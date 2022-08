Trotz Zinsanstieg: Einfamilienhäuser werden noch teurer

IMMOBILIEN Eigenheimpreise in der Ostschweiz steigen weiter – trotz steigender Zinsen Die Finanzierung von Eigenheimen wird teurer. Doch immer noch ist die Nachfrage höher als das Angebot. Die höheren Zinsen führen bei Mietwohnungen aber zu weniger Bautätigkeit. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Wegen der Unsicherheit über Zinsen und Baukosten stockt der Bau von Mietwohnungen. Bild: Boris Bürgisser

Die Immobilienpreise in der Schweiz steigen unaufhörlich. In 20 Jahren haben sich die Eigenheimpreise rund verdoppelt, nicht einmal eine globale Pandemie konnte dieser Entwicklung Einhalt gebieten, im Gegenteil: In den letzten zwei Jahren stiegen sie noch stärker als zuvor. Um ganze 9,2 Prozent stiegen die Preise für ein Einfamilienhaus in der Ostschweiz übers vergangene Jahr, wie das neuste Immo-Monitoring des Immobilienberatungsunternehmens Wüest Partner ausweist. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre waren es nur 5,4 Prozent.

Damit stiegen die Preise in der Ostschweiz über fünf Jahre um 30,2 Prozent, deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Ein Nachholeffekt sagt Patrick Schnorf, Partner bei Wüest und Partner. «Die Ostschweiz bietet attraktive Arbeitsplätze und landschaftliche Schönheit», sagt er. Und im Gegensatz zu den ausgetrockneten Märkten in Zentren wie Zürich gebe es hier noch hie und da, Wohneigentum zu erschwinglichen Preisen oder gar Platz für einen Neubau.

Zinswende bremst Nachfrage

Ein wichtiger Treiber der Preissteigerungen war aber die Zinssituation. Zum Teil waren auch langfristige Hypotheken zu Zinsen unter einem Prozent zu haben – Wohneigentum schien günstig wie nie. Mit der Zinserhöhung der SNB könnte diese Situation aber zu Ende gehen: Zwischenzeitlich kratzten zehnjährige Hypotheken erstmals wieder an der Drei-Prozent-Marke. Das habe die Nachfrage etwas gedämpft, sagt Schnorf. Die Hypothekarzinsen seien seit dem Höhepunkt vor ein paar Wochen aber wieder etwas gesunken. «Und für Geldmarkthypotheken gibt es weiterhin sehr tiefe Zinsen.» So sehe man einen Trend weg von langfristigen Hypotheken.

Wegen der hohen Preise entscheiden sich auch mehr Hausbesitzer für einen Verkauf, was das Angebot etwas ansteigen liess. «Aber das Ungleichgewicht besteht weiterhin, es gibt immer noch mehr Nachfrage als Angebot», sagt Schnorf. Die Preise werden deshalb hoch bleiben und noch etwas weiter steigen – wenn auch nicht mehr so schnell wie im letzten Jahr.

Preise steigen trotzdem weiter

Mit dieser Einschätzung ist Schnorf nicht allein. Bereits Mitte Juni kam der Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank zu einem ähnlichen Schluss. Die höheren Zinsen sowie das unsichere wirtschaftliche Umfeld dämpften zwar die Nachfrage. «Da die Zahl der Eigenheimsuchenden im Kanton St.Gallen aber weit über dem Angebot liegt, ist davon auszugehen, dass die Kaufpreise weiter aufwärts tendieren», heisst es im Bericht weiter.

Trotzdem hält es Patrick Schnorf durchaus für möglich, dass der Jahrelange Aufwärtstrend bald zu Ende sein könnte.

«Trübt sich die Konjunktur ein und kommt es zu weiteren Zinsschritten, könnten die Preise nachgeben.»

Investoren verunsichert: Mangel an Mietwohnungen droht

Auf dem Mietwohnungsmarkt führen die höheren Zinsen dagegen zu einer Verknappung des Angebots. Dabei wurden lange eher zu viele Mietwohnungen gebaut: Weil die Renditen auf Bundesobligationen lange unter null lagen, investierten gerade Pensionskassen vermehrt in Renditeimmobilien. Mit den höheren Zinsen versprechen Obligationen nun aber wieder stabile Renditen. Gleichzeitig führen Lieferengpässe zu höheren Baukosten. «Generalunternehmen geben vermehrt keine Preisgarantien mehr ab», sagt Patrick Schnorf. Das erhöht die Verunsicherung bei den Investoren. Die Bautätigkeit ist zurückgegangen, bei manchen geplanten Bauten könnte es zu Verzögerungen kommen, andere Projekte könnten ganz gekippt werden, heisst es im Immo-Monitoring von Wüest Partner.

So komme es zunehmend zu Wohnungsmangel, sagt Schnorf. Denn die Nachfrage steigt an, die schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft hat wieder vermehrt Zuwanderer angelockt. In der Ostschweiz sei das Angebot zwar noch vergleichsweise hoch. «Doch die Angebotsziffer sinkt auch hier ähnlich wie in der ganzen Schweiz.»

