheit beim Schienenfahrzeugbauer Stadler. Bruderer war dort bis 2009 tätig, Ahlburg ab Frühling 2012. Er war zunächst Leiter des grössten Stadler-Standorts am Hauptsitz in Bussnang und wurde per Anfang 2018 von Stadler-Patron Peter Spuhler als dessen Nachfolger als CEO eingesetzt. Am 21. Mai 2020 gab Stadler die Trennung von Ahlburg bekannt, dies wegen Differenzen mit Spuhler, der den Stadler-Verwaltungsrat präsidiert und Hauptaktionär des Unternehmens ist.

Die Ankündigung in die Tat umgesetzt

Per Ende Januar 2021 nahm Ahlburg ein erstes neues Mandat ein, als Verwaltungsrat der Schmid AG Energy Solutions in Eschlikon, die Holzfeuerungen herstellt. Kurz darauf sagte Ahlburg in einem Interview mit unserer Zeitung auf die Frage, ob er auch eine neue operative Aufgabe anstrebe: «Ich möchte wieder eine operative Aufgabe wahrnehmen, und zwar in der Schweiz, bevorzugt in der Ostschweiz. Eine Option ist es, als Unternehmer in einem industriellen KMU tätig zu werden.»

