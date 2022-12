Knappes Angebot: In der Ostschweiz steigen Eigenheimpreise weiter

IMMOBILIEN Weil das Angebot in der Ostschweiz besonders knapp ist: Die Eigenheimpreise steigen unentwegt Ganz so rasant wie in den letzten Jahren steigen die Immobilienpreise wohl nicht mehr – steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit dämpfen die Nachfrage. Doch das Angebot ist knapp, gerade in der Ostschweiz. Mit sinkenden Eigenheimpreisen ist deshalb nur in einzelnen Regionen zu rechnen, meldet die St.Galler Kantonalbank. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz höherer Zinsen sind Einfamilienhäuser weiterhin begehrt – doch das Angebot ist knapp. Benjamin Manser

Seit über 20 Jahren steigen die Preise für Eigenheime. Und das scheint auch so zu bleiben – zumindest in der Ostschweiz. Im dritten Quartal kostete ein Einfamilienhaus im Kanton St.Gallen 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es im Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank heisst. Gar um elf Prozent stiegen die Preise in Werdenberg, um 8,5 Prozent im Rheintal. Etwas weniger stark stiegen die Preise für Eigentumswohnungen. Spitzenreiter war hier das Linthgebiet, wo das Preisniveau um über sechs Prozent stieg, über den ganzen Kanton kosteten Eigentumswohnungen 4,4 Prozent mehr.

Anspruchsvolleres Umfeld

Trotzdem überraschen die Zahlen auf den ersten Blick. «Das Umfeld für die St.Galler Wohneigentumsmärkte ist deutlich anspruchsvoller geworden», heisst es im Bericht. Schon bevor die Nationalbank im Herbst das Zeitalter der Negativzinsen beendete, waren die Hypothekarzinsen gestiegen. Wer sich ein Eigenheim leisten will, muss also nicht nur einen hohen Kaufpreis zahlen, auch die Zinsen fallen wieder ins Gewicht. Ausserdem führen auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten zum Druck auf die Nachfrage.

Dass die Preise weiterhin steigen, hat vor allem mit dem knappen Angebot zu tun. Nachdem die Zahl der angebotenen Eigenheime im Herbst vor Corona einen Höhepunkt erreicht hatten, brach sie während der Pandemie regelrecht ein und erreichte schweizweit in diesem Frühling einen Tiefpunkt, wie der Hypothekenvermittler Moneypark in einem neuen Bericht meldet. Gleichzeitig wurde Wohnraum durch die Pandemie wichtiger, was die Preise in die Höhe trieb. Seit dem Frühling hat sich das Angebot zwar etwas erholt, doch erst in einem bescheidenen Ausmass.

Nur wenig neue Objekte

Und gerade in der Ostschweiz sind angebotene Objekte weiterhin rar: Laut dem Immobilienmarktbericht lag die Angebotsquote bei Eigentumswohnungen bei zwei Prozent, halb so hoch wie im Schweizer Durchschnitt. Bei Einfamilienhäusern lag die Quote sogar noch unter einem Prozent. «Die Hochbauinvestitionen im Neubau waren im Vergleich zur Schweiz auf tieferem Niveau», sagt René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden der SGKB.

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden der SGKB. Daniel Ammann

Und die Neubautätigkeit weise nicht darauf hin, dass das Angebot sich demnächst deutlich ausweiten dürfte. «Wie viele bestehende Objekte auf den Markt kommen, ist insbesondere abhängig von der wirtschaftlichen Aussicht und der persönlichen Präferenzen der Eigentümer.» Auch Moneypark geht schweizweit nicht von einer starken Neubautätigkeit aus. Dies auch wegen des Mangels an Personals, Lieferproblemen beim Baumaterial und steigende Material- und Energiekosten. Trotzdem dürfte sich das Angebot ausweiten: «Einfamilienhäuser von pensionierten Besitzern und vererbte Immobilien, für die kein Eigenbedarf vorhanden ist, kommen jetzt auf den Markt», heisst es im Bericht des Hypothekenvermittlers. Auch deshalb, weil die höheren Zinsen eine Vermietung von Einfamilienhäusern weniger attraktiv machten. Auch die Angst vor einer Preiskorrektur könnte viele zu einem Verkauf bewegen, schreibt Moneypark.

Bevölkerungswachstum stützt Preise

So rechnet denn auch Moneypark nicht mit einem Preiszerfall bei Eigenheimen. Zwar würden Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit und gestiegene Zinsen die Nachfrage dämpfen. Doch das tiefe Angebot und das stetige Bevölkerungswachstum stützten die Preise. Diese dürften weiter wachsen, wenn auch moderater als bisher. Nur in einigen Segmenten und Regionen rechnet Moneypark mit Korrekturen nach unten.

Das zeigt sich auch im Immobilienmarktbericht der SGKB. Die Preisanstiege der letzten Jahre dürften zwar nirgends mehr erreicht werden. Doch gerade in Regionen mit hohem Bevölkerungswachstum dürften besonders die Preise für Häuser weiterhin eher steigen. Das gilt für Werdenberg ebenso wie für das Linthgebiet. Ähnliches sieht der Bericht für die Region St.Gallen. Hier herrsche trotz Zinserhöhungen ein struktureller Nachfrageüberhang.

Kritisch hinterfragen

In Ausserrhoden geben die Preise dagegen bereits etwas nach. Und die Marktdynamik dürfte weiter abnehmen, prophezeit der SGKB-Bericht. «Im kommenden Jahr können weitere Einbussen bei den erzielbaren Kaufpreisen nicht ausgeschlossen werden.» Im Toggenburg sind die Preise im dritten Quartal zwar noch leicht gestiegen. Trotzdem dürften auch hier angesichts von Zinsen und Unsicherheit so manche Kaufabsichten noch kritischer hinterfragt werden, heisst es im Bericht der SGKB. «Je nach Standort und Beschaffenheit einer Immobilie sind leicht sinkende Preise nicht auszuschliessen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen