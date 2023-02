Glatz verkauft Hauptsitz an Baumer Grou

INDUSTRIE Glatz verkauft Hauptsitz an Baumer Group: Sensoren statt Regenschirme Der Sonnenschirmhersteller Glatz und das Sensortechnikunternehmen Baumer sind in verschiedenen Sektoren tätig. Doch beide Frauenfelder Familienunternehmen sind erfolgreich unterwegs - und brauchen mehr Platz. Mit dem Kauf des «Glatz Areals» in der kleinen Allmend können nun beide Unternehmen ihre Wachstumspläne vorantreiben. Kaspar Enz 22.02.2023, 15.41 Uhr

Sonnenschirm-Produktion am Glatz-Hauptsitz: Ab 2024 wird gezügel. Andrea Stalder

Die Kantonshauptstadt gilt im Thurgau als Nebelloch. Trotzdem werden hier seit 128 Jahren Sonnenschirme produziert - und die werden auch an sonnigeren Ecken der Welt aufgespannt. 70 Prozent der der rund 200000 Sonnenschirme, die die 120 Mitarbeitenden der Glatz AG jährlich bauen, werden in 66 Länder exportiert. Das macht das Traditionsunternehmen zu einem nach eigenen Angaben europa- und weltweit führenden Hersteller. Und das Wachstum geht weiter. In den 55 Jahren am heutigen Standort wuchs der Umsatz von 1,7 Millionen auf fast 70 Millionen Franken. Nun fasst Verwaltungsratspräsident Markus Glatz die 100-Millionen-Marke ins Auge.

Glatz baut beim Paketzentrum

Verwaltungsratspräsident Markus Glatz. Ralph Ribi

Dafür reicht der Platz in der Fabrik neben der Kunsteisbahn aber wohl nicht aus. Anfang Monat begannen deshalb die Bauarbeiten für den Hauptsitz auf der anderen Seite der Stadt. 13000 Quadratmeter hat die Parzelle. Neben einem zweistöckigen Produktionsgebäude soll ein dreistöckiges Bürogebäude entstehen. So werden Verwaltung und Produktion an einem Ort gebündelt. Die Produktionskapazitäten werden mit dem Neubau verdoppelt. Im Spätsommer 2024 soll der Umzug beginnen. 32 Millionen Franken investiert Glatz in den Neubau.

Nun hat Glatz das alte Areal in der kleinen Allmend verkauft. «Der Verkauf des Areals hilft uns zum heutigen Zeitpunkt bei der Finanzierung unseres Neubauprojektes», sagt Markus Glatz gemäss einer Mitteilung. «Bis zum Umzug werden wir die alten Räumlichkeiten in Miete weiter nutzen können.»

Baumer: Halbe Milliarde Umsatz überschritten

Käufer ist die Baumer Group. Deren Hauptsitz ist nur gerade 200 Meter Luftlinie vom «Glatz Areal» entfernt: Die Baumer Group hat weltweit 2900 Mitarbeitende, rund 800 davon in Frauenfeld. Und auch der Sensortechnik-Hersteller wächst stark. Im letzten Geschäftsjahr überschritt der Umsatz erstmals die 500-Millionen-Grenze. Im Herbst beobachtete CEO Oliver Vietze zwar eine Abkühlung an den Märkten. Doch der Trend zu Automatisierung und Digitalisierung spielt dem 70 Jahre alten Familienunternehmen in die Hände. «Die Fabrikautomation wird weiter für Wachstum sorgen, denn smarte Produktion beginnt beim Sensor», sagte Vietze im Herbst. Auch andere Trends helfen Baumer: Jede zweite Windturbine weltweit ist mit Baumer-Sensoren ausgerüstet.

Auch bei der nahen Baumer Group wird es bald eng. PD

Auf diesem Zukunftsmarkt sind Innovationen wichtig - und die kommen bei Baumer meist aus Frauenfeld. Damit das so bleibt, baut auch Baumer: 20 Millionen investiert das Unternehmen in das neue Innovationszentrum, das im Spätsommer dieses Jahres eröffnet werden soll und Raum für 120 Arbeitsplätze bietet.

Raum für künftiges Wachstum

Oliver Vietze, CEO und Chairman der Baumer Group Ralph Ribi

So ist allerdings der Platz auf dem Areal von Baumer bald ausgeschöpft. Das nahe «Glatz Areal» schafft neue Reserven. «Mit dem Kauf der Liegenschaft sichert sich Baumer Raum für künftiges Wachstum am Hauptsitz Frauenfeld», heisst es in der Mitteilung der beiden Unternehmen. Konkrete Pläne für das Areal gebe es zwar nicht, sagt Sprecher Holger Thissen auf Anfrage. Trotzdem freue sich Oliver Vietze, dass mit dem Kauf die räumlichen Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau am Stammsitz vorhanden seien. «Wir bekennen uns zum Werkplatz Schweiz. Der Kauf des Areals eröffnet neue Perspektiven.»

Ausserdem sei er Markzs Glatz dankbar, «dass wir als Frauenfelder Unternehmen den Zuschlag erhalten haben», sagt Vietze gemäss der Mitteilung. Auch Glatz freut sich über den neuen Eigentümer. "Es freut mich, dass die Liegenschaft mit ihrer positiven Aura der Frauenfelder Industrie erhalten bleibt, so Glatz.