Ex-Stadler-Chef rettet Thurgauer Knobel AG mit 60 Arbeitsplätzen

INDUSTRIE «Endlich wieder arbeiten»: Ex-Stadler-Chef Thomas Ahlburg rettet konkursite Thurgauer Firma Knobel – die meisten Mitarbeitenden sind wieder dabei Vor rund einem Monat meldete die Knobel AG in Felben-Wellhausen Konkurs an. Nun erhält sie eine neue Zukunft: Thomas Ahlburg, früherer CEO der Stadler Rail, übernimmt mit einer Investorengruppe Konkursmasse und Know-how. Der frühere Verwaltungsrat Daniel Züger ist als Firmenchef an Bord. Er freut sich vor allem darüber, dass die 60 Mitarbeitenden dem Unternehmen die Treue halten. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 19.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Knobel AG in Felben-Wellhausen kehrt demnächst wieder Leben ein. Bild: Andrea Tina Stalder

Das Firmengebäude der Knobel AG in Felben-Wellhausen scheint verwaist. Die Läden sind unten, die Gänge und Arbeitsräume sind leer. Kein Wunder: Einen knappen Monat ist es her, seit das Unternehmen im Juli 2022 die Bilanz deponiert und Konkurs angemeldet hat. Der Betrieb ist somit eingestellt, die rund 60 Mitarbeitenden sind freigestellt.

Neue Eigentümer kennen die Branche

Doch die Ruhe täuscht. In einem Sitzungszimmer stecken ein paar Leute die Köpfe zusammen. Und oben, im Chefbüro, sitzt Daniel Züger, seit Mai dieses Jahres Verwaltungsrat des Unternehmens. Und er ist nicht allein. Neben ihm sitzt Thomas Ahlburg. Der einstige Chef des Schienenfahrzeugbauers Stadler hat vor einem Jahr die Awema in Oberneunforn übernommen. Wie Knobel stellt diese Anlagen für Schokoladenhersteller her. Jetzt hilft Ahlburg der gestrauchelten Konkurrenz auf die Beine.

Mit einer Investorengruppe übernimmt Ahlburg die Vermögenswerte aus der Konkursmasse der Knobel: Anlagen und Maschinen, die Miete für das Gebäude im Felbener Industriegebiet. Trikno AG heisst das Unternehmen, das im September die Arbeit der Knobel wieder aufnehmen will. Das wurde am Freitagmorgen den versammelten Mitarbeitenden mitgeteilt. Seit dem Konkurs war man mit ihnen in Kontakt geblieben. «Die Begeisterung , endlich wieder arbeiten zu können, war deutlich zu spüren», sagt Daniel Züger.

Mitarbeitende bleiben Knobel treu

Daniel Züger wird CEO der neuen Trikno AG. Bild: PD

Während Ahlburg als Verwaltungsratspräsident die Trikno strategisch führt, wird Züger CEO des neuen Unternehmens. Was ihn besonders freut:

«Der allergrösste Teil der Mitarbeitenden ist auch wieder dabei. Und sie freuen sich, das Schiff wieder in Fahrt zu setzen.»

Keine Selbstverständlichkeit, denn im aktuellen Wirtschaftsumfeld sind die Mitarbeitenden des Industriebetriebs gefragt. Bereits wenige Tage nach dem Konkurs der Knobel waren beim Thurgauer Arbeitsamt über 100 Stellenangebote für die 60 Leute eingegangen. Vereinzelte hätten wohl eine Chance genutzt, die allermeisten bleiben Knobel aber treu. Zu tun gibt es für sie in Felben genug, wie Züger sagt:

«Manche Kunden warten auf neue Anlagen, die schon lange geliefert werden sollten. In Brasilien wartet eine Anlage darauf, dass wir sie in Betrieb nehmen.»

In den letzten Monaten musste auch Knobel immer wieder auf Vorprodukte warten. Die dreieinhalb Wochen, in denen der Betrieb still stand, brachten noch mehr Verzögerungen.

Sechs Bewerber wollten einsteigen

Denn die Anlagen der Knobel sind weltweit gefragt. Beim Guss und bei der Dekoration von Pralinen und Schokoladen sind sie Weltspitze. Und nicht nur die Investorengruppe um Thomas Ahlburg war an der Konkursmasse der Firma interessiert. Insgesamt sechs Bewerber kamen aufs Konkursamt zu. Ahlburgs Angebot sei aber das beste gewesen. Wohl nicht nur in finanzieller Hinsicht. Ahlburg ist kein Neuling in der Industrie. Er leitete ab 2012 den grössten Standort Stadlers am Hauptsitz in Bussnang, von 2018 bis 2020 war er CEO des Bahnbauers. Vor einem Jahr übernahm er mit seinem Geschäftspartner Roy Bruderer, ebenfalls einst bei Stadler, die beiden Schwesterfirmen Awema und Blumer Maschinenbau.

Knobel bleibt selbstständig

Thomas Ahlburg wird Verwaltungsratspräsident der neuen Trikno AG. Bild: Urs Bucher

Trotzdem soll die Rettung der Knobel keine Übernahme durch die Konkurrenz in Oberneunforn sein, betont Ahlburg. Beide Unternehmen sollen selbstständig bleiben. Ahlburg sagt:

«Knobel und Awema haben unterschiedliche Schwerpunkte und ergänzen sich deshalb ausgezeichnet.»

Eine Zusammenarbeit, zum Beispiel in Entwicklungsfragen, sei aber nicht auszuschliessen. CEO Züger ergänzt:

«Beide Unternehmen werden den Markt für die Konfektion von Süsswaren und Confiserie mit noch mehr Durchschlagskraft durch innovative Lösungen bedienen.»

Nun stehe das Unternehmen wieder auf einer soliden finanziellen Basis, sagt er. «Von nun an werden wieder die Kunden, leistungsfähige Maschinen und Schweizer Qualität im Fokus stehen.»

Zwei Rettungsversuche scheiterten

Als die Knobel Maschinenbau im Juli Konkurs anmeldete, waren die Auftragsbücher gut gefüllt. Züger begründete den Konkurs damals mit der Coronakrise und dem starken Franken: «Wir produzieren in Franken, aber verkaufen in Euro.» Doch bereits als Gründer Guido Knobel, der die Firma aufgebaut hatte, das Unternehmen im Frühling 2021 verliess, stand der Betrieb finanziell auf wackligen Beinen. Der Beteiligungsgesellschaft, die das Unternehmen bis im Frühling dieses Jahres führte, fehlte die Industrieerfahrung, um das Blatt zu wenden. Und die Gruppe aus Kunden und Lieferanten, die es danach zu retten versuchte, kam wohl schon zu spät.

«Die Schuldenlast war einfach zu gross», sagt Thomas Ahlburg. Er selber habe schon früher Gespräche mit Knobel geführt. Doch die Altlasten wären nicht tragbar gewesen. «Die Schulden und deren Tilgung hätten den Betrieb mit sich hinunter gezogen.» Nun freut er sich über die Zusammenarbeit mit dem Knobel-Team. Auch Züger zeigt sich froh, dass es wieder losgehen soll: «Das wird cool.»

Von Stadler zu Awema Seit einem Jahr sind Thomas Ahlburg (52) und sein Geschäftspartner Roy Bruderer Eigentümer der beiden Thurgauer Schwesterfirmen Awema AG und Blumer Maschinenbau AG in Oberneunforn. Sie hatten die Betriebe 2021 von René Amherd übernommen. 2016 waren die beiden Firmen an den neuen Hauptsitz in Oberneunform umgezogen, in ein 5000 Quadratmeter grosses Werk. Gegenüber dem Magazin «Bilanz» bezeichnete Ahlburg Ende Juli 2022 Awema und Blumer Maschinenbau als «Technologieperlen». Awema stellt hochexakte Wiegemaschinen und Giessmaschinen, Roboter und Linien für die Schokoladenherstellung her, Blumer ist in der Druckweiterverarbeitung aktiv, etwa mit Maschinen, die Etiketten ausstanzen. Abgang unter Misstönen bei Stadler Beim Schienenfahrzeugbauer Stadler war Roy Bruderer einst bis 2009 tätig. Ahlburg leitete ab Frühling 2012 das Bussnanger Stadler-Werk und wurde per Anfang 2018 von Stadler-Patron Peter Spuhler als dessen Nachfolger als CEO eingesetzt. Am 21. Mai 2020 gab Stadler die Trennung von Ahlburg bekannt, dies wegen Differenzen mit Spuhler, der den Stadler-Verwaltungsrat präsidiert und Hauptaktionär des Unternehmens ist. Per Ende Januar 2021 nahm Ahlburg ein erstes neues Mandat an, als Verwaltungsrat der Schmid AG Energy Solutions in Eschlikon, die Holzfeuerungen herstellt. Kurz darauf sagte Ahlburg in einem Interview mit unserer Zeitung auf die Frage, ob er auch eine neue operative Aufgabe anstrebe: «Ich möchte wieder eine operative Aufgabe wahrnehmen, und zwar in der Schweiz, bevorzugt in der Ostschweiz. Eine Option ist es, als Unternehmer in einem industriellen KMU tätig zu werden.» (T.G.)

Seit einem knappen Monat steht der Betrieb des Unternehmens still. Ab September 2022 soll es wieder losgehen. Bild: Andrea Tina Stalder

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen