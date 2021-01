Industrie Jansen übernimmt deutsche RP Technik und startet Kooperation Die Oberrieter Jansen AG übernimmt den deutschen Stahlsystembauer RP Technik von Welser Profile. Jansen will zudem mit Welser enger zusammenarbeiten. Kaspar Enz 06.01.2021, 18.30 Uhr

Der Hauptsitz von Jansen in Oberriet. Bild: PD

Jansen stärkt mit der Übernahme seine führende internationale Marktposition und seine Innovationspipeline, und stelle sich so strategisch für die Zukunft auf, sagt Martin Leiter, Sprecher der Jansen AG zur Übernahme. Wie Jansen produziert die RP Technik in Bönen in Nordrhein-Westfalen Systemlösungen für Fenster, Fassaden und Türen aus Stahl.

Produktentwicklung stärken

Besonders erhofft sich Jansen von der Übernahme aber eine Stärkung der Produktentwicklung und des Vertriebs, sagt Leiter. Gerade hier seien die beiden Unternehmen unterschiedlich aufgestellt. «Jansen ist vor allem in Europa stark und hat einen Standort in China», sagt er. «RP hingegen ist beispielsweise heute in der Schweiz nicht präsent, dafür aber in anderen Märkten in und ausserhalb Europas.. Davon können beide nun profitieren.»

Mit ihren rund 70 Mitarbeitenden ist RP zwar deutlich kleiner als der Marktführer Jansen. Trotzdem könne das Oberrieter Unternehmen mit der Übernahme sein Gesamtangebot ausweiten, sagt Leiter. In welchen Bereichen man besonders voneinander profitieren könne, werde sich nun im Detail zeigen.

Neue Partner in Österreich

Bis zur Übernahme gehörte die RP Technik zur Unternehmensgruppe Welser Profile. Nach der Übernahme der RP wollen Jansen und die österreichische Gruppe nun enger zusammenarbeiten. Die beiden Familienunternehmen Welser und Jansen gehen eine strategische Fertigungs- und Entwicklungskooperation ein, meldete Jansen. Man wolle Synergien zur Stärkung der Innovationspipeline nutzen.

Jansen AG Die 1923 gegründete Jansen AG mit Sitz in Oberriet entwickelt, fertigt und vertreibt geschweisste und gezogene Präzisionsstahlrohre und Stahlprofilsysteme sowie Kunststoffprodukte für Bau und Industrie. Neben dem Hauptsitz in Oberriet verfügt Jansen über ein Werk im deutschen Dingelstädt sowie über Niederlassungen in China und in der Türkei. Insgesamt beschäftigt Jansen 950 Mitarbeitende. (red)

Die beiden Unternehmensgruppen wollen zudem für ihre Kunden die Versorgungs- und Logistikketten aus einer Hand optimieren. Wie die Kooperation konkret aussehe, werde in den nächsten Monaten erarbeitet, sagt Leiter.

Welser ist ein führender Hersteller von Profilen und Profilrohren mit Standorten in der ganzen Welt, dazu gehört auch ein Logistikzentrum in Horn.