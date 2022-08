Industrie Nach turbulenten Zeiten will Saurer den Standort Arbon stärken Tiefrote Zahlen, Notverkäufe in Deutschland, der Ausstieg aus dem Stickmaschinengeschäft zu Gunsten des Rheintaler Konkurrenten Lässer und gewichtige Abgänge im Topmanagement: Der Arboner Saurer-Konzern hat eine strube Periode durchgemacht. Nun will er seinen Hauptsitz am Bodensee, wo auch das Technologiezentrum steht, ausbauen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Teil des Kerngeschäfts von Saurer: eine Autocoro-Rotorspinnmaschine. Bild: PD

Vor vier Wochen, im Juli 2022, wurde ruchbar: Auf einen Schlag verlassen vier Mitglieder des Topmanagements den Arboner Textilmaschinen- und Komponentenhersteller Saurer. Darunter auch Strategiechef Peter Trinkl und Technologiechef Anton Kehl. Dieser war zudem Chef der deutschen Saurer Spinning Solutions, die ab 2020 nach einem Umsatzeinbruch in finanzielle Schieflage geraten war, was wegen einer gemeinsamen Haftung für Schulden auch die Schwestergesellschaft Saurer Technologies in Not gebracht hatte.

Die Probleme rührten daher, dass im Zuge der Covid-19-Pandemie der Umsatz der Saurer Spinning Solutions 2020 um gut 47 Prozent, also um fast die Hälfte, auf 488 Millionen Euro abgesackt war. Als Folge konnte die Gesellschaft den Auftragseingang nicht mehr finanzieren. Mit anderen Worten: Wegen des Umsatzeinbruchs fehlte es an liquiden Mitteln, um beispielsweise Lieferanten für Komponenten zu bezahlen, die Saurer Spinning Solutions zur Montage der Maschinen und damit zum Abarbeiten der Aufträge benötigte.

Als Helferin in der Not beispringen hätte die Saurer-Muttergesellschaft können, die chinesische Jinsheng Group. Doch aus China flossen keine frischen Mittel. Ein Hauptgrund dürfte gewesen sein, dass die Jinsheng Group durch die Pandemie und die Lockdowns in China selber in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Streit zwischen Rieter und Picanol

Stattdessen wurde beschlossen, die beiden Saurer-Gesellschaften mit Teilverkäufen im Wert von 300 Millionen Euro an den Winterthurer Rieter-Konzern aus ihren Insolvenzverfahren zu befreien. Rieter übernahm von Saurer Spinning Solutions die Autoconer-Spulmaschinen der Tochter Schlafhorst und von Saurer Technologies die Komponentengeschäfte Accotex und Temco.

Pikant: Beinahe wäre Rieter mutmasslich der belgische Webmaschinenhersteller Picanol ins Gehege gekommen. Dessen Chef und Mehrheitsaktionär Luc Tack und Finanzchef Stefaan Haspeslagh, die beide im Rieter-Verwaltungsrat sassen, hatten laut Rieter im Geheimen eine Konkurrenzofferte für die Saurer-Geschäfte vorbereitet.

Rieter reichte gegen die beiden Manager wegen Verdachts auf Missbrauch von Insiderwissen Strafanzeige ein, zog diese aber zurück, nachdem Tack und Haspeslagh im September 2021 aus dem Rieter-Verwaltungsrat zurückgetreten waren. Zuvor hatten die beiden Manager und Picanol Mitte August alle Vorwürfe Rieters bestritten.

Saurer bleibt vage und zeigt sich wortkarg

Die Abgänge im Saurer-Topmanagement wurden bekannt durch eine vertrauliche interne Mitteilung vom 22. Juli 2022, die unserer Zeitung vorliegt, betitelt mit «Personelle Veränderungen». Über die Gründe schweigt sich das Unternehmen aus; aus dem Umfeld Saurers verlautete, die Personalwechsel hingen auch zusammen mit einer geplanten Neuausrichtung des Konzerns nach den Teilverkäufen an Rieter.

Die Saurer-Kommunikationsabteilung schreibt auf Anfrage, «die Abgänge haben unterschiedliche Gründe». Informationen, die Mitarbeiter betreffen, «sind streng vertraulich» und würden nicht kommentiert. Auf Angaben aus dem Umfeld Saurers, wonach zumindest ein Teil der Abgänge auf Entlassungen zurückzuführen sei, geht Saurer nicht ein.

Neben Kehl und Trinkl sind auch der oberste Personalchef Saurers, Oliver Dong, und Steffen Saur, Senior Vice President Verkauf und Service der Saurer Spinning Solutions, ausgeschieden. Auf die Frage, inwieweit die erwähnten finanziellen Schieflagen von Saurer Spinning Solutions und Saurer Technologies mit den Abgängen zu tun haben, lautet die Antwort, sie seien «nicht in einem direkten Zusammenhang mit den Finanzproblemen zu sehen». Zudem wird darauf verwiesen, dass in der Mitteilung Konzernchef Uwe Rondé die Abgänge bedauere. Und: «Alle vier waren kompetente Kollegen, die uns fehlen werden.»

Über die Neuausrichtung lässt sich Saurer ebenfalls nicht in die Karten blicken. Man habe «die geplante Übergabe der verkauften Produktgruppen an Rieter erfolgreich vollzogen». Momentan gebe es hier nichts Neues zu kommunizieren. Es folgen zwei PR-Sätze, in denen es darum geht, wie sehr sich Saurer in den Dienst der Kunden stelle. Weitere Fragen werden nicht beantwortet.

Zweites Jahr in Folge in tiefroter Tinte

Auf der Saurer-Website ist mittlerweile der Geschäftsbericht 2021 aufgeschaltet, allerdings erst in chinesischer Sprache (Saurer gehört mehrheitlich Jinsheng, ist aber an der Börse von Schanghai kotiert). Der englischsprachige Geschäftsbericht folgt jeweils später, ebenso wie separate Angaben über Schlüsselzahlen, umgerechnet von chinesischen Renminbi in Euro. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, empfiehlt Saurer, die durchschnittlichen Wechselkurse der jeweiligen Jahre zu verwenden. Für 2021 betrug dieser Kurs laut der Europäischen Zentralbank 7.6282 Renminbi pro Euro.

Alles anzeigen

Die Entwicklung zeigt: Nach den desaströsen Zahlen von 2020 hat sich das Bild geringfügig aufgehellt. 2021 ist der Umsatz leicht gestiegen, liegt aber immer noch um über einen Drittel hinter jenem von 2019 zurück. Die Ergebnisse sind etwas weniger schlecht ausgefallen als 2020, doch erneut von tiefroter Tinte gekennzeichnet.

Angaben auf dem Finanznachrichtenportal «Yahoo Finance» lassen darauf schliessen, dass sich Saurer im laufenden Jahr allmählich weiter erholt. Der Konzern selber schreibt, als Börsenunternehmen könne man «ausserhalb der publizierten Daten den Geschäftsgang im laufenden Jahr nicht kommentieren». Aber:

«Nach zwei Jahren Covid-19 sind die Investitionen erfreulicherweise wieder zurückgekehrt; leider verhindern die Lieferketten- und die Logistikkrise eine Auslieferung in noch höherem Ausmass.»

Der Saurer-Standort Arbon soll gestärkt werden

Was ist am Standort Arbon geplant, wo Saurer seine Wurzeln und noch immer den Hauptsitz hat, obwohl hier am Bodensee nach dem Verkauf des Stickmaschinengeschäfts an den Diepoldsauer Konkurrenten Lässer im Frühling 2022 lediglich noch rund 30 Mitarbeitende beschäftigt sind? Die Kommunikationsabteilung schreibt:

«Saurer hält am Traditionsstandort Arbon fest und hat vor, dort in einigen wichtigen innovativen und strategischen Bereichen zu wachsen.»

Die Saurer-Belegschaft in Arbon erfüllt Management- und Vertriebsaufgaben sowie Holdingfunktionen für Saurer-Gesellschaften in Europa, und ausserdem ist hier das Saurer-Technologiezentrum beheimatet, das Automatisierung, IT und Sensoren erforscht und entwickelt.

Saurer schreibt: «Wie Sie sicherlich nachvollziehen können, würde uns eine positive Berichterstattung eher helfen, neue kompetente Arbeitskräfte zu finden.» Dass an Saurers Angaben über einen beabsichtigten Ausbau in Arbon wohl etwas dran ist, zeigt ein Blick auf Stellen- und Karriereportale: Momentan hat die Saurer Intelligent Technology AG in Arbon rund zehn offene Stellen ausgeschrieben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen