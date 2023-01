IMMOBILIEN SGKB-Immobilienforum: Zurück auf dem Boden der Tatsachen Die Zeit der Negativzinsen ist vorbei. Der unaufhaltsame Höhenflug der Immobilienpreise auch. Doch die hohe Nachfrage verhindert aber 2023 den Einbruch, sagen die Experten am Immobilienforum der St.Galler Kantonalbank in der Olma Halle. Ein Think Tank-Gründer blickt weiter in die Zukunft - und glaubt nicht ans vollständig digitalisierte Eigenheim. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

In der Schweiz wird weniger gebaut - doch die Bevölkerung wächst. Andre Veith / Solothurner Zeitung

Wie werden wir morgen bauen? Investieren Immobilienfirmen künftig in Land im virtuellen Raum? Sind alle Eigenheime Smart und vollautomatisch? Stehen die Büros der Zukunft im Metaverse? Führen Drohnen künftig den Hund spazieren? Solche Szenarien waren in den letzten Jahren immer wieder zu hören, sagte Stephan Sigrist den 800 Besuchern des Immobilienforum der St.Galler Kantonalbank.

Mit der Zukunft sollte sich Sigrist auskennen, schliesslich beschäftigt er sich als Gründer des Schweizer Think Tanks W.I.R.E. beruflich damit. Und bei vielen dieser Zukunftsvisionen gelte es, genauer hinzuschauen, sagt er. Die Idee, dass Innovation bedeute, alles zu digitalisieren, habe Kratzer bekommen, sagt er. Wie die Idee, dass Bitcoins als Inflationsschutz taugen.» Auch bei Ideen von rein virtuellen Arbeitsplätzen oder automatisierten Wohnungen rät er, am Boden zu bleiben. Die Digitalisierung könne vieles effizienter machen - anderswo sei der Nutzen aber gering. «Man kann ein Fenster eigentlich gut selber aufmachen, man braucht nicht unbedingt einen Knopf dafür.»

Strom und Geld sind nicht mehr gratis

Stephan Sigrist ist Gründer des Think Tanks W.I.R.E. PD

Denn «das Wirtschaftswachstum wird nicht primär von virtuellen Werten bestimmt», sagte er. Auch hier komme man wieder zurück auf den Boden der Realität. Das sei grad seit Beginn des Ukrainekriegs wieder klar geworden. Strom sei nicht mehr gratis, ebenso wenig wie Geld. Der Zugang zu Rohstoffen oder Weltmeeren und die demografische Entwicklungen seien auch in Zukunft die Faktoren, die den Wohlstand bestimmten.

Klimawandel wird Realität

Doch es kommen neue Faktoren hinzu, sagte Sigrist: Der Klimawandel werde zur Realität. Klima und Wetter würden immer wichtiger. Hinzu drohe Knappheit bei Rohstoffen, die in der Bauwirtschaft eine grosse Rolle spielten, wie Sand und Kupfer. So sieht er vor allem drei Aspekte, die fürs Bauen künftig wichtig werden: Effizienz was die Kosten betrifft, aber auch die Substitution knapper Rohstoffe und vermehrtes Recycling von Baumaterial. «Eine Idee, die sich auf dem Bau noch wenig durchgesetzt hat», sagte Sigrist.

Doch auch was man baut, werde sich verändern, es sei auch an der Zeit. «Alltagsbauten sehen seit Jahrzehnten etwa gleich aus», sagt er. Doch neue Arbeits- und Lebensformen verlangten auch nach neuen Wohnungen. Wohnbauten mit kleineren Zimmern, Grundrissen und Möbeln, die flexibler genutzt werden können. Wohnformen, in denen die Generationen wieder näher zusammen wohnen - «und wo der Roboter auf dem Sofa liegt, weil die Menschen sich gegenseitig helfen können.»

SNB dürfte Zinsen weiter erhöhen

Caroline Hilb Paraskevopoulos ist Leiterin Anlagestrategie und Analyse bei der SGKB. Ralph Ribi

Noch ist das Zukunftsmusik. Wichtig für den Immobilienmarkt im Jahr 2023 sind etwas andere Faktoren: Die Inflation ist wieder da, Fachkräfte fehlen ebenso wie Einfamilienhäuser und die Zinsen sind wieder positiv. Ein wichtiger Schritt, sagt Caroline Hilb Paraskevopoulos, Leiterin Anlagestrategie und Analyse bei der SGKB. Und nach sieben Jahren Negativzinsen beinahe ebenso ein Schritt ins Unbekannte wie damals der Entscheid zu Negativzinsen. Sicher ist für Hilb: Die Nationalbank werde die Zinsen weiter erhöhen, und zwar auf zwei Prozent. «Nur so ist auch der Realzins positiv», sagt sie. Generell stellt sie der SNB ein gutes Zeugnis aus. «Man kann über ihre Verluste schimpfen, aber ihre Geldpolitik funktioniert.»

Zuwanderung verhindert Preiseinbruch

Patrick Schnorf ist Leiter Marktresearch beim Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner. PD

Eine Zinserhöhung vom Ausmass wie im letzten Jahr müsste eigentlich die Immobilienpreise drücken. Um 20 Prozent, sagte Patrick Schnorf, Leiter Marktresearch bei Wüest Partner. Zwar könnten gerade die Preise von Eigentumswohnungen je nach Regionen etwas sinken. Im Grossen und Ganzen blieben die Preise für Wohneigentum auch in der Ostschweiz stabil. Denn 2022 wuchs die Bevölkerung, gerade durch die Zuwanderung. «Das gibt der Nachfrage Schub.» Gleichzeitig wird weniger gebaut. «So sinken die Leerstände bei den Mietwohnungen auch in der Ostschweiz», sagte Schnorf. Und die Mieten steigen. Auch beim Wohneigentum sei die Nachfrage weit höher als das Angebot. So bewegten sich die Preise 2023 seitwärts, meinte er.

Nicht ganz einig waren sich Schnorf und Hilb aber bei den Zinsprognosen. Schnorf glaubt, dass die SNB die Zinsen nur bis 1,5 Prozent belässt. Und während Hilb mit einer «normalen Rezession», mit wenig Kollateralschäden rechnet, geht Schnorf von einem BIP-Wachstum von immerhin 0,7 Prozent aus. Wer recht hat, muss sich weisen. Das weiss auch Schnorf, und so zitierte er Mark Twain: «Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.»

