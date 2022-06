«Blech ist meine Welt»: Generationenwechsel bei St.Galler Rey AG

Industrie «Blech ist meine Welt» – Bei der St.Galler Rey AG steht zum zweiten Mal in 68 Jahren Firmengeschichte ein Generationenwechsel an Beim Blechverarbeiter Rey geht die operative Verantwortung auf David Rey und damit auf die dritte Familiengeneration über. Vater Felix Rey, der den Betrieb einst von seinem Vater und Firmengründer Alfred Rey übernommen hatte, bleibt Verwaltungsratspräsident. Thomas Griesser Kym 28.06.2022, 17.08 Uhr

David Rey (links) übernimmt per 1. Juli 2022 die Inhaberschaft und Geschäftsführung der Rey AG von seinem Vater Felix Rey. Bild: PD

Am 1. Juli 1992 hat Schlossermeister Alfred Rey die Geschäftsleitung seines Unternehmens seinem Sohn Felix Rey übergeben, 38 Jahre nach der Firmengründung. Alfred Rey hatte den Betrieb «mit Innovationskraft und Investitionsfreude wachsen lassen», wie das Unternehmen rückblickend schreibt. 1992 beschäftigte die Rey AG 35 Mitarbeitende im Betrieb an der Zürcherstrasse in St.Gallen, unweit der Empa, die ihren Standort an der Lerchenfeldstrasse allerdings erst 1996 bezogen hatte.

Nun, exakt 30 Jahre nach der Übergabe von Alfred zu Felix Rey, wiederholt sich die Geschichte. Per 1. Juli 2022 übernimmt Felix und Claudia Reys Sohn David Rey in dritter Generation die Inhaberschaft und Geschäftsführung des blechverarbeitenden Unternehmens. Felix Rey selber zieht sich aus dem Alltagsgeschäft zurück, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, er bleibt aber Verwaltungsratspräsident der Rey AG. Die familieninterne Nachfolge wird als «Idealfall» bezeichnet: Sie sei von beiden Generationen, also von den Eltern und von Sohn David, «seit jeher so gewünscht und vorbereitet worden». David Rey sagt denn auch:

«Blech ist meine Welt. Das habe ich schon als Kind gewusst und gespürt.»

In den vergangenen 30 Jahren ist der Personalbestand der Rey AG von 35 auf 63 Mitarbeitende gestiegen, inklusive fünf Lernender. Auch die Technologie hat grosse Fortschritte gemacht. «Wir beherrschen eine Vielfalt an Fertigungsmethoden und sind in sämtlichen relevanten Technologien zertifiziert», sagt Felix Rey. Hinzu komme kompetente Beratung, sagt David Rey:

«Unsere Mitarbeiter im Verkauf sind gleichzeitig Praktiker und Techniker. Sie kennen die Produktionspraxis, und sie hören im Gespräch schnell heraus, was der Kunde benötigt oder wünscht.»

Rey fährt in Stadler-Zügen mit

Die Blechbearbeitung benötigt grosse System- und Infrastrukturanlagen etwa zum Laserschneiden, Stanzen und Biegen. Die Rey AG bedient neben dem Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau besonders auch die Maschinen- und die Medizinalbranche sowie Bau und Gewerbe. Als Spezialität nennt Felix Rey die Herstellung von Fensterzargen. Für die Aufstockung eines Bürokomplexes beim Flughafen Zürich beispielsweise hat die Rey AG Aluminium-Fassadenelemente mit einem Gesamtgewicht von 25 Tonnen geliefert. Für die Geriatrische Klinik in St.Gallen hat die Firma die Fassaden- und Fenstereinfassungen massgefertigt. Auch in Stadler-Zügen ist Rey mit an Bord, mit Blechcontainern für Batterien und Elektronik.

Batteriemodul der Rey AG für den Stadler Hochgeschwindigkeitszug des Typs Smile. Bild: PD

Betreffend Digitalisierung sagt Felix Rey, «wir haben die computergestützte Konstruktion und die computergestützte Ressourcenplanung gekoppelt. Auf dem Weg zur Industrie 4.0 sind wir bereits weit fortgeschritten.» Als Konstante ausserhalb der Digitalisierung nennt David Rey jedoch zwei andere Faktoren: Faszination für den Werkstoff Blech und hochprofessionelle Arbeit der Beschäftigten.