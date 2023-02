«Eiffelturmmaschine» und Food Parks: Megatrends treiben Bühler an

Industrie «Eiffelturmmaschine» und Food Parks: Megatrends treiben Bühler voran Trotz zahlreicher Verwerfungen hat der Uzwiler Technologiekonzern 2022 wieder in die Spur zurückgefunden. Bühler profitiert von rasanten Entwicklungen wie der Elektromobilität oder der zunehmenden Relevanz der Nahrungsmittelsicherheit. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 14.02.2023, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Megacasting-Druckgiessanlage von Bühler zur Herstellung grösserer Strukturteile für Autos. Bild: PD

In den beiden Jahren 2020 und 2021 hat Bühler wegen der Pandemiefolgen Dellen erlitten: Umsatz und Betriebsergebnis rutschten zurück, die operative Marge sank von 7,6 Prozent im Jahr 2019 auf jeweils 5,4 Prozent der Verkäufe. Doch nun zeigt der Trend wieder nach oben: 2022 vermochte Bühler den Umsatz auf drei Milliarden Franken zu steigern, und die Ergebnisse legten überproportional zu (siehe Tabelle). Das hat die Marge auf 6,7 Prozent angehoben, und Konzernchef Stefan Scheiber zeigt sich zuversichtlich, bald das Ziel einer Marge «gegen 8 Prozent, wenn möglich mehr», erreichen zu können.

Anlass zu Optimismus gibt, dass Bühler den Auftragseingang erneut verbessert hat, und zwar auf 3,3 Milliarden Franken, ein Wert, der zuletzt 2018 erreicht worden war. Das hat den Auftragsbestand per Ende 2022 auf 2,1 Milliarden Franken aufgestockt, 160 Millionen mehr als vor Jahresfrist und 560 Millionen mehr als vor zwei Jahren. Damit ist eine Basis gelegt für weiter zunehmende Umsätze und dank der Volumenerhöhung gepaart mit Kostendisziplin für bessere Ergebnisse.

Alles anzeigen

Megatrends spielen Bühler in die Hände

Wie ist es zu erklären, dass Bühler 2022 «zu profitablem Wachstum zurückgekehrt» ist, wie es Scheiber formuliert, obwohl sich wegen des Ukraine-Kriegs, gestörter Lieferketten, höherer Energiepreise, Inflation und Zinsanstieg neue Hürden aufgebaut haben? Ein Grund ist, dass Bühler global aktiv ist und rund um die Welt Fabriken sowie Service- und Vertriebsstützpunkte unterhält, womit man nahe bei den Kunden ist. In China beispielsweise haben die Beschäftigten während des Lockdowns wochenlang in den Bühler-Fabriken gelebt, gegessen und geschlafen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, wie Scheiber sagt.

Ein anderer Grund ist, dass Bühler von mehreren Megatrends profitiert. Zum Beispiel von «der Elektrifizierung der Autos, die viel schneller kommt als erwartet», wie Samuel Schär sagt, bisher Chef der Division Advanced Materials und neu Leiter der globalen Service- und Verkaufsorganisation. Batterien für Elektroautos? Bühler ist mit Anlagen zur Herstellung von Batteriepaste dick im Geschäft. Grössere Strukturteile für Autos statt einer Vielzahl kleiner Teile, die zusammengeschweisst werden müssen? Bühler hat für dieses Geschäft, genannt Megacasting, Anlagen entwickelt, so gross wie ein Einfamilienhaus, über 600 Tonnen schwer und von Schär «Eiffelturmmaschine» genannt, die bis zu 200 Kilo flüssiges Aluminium im Bruchteil einer Sekunde zu einem Teil formen können.

Bühler-Konzernchef Stefan Scheiber. Bild: PD

Für das schwedische Stammwerk des Autobauers Volvo liefert Bühler bereits zwei solcher riesiger Druckgiessanlagen. Tesla und zwei chinesische Hersteller zeigen ebenfalls Interesse. Unabhängig davon, wie rasch und wie stark sich Megacasting etabliert, macht Bühler schon heute bei Strukturteilen für Autos einen Weltmarktanteil von 50 Prozent geltend. Es ist denn auch das Segment Druckguss, das 2022 bei weitem am stärksten gewachsen ist. Viel Potenzial sieht Scheiber auch bei der Tochter Leybold Optics, mit Kameras und Sensoren für autonomes Fahren. Oder mit Glasbeschichtungen für Gebäude und Autos, was den Energiebedarf fürs Heizen und Kühlen drastisch reduziert.

Bühler bleibt in Russland und der Ukraine präsent

Bei Anlagen und Prozessen für die Verarbeitung von Getreide und die Herstellung von Lebensmitteln wiederum kommt Bühler zu Gute, dass die Nahrungsmittelsicherheit eine immer grössere Rolle spielt. Eine Lösung sieht Scheiber in Food Parks wie sie Bühler bereits in Angola, Bangladesch und Ägypten errichtet. In diesen werden auf dem gleichen Areal die Rohstoffe angeliefert und gelagert, in Mühlen gemahlen, weiterverarbeitet, verpackt und ausgeliefert. «Die Pandemie, Wetterextreme, Blockaden des Suez-Kanals oder der Ukraine-Krieg haben uns die Verwundbarkeit der globalen Getreidewertschöpfungsketten vor Augen geführt», erklärt Scheiber den Zusammenhang.

Stichwort Ukraine: Im kriegsversehrten Land beschäftigt Bühler inklusive Partnerfirmen gegen 40 Mitarbeitende. Diese halten mit ihren Services Anlagen lokaler Kunden am Laufen. Von den letzten Aufträgen, die Bühler in der Ukraine vor Kriegsbeginn erhalten hatte, habe man jene Anlagen installieren können, die schon am Ort waren. Alle weiteren Aufträge seien storniert worden. Ähnlich sieht es aus in Russland, wo Bühler etwas weniger als 100 Mitarbeitende hat. Auch diese halten mit Services und Ersatzteilen Anlagen instand, wobei Scheiber Wert legt auf die Festellung, dass es «ausschliesslich um Food-Anlagen» gehe.

Die Aufrechterhaltung der Präsenz rechtfertigt Scheiber auch damit, dass Russland der weltgrösste und die Ukraine einer der weltgrössten Getreideexporteure sind. Nur wenn die Getreidelogistik funktioniere – Bühler ist hier mit Silos sowie Be- und Entladungsanlagen für Schiffe aktiv – könne das Getreide auch nach Afrika ausgeführt werden, was dort für viele Menschen überlebenswichtig sei. Stefan Scheiber sagt: «Wir haben auch gegenüber diesen Menschen eine Verantwortung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen