Mieten ist wieder attraktiver als kaufen, doch mehr zahlen alle

Mieten ist wieder attraktiver als kaufen – doch mehr zahlen müssen alle Hypotheken kosten fast dreimal mehr als vor einem Jahr. Das verteuert den Erwerb von Wohneigentum ebenso wie die Mietpreise, wenn auch nicht alle. Doch steigende Nebenkosten muss praktisch jedermann berappen. Thomas Griesser Kym 12.11.2022, 05.00 Uhr

Wohnraum ist zuweilen ein knappes Gut. Bild: Andreas Toggweiler

«Es mangelt an Gütern, Frieden, Energie und Fachkräften.» Das sagt Donato Sconamiglio. So weit, so bekannt. Doch es mangelt noch an etwas anderem, und zwar «an Geld», wie der Chef und Mitinhaber der Immobilienberatungsfirma Iazi am Immo-Forum 2022 der Thurgauer Kantonalbank (TKB) in Weinfelden sagte. An Geld? Wo doch die Zentralbanken über die vergangenen Jahre die Märkte mit Geld zum Nulltarif geflutet haben?

Sconamiglio bezieht seine Aussage in erster Linie mit Blick auf den Immobilienmarkt. In jüngerer Zeit haben praktisch alle Anlageklassen an Wert verloren. Aktien haben eingebüsst, Obligationen warfen keinen Zins ab, Sparkonten auch nicht. Betongold, also der Bau und der Kauf von Häusern und Wohnungen, war lange eine gute Gelegenheit, Kapital gewinnbringend zu investieren. Doch nun hat der Wind gedreht, die Inflation hat angezogen, die Zentralbanken erhöhen die Zinsen.

Festhypothek übersteigt Rendite

Das Ergebnis: «Wir haben keinen Anlagenotstand mehr», sagt Sconamiglio. Oder, mit Blick auf die Episode der Negativzinsen:

«Es nimmt dir niemand mehr Geld weg, wenn du es bringst.»

Immobilienexperte Donato Sconamiglio vom Iazi. Bild: PD

In der Realität heisst das, der Anleger hat wieder relativ attraktive Alternativen zu Immobilien: Zehnjährige Bundesobligationen etwa werfen wieder 1,2 Prozent Zins ab, Pfandbriefe mit Triple-A 2 Prozent, und das bei null Risiko, wie Sconamiglio sagt.

Kommt hinzu, dass auch die Finanzierung von Immobilien teurer geworden ist; innert Jahresfrist haben sich die Kosten annähernd verdreifacht. 15-jährige Festhypotheken etwa schlagen mit 3,2 Prozent zu Buche. Das liegt über der durchschnittlichen Rendite von 2,9 Prozent, die eine Renditeliegenschaft, also ein Mehrfamilienhaus, 2021 ihrem Eigentümer beschert hat. Auch der Zinssatz der flexiblen Saron-Hypothek zeigt nach oben. Die Konsequenz laut Sconamiglio: «Renditeliegenschaften verlieren an Attraktivität.»

Hotel Mamma könnte wieder begehrter werden

Und das just in einer Zeit, in der die Bautätigkeit wegen knappen und deshalb teuren Baulands, rigider Bau- und Zonenordnungen und immer mehr Einsprachen abnimmt und das bei ohnehin schon schmalem Wohnungsangebot. So ist die Leerwohnungsziffer in der Schweiz per 1. Juni 2022 innert Jahresfrist von 1,54 Prozent auf 1,31 Prozent gesunken. Das war das grösste Minus seit 20 Jahren.

Betroffen ist vor allem der Markt für Mietwohnungen, und bis 2024 dürfte die Leerwohnungsziffer die Marke von 1 Prozent unterschreiten, erwartet Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff. Kürzlich sagte er:

«Wir steuern mit Vollgas auf eine Wohnungsnot zu.»

Etwas nüchterner formuliert es Sconamiglio: «Wir gehen tendenziell in Richtung Wohnungsknappheit.» Er sagt, in vielen Wohnungen wechsle die Mieterschaft unter der Hand, was nicht in Statistiken einfliesse. Das knappe Angebot habe zudem auch damit zu tun, dass es immer mehr Singles-Haushalte gebe. Sconamiglio kann sich vorstellen, dass hier das Pendel wieder zurückschlägt, dass also beispielsweise in Zukunft Junge wieder länger im Elternhaus bleiben.

Einige Mieter zittern mehr als andere

Wegen des Anstiegs der Hypothekarzinsen gilt heute in vielen Gegenden Wohnraum mieten wieder attraktiver als kaufen, nachdem es in den vergangenen Jahren umgekehrt war. Dennoch müssen sich auch Mieter auf höhere Kosten einstellen.

Im ersten Quartal 2023 dürfte der hypothekarische Referenzzinssatz, der seit März 2020 auf 1,25 Prozent liegt, erstmals wieder steigen, und zwar auf 1,5 Prozent. Das heisst, Mieten, die auf 1,25 Prozent basieren, dürfen vom Vermieter um rund 3 Prozent erhöht werden. Auch Angebotsmieten von Wohnungen in Neubauten dürften steigen.

Doch Sconamiglio hat auch eine gute Nachricht: 58 Prozent der Bestandesmieten basieren noch auf einem Referenzzinssatz von 1,5 Prozent oder noch höher, wie das Iazi in einer Auswertung von rund 100'000 Mietverträgen ermittelt hat. Solche Mieter können also, weil ihnen ihre Vermieter in der Vergangenheit eine oder mehrere Mietzinssenkungen vorenthalten haben, vorerst weiterhin ruhig schlafen – ausser die zu erwartende höhere Nebenkostenabrechnung wegen gestiegener Öl-, Gas- und Strompreise bereitet ihnen Sorgen. Davon sind indessen auch Wohneigentümer betroffen.

Mehr Luft und Raum im Thurgau

Stichwort Wohneigentum: Weil mieten wieder attraktiver geworden ist, kommen laut Sconamiglio Eigentumswohnungen und deren Preise unter Druck. Keine Preiskorrektur erwartet er dagegen bei Einfamilienhäusern, weil es einerseits wenig Objekte gebe, aber andererseits «viele Leute einen Garten und Freiraum und in der Natur wohnen wollen».

Das ist auch gute Kunde für den Thurgau: «Hier hat es noch Platz, Boden und eine gute Erschliessung», rühmt Sconamiglio die Vorteile des hiesigen Immobilienmarkts. Zentren wie St.Gallen, Winterthur oder Zürich sind nah und Homeoffice ohnehin en vogue.

Zwar ist auch der Thurgauer Eigenheim-Index weiter gestiegen, und am teuersten sind Kaufobjekte in Gemeinden am Bodenseeufer, doch noch teurer ist es in Winterthur und sehr viel teurer in der Stadt Zürich, wo es obendrein kaum noch Land für Neubauten gibt.

