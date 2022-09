Baugeräte Hilti erarbeitet mehr Umsatz, aber weniger Gewinn Der Liechtensteiner Baugerätehersteller hat mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen, darunter gestörte Lieferketten und die Frankenstärke. Das äussert sich in einer Gewinnerosion. An den Investitionen und Ausgaben für Forschung und Entwicklung wird aber unbeirrt festgehalten. Thomas Griesser Kym 26.09.2022, 13.10 Uhr

Der Hilti-Konzern sieht sein Betriebsergebnis schrumpfen, rechnet aber dank neuer Produkte bis Jahresende mit einer Wende zum Besseren. Bild: PD

Der Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti hat in den ersten acht Monaten 2022 den Umsatz um 6,1 Prozent auf gut 4,1 Milliarden Franken gesteigert. Am stärksten wuchsen die Verkäufe in Lokalwährungen in Amerika, gefolgt von Europa. Das Betriebsergebnis sank jedoch um 36 Prozent, also um über ein Drittel, auf 392 Millionen Franken, was die operative Marge von 15,8 auf 9,5 Prozent drückte. Keine Abstriche machte Hilti bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die um 11,4 Prozent auf 265 Millionen Franken erhöht wurden. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg innert Jahresfrist um 1900 auf 32'166.

Hilti-Chef Christoph Loos spricht von einem «ausserordentlich anspruchsvollen Jahr». Genannt werden Unterbrüche in der globalen Lieferkette, Folgen des Ukraine-Kriegs oder negative Währungseffekte. Zu Buche schlagen zudem erhebliche strategische Investitionen in den Aufbau des eigenen Software­geschäfts, die man aber unvermindert fortsetze.

Ferner geht Hilti davon aus, dass die Einführung der neuen Akku-Plattform Nuron in Europa Umsätze mit solchen Baugeräten ins letzte Trimester 2022 verschiebt, was bis Jahresende das Ergebnis in Lokalwährungen um über 10 Prozent verbessern und den Rückgang des Betriebsergebnisses in Franken auf unter 15 Prozent eindämmen sollte. Das entspräche dann laut Loos Hiltis Profitabilität des Jahres 2019, also vor der Coronakrise und vor den Investitionen in die Software.