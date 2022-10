St.Galler Inficon entwickelt sich trotz Margendrucks positiv

Hightech Vakuuminstrumente: Inficon entwickelt sich trotz Margendrucks weiter positiv Das St.Galler Messtechnikunternehmen schlägt sich trotz Engpässen und Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten wacker. Die Geschäfte laufen rund, Umsatz und Gewinn nehmen zu, und bei der Marge muss Inficon nur wenig Abstriche machen. Thomas Griesser Kym 20.10.2022, 18.00 Uhr

Blick in einen Inficon-Standort, an dem Vakuuminstrumente für Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie produziert werden. Bild: PD

Die St.Galler Inficon-Gruppe, die schwergewichtig Vakuuminstrumente herstellt, hat im dritten Quartal 2022 den Umsatz im Vorjahresvergleich um 17,7 Prozent auf 143,8 Millionen US-Dollar gesteigert. Ohne negative Währungseffekte hätte das Plus gar 24,6 Prozent betragen, teilt das Messtechnikunternehmen mit Hauptsitz in Bad Ragaz und einer seiner Produktionsstätten in Balzers mit.