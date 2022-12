Holzbearbeitung Wiler Schreinerei Fust übernimmt Thuner Woodcoat AG – und setzt auf Innovation gegen den Fachkräftemangel Ab Januar gibt es in der Schweiz nur noch einen Betrieb für Pulverbeschichtung von Holzwerkstoffen und das ist die Ostschweizer Schreinerei Fust AG. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 07.12.2022, 17.00 Uhr

Fust setzt auf Pulverbeschichtung von Holz. Woodcoat-Inhaber Fabian Ramseier, Markus Fust, Inhaber der Fust AG und Serge Eggler, Geschäfstleiter der Fust-Sparte FPP-Profipartner. PD

Markus Fust ist immer auf der Suche nach Innovationen und Alleinstellungsmerkmalen für sein Unternehmen in Wil. Er ist ausserdem überzeugt, dass man gegen den Fachkräftemangel nicht nur mit besonders attraktiven Arbeitszeiten, Gehältern oder Freizeitregelungen ankämpfen kann, sondern auch mit spannenden, innovativen Arbeitsplätzen. «Bislang hat das funktioniert,» sagt er. Und genau in diese Richtung geht auch der Schritt, der die Schreinerei in Wil zum alleinigen Anbieter von Pulverbeschichtungen für Holzwerkstoffe macht. Die Schreinerei Fust übernimmt die Sachwerte, Mitarbeiter und die Marke Woodcoat aus Thun. Woodcoat-Inhaber Fabian Ramseier widmet sich dann wieder ganz der Ramseier Rubikon AG, die mit ihren 80 Mitarbeitenden Spezialistin ist für Metall-Pulverbeschichtungen.

Holz zu Holz

Die 2005 gegründete Thuner Firma Woodcoat AG sei die führende Schweizer Pulverbeschichterin von Holzwerkstoffen, sagt Fust. Ab Januar 2023 lege sie nun ihre Produktion und die Markenrechte in die Hände der Wiler Schreinerei Fust AG. Als Grund für den Verkauf sagt, Fust, dass sich Ramseier wieder mehr seinem Kerngeschäft , dem Metall widmen wolle. Fust hingegen habe bereits Erfahrung mit der Pulverbeschichtung von Holz. Dieses Verfahren haben gegenüber Kunststoffoberflächen oder Nasslackierung den Vorteil ungleich nachhaltiger und flexibler anwendbar zu sein.

Mit diesem strategischen Schritt verankere Woodcoat nun die Pulvertechnologie nach intensiver Pionierarbeit tiefer in der Holzbranche. Damit fänden zwei starke Kompetenzen in Holz zu vereinter Stärke.

Pulverbeschichtung von Holz ist ein Alleinstellungsmerkmal der Schreinrei Fust in Wil. PD

Der Firmenchef erklärt weiter, dass die Schreinerei Fust seit 2021 eine High-Tech-Beschichtungsanlage betreibe. Die Pulvertechnik werde künftig auch bei Ecoleo, einem weiteren Fust-Standbein eingesetzt. Der führende Schweizer Online-Schreiner wachse seit der Teilnahme in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» kontinuierlich. Im Zuge dieses Wachstums investierte die Fust AG nun in den Ausbau der eigenen Pulverbeschichtungsanlage am Standort in Wil.

Der Unternehmer ergänzt, dass Woodcoat jährlich etwa 2,2 Millionen Franken Umsatz generiere. Man übernehme 11 der 12 Mitarbeitenden.

«Gemessen an der Mitarbeteindenzahl ein kleiner Betrieb. Gemessen am Innovationsgehalt und Zukunftspotenzial jedoch äusserst spannend.»

Die Pulverbeschichtung sei im Möbelsektor das, was im Automobilbereich die Elektoautos sind: zunächst lange belächelt und heute nicht mehr wegzudenken. Die Schweiz brauche Unternehmer, die Nachhaltigkeit nicht nur schwatzen, sondern tatsächlich umsetzen.

Nachhaltige Innovation und High-Tech machen Arbeitsplätze attraktiv für Fachkräfte. PD

