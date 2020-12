Industrie «Die Ostschweizer Industrie könnte profitieren»: HSG-Professor sieht in der Krise eine Chance Die Coronakrise hat auch die Schweizer Industrie erwischt. Viele Unternehmen verzichten nun auf Investitionen. HSG-Professor Thomas Friedli spricht derweil von potenziellen Chancen - insbesondere für die Ostschweizer Industrie. Kaspar Enz 24.12.2020, 05.00 Uhr

Der Industrie brachen im Coronajahr viele Aufträge weg. Bild: Ralph Ribi

Thomas Friedli untersucht seit 2017 im Swiss Manufacturing Survey die produzierende Industrie in der Schweiz. Dieses Jahr war durch die Verwerfungen durch die globale Pandemie besonders turbulent. Doch der Direktor des Instituts für Technologiemanagement an der Uni St.Galler sieht gerade für die Ostschweiz auch Chancen.

Thomas Friedli, wie heftig hat Corona den Werkplatz Schweiz erwischt?

Verglichen mit der Stimmung im letzten Jahr hat es die Schweizer Industrie ziemlich stark erwischt. Was vor allem ins Gewicht fiel sind die Aufträge und Umsätze, die verloren gingen.

Es ist sicher ein verlorenes Jahr. Aber hat das auch langfristige Folgen?

Wer an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeiten will, muss auch Geld verdienen. Sonst fehlt am Ende die Kraft für Innovation. Und die Schweiz ist auf Innovation und Qualität angewiesen. Fehlt das Geld, um die Infrastrukturen zu erneuern, sind diese Faktoren gefährdet. Und man muss bedenken: Im Sommer hat sich die Stimmung zwar etwas aufgehellt. Doch im Moment ist wieder vieles unsicher.

Gibt es denn Anzeichen dafür, dass den Industrieunternehmen die Kraft ausgeht?

Fast drei Viertel der Unternehmen schrauben für nächstes Jahr die geplanten Investitionen zurück. Auch Umsätze und Margen sinken. Das ist kein gutes Zeichen, das sind die Dinge, die die Zukunft sichern.

Können Überbrückungskredite und Kurzarbeit helfen?

Viele Unternehmen nutzen sehr ausgeprägt die Kurzarbeit. Aber das kann man nicht beliebig lange machen. Gewisse Routinen funktionieren nicht mehr gleich, die Kommunikation leidet. Und irgendwann muss man vielleicht den Einschnitt beim Personal doch machen.

Laut Ihrer Studie planen doch einige Unternehmen einen Personalabbau oder Auslagerung. Auch bei Forschung und Entwicklung.

Ja, das macht mir Sorgen. Forschung und Entwicklung war ein Bereich, den man lange in der Schweiz behielt. Das hat auch mit dem Selbstverständnis zu tun. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, beeinflusst das auch die Mitarbeitenden.

Gibt es auch Lichtblicke?

Im Vergleich muss man sagen: Die Schweizer Industrie hat die Krise bisher relativ gut überstanden.

Warum?

Ein wichtiger Grund ist die Erfahrung der letzten Jahre. Man war immer wieder wieder unter dem Druck der Währung, Diese Phasen haben die Unternehmen immer wieder genutzt, um Abläufe zu überdenken und zu verbessern. Ausserdem profitierte man von der Internationalisierung - Kaum ein Land ist so internationalisiert. Und in der Schweiz profitiert man von einer breit ausgebildeten Belegschaft. Das macht den Werkplatz Schweiz aus, nicht die Eliten. Das duale Bildungssystem ist eine Stärke.

Während der Krise waren viele Grenzen geschlossen, in manchen Ländern ging eine Zeitlang gar nichts. Wurde die Internationalisierung auch zur Gefahr?

Klar war das während Corona zum Teil schwierig. Aber es waren nicht alle Standorte immer gleich betroffen, das hat oft geholfen. Und viele Schweizer Unternehmen produzieren immer noch viel in der Schweiz. Gerechnet an der Industrieproduktion pro Kopf sind wir sogar der grösste Produktionsstandort der Welt. Oft werden die schwierigen Dinge hier gemacht. Das hilft den Firmen, wenn mal was in der Lieferkette nicht funktioniert.

Vor allem während der ersten Phase der Pandemie waren Unterbrüche in den Lieferketten ein Thema. Zeichnen sich hier Veränderungen ab?

Tatsächlich bewerten viele Unternehmen ihre Lieferketten neu. Es ist nicht mehr nur wichtig, ob ein Lieferant günstig ist. Zuverlässigkeit und Sicherheit spielen eine grössere Rolle. Davon kann auch gerade die Ostschweiz profitieren, wenn Schweizer oder europäische Unternehmen nähere, zuverlässigere Lieferanten suchen.

Ist die Krise für die Ostschweiz am Ende eine Chance?

Das kann sie sein. Gleichzeitig öffnen sich nun noch mehr Chancen, die man richtig nutzen kann: Der Innovationspark Ost kommt nun doch, auch hat man besser gelernt, NAP-Gelder zu nutzen. Wenn man das mit anderen Initiativen richtig zusammenbringt, mit den Hochschulen, kann das einiges bewirken.

Innovationsförderung tönt immer gut. Aber der Swiss Manufacturing Survey zeigt auch: Viele Unternehmen machen ihre Innovationen selber.

Was nicht heisst, dass kein Impuls von Aussen kam. Und gerade während einer solchen Krise sind Impulse von Aussen wichtig.

Trotz allem: Die Schweiz ist ein teurer Standort. Warum soll man überhaupt in der Schweiz produzieren?

Gesellschaftlich ist das wichtig. Die Produktion bietet Arbeitsplätze für breite Teile der Bevölkerung. Was der Wegfall der Industrie auslöst, zeigen Länder wie England oder der Industriegürtel der USA: Wer heute bei einem US-Autohersteller mit der Arbeit anfängt, verdient inflationsbereinigt weniger als bei Henry Ford in den 1920ern. Die Folgen zeigen sich ja auch in der Politik. Und die politische Stabilität ist einer der grossen Pluspunkte, die für die Schweiz sprechen. Immer noch glauben viele Unternehmen an den Standort Schweiz, sind bereit zu investieren.

Warum?

Was unsere Umfrage zeigte: Die Kunden kaufen Schweizer Produkte, weil sie hohe Qualität und hohe Zuverlässigkeit suchen. Die Detailverliebtheit, der Perfektionismus der Schweizer ist ein Vorteil. Da müssen die Unternehmen natürlich auch in Bereiche gehen, wo Kunden auch bereit sind, das zu bezahlen. Aber es gibt nicht nur die Kostenseite. Die Produktivität ist hoch. In einem Schweizer Industriebetrieb arbeiten die Leute länger als in Deutschland. Das alles kann die Lohnkosten mehr als kompensieren.