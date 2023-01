Hilti steigert Umsatz in Amerika

INDUSTRIE Hilti-Gruppe erzielt zweistelliges Umsatzwachstum Die Liechtensteiner Hilti-Gruppe hat 2022 ihren Umsatz in Lokalwährungen um 10 Prozent gesteigert. Das stärkste Wachstum erreichte Hilti in Amerika. Kaspar Enz 25.01.2023, 17.00 Uhr

Die Hilti-Gruppe konnte ihren Umsatz im vergangenen Jahr steigern. PD

Trotz eines volatilen Umfeldes hat die Hilti-Gruppe im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 10 Prozent in Lokalwährungen erreicht. Währungseffekte haben dies zwar abgeschwächt. So wuchs der Umsatz in Schweizer Franken aber immer noch um 6,2 Prozent auf 6,3 Milliarden, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Bauzulieferer legte vor allem in Amerika zu: Hier steigerte Hilti den Umsatz um 20 Prozent auf über 1,8 Milliarden Franken. Auch auf dem wichtigsten Markt Europa stieg der Umsatz um ansehnliche 9,6 Prozent in lokalen Währungen. Nach Umrechnung in Franken bleibt ein Wachstum von 2,3 Prozent auf 3,2 Milliarden. Etwas gebremst wurde das Wachstum in Asien durch die Covid-Restriktionen in China, in Franken legte man hier 4,2 Prozent auf 763 Millionen zu. Der Krieg in der Ukraine beeinflusste vor allem das Geschäft in Osteuropa, weswegen der Umsatz in der Division Osteuropa/Naher Osten/Afrika in Schweizer Franken um 8,4 Prozent schrumpfte.

Markt bleibt volatil

«Die letzten vier Monate 2022 blieben anspruchsvoll, dennoch konnten wir das Wachstum beschleunigen und das Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Umsatzplus in Lokalwährungen abschliessen. Ein wichtiger Wachstumstreiber war die Einführung unserer neuen Akku-Plattform Nuron in Nordamerika und Europa», erklärt CEO Jahangir Doongaji laut der Mitteilung.

Angesichts der anhaltenden Inflation und steigender Zinssätze, geopolitischer Spannungen und schwächeren Wirtschaftswachstums rechnet Hilti auch weiterhin mit einem volatilen Umfeld. Dank massiver Investitionen in Marktpräsenz und Innovation erwarte die Hilti-Gruppe für 2023 aber eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Bereich, wie es in der Mitteilung weiter heisst.