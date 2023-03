Batteriefabrik baut anstatt in Wigoltingen in Graubünden

HIGHTECH Die nächste Batteriegeneration wird doch nicht im Thurgau produziert: Firma will nun in Graubünden bauen – noch fehlen ihr aber 98 Millionen Franken Batterietechnologien sind für die Energiewende wichtig. Ein Pionierprojekt war in Wigoltingen geplant: eine Batteriefabrik mit bis zu 1000 Mitarbeitenden. Doch die Swiss Clean Battery AG befürchtet ein langes Verfahren. Nun hat sie einen neuen Standort für die Gigafactory gefunden – in Graubünden. Für den Bau fehlt dem Unternehmen aber noch das Geld. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen der Zwicky-Mühle und der Autobahn in Wigoltingen soll der «Wigoltingen Innovation Park» entstehen. Bild: Reto Martin

Damit die Energiewende gelingt, muss Elektrizität gespeichert werden können. Deshalb suchen Start-ups und Forscher weltweit nach der nächsten Batteriegeneration. So genannte Feststoffakkus sollen länger halten, mehr Energie speichern – und wenn möglich aus weniger problematischen Stoffen bestehen wie die herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Ganz vorne mit dabei ist die Swiss Clean Battery AG (SCB) mit Sitz in Frauenfeld. Sie will schon bald erste Feststoffbatterien produzieren. Aber nicht wie ursprünglich geplant in Wigoltingen, sondern im Kanton Graubünden.

Letzten Frühling plante das Unternehmen noch, die Gigafactory mit dereinst gut 1000 Mitarbeitenden im Gebiet Hasli in Wigoltingen zu bauen. SCB hoffte ursprünglich, schon 2024 im «Wigoltingen Innovation Park» (WIP) mit der Batterieproduktion beginnen zu können. Die Verantwortlichen des WIP rechneten aber schon letztes Jahr mit einer Eröffnung im Jahr 2025.

SCB will möglichst schnell bauen

So schaute sich die SCB nach alternativen Standorten um. «Der Faktor Zeit ist für uns entscheidend», sagt Thomas Lützenrath, COO des Unternehmens. Und das Gebiet Hasli sei umkämpft. «Es ist unklar, wie lange das Verfahren dauert.» Das zeigt die Vorgeschichte des Areals: Hier hätte einst das Outlet-Center «Edelreich» gebaut werden sollen. Nach einem Gerichtsverfahren wurde das Projekt 2020 beerdigt – nach 14 Jahren.

Nun habe die Swiss Clean Battery einen Vorvertrag mit dem Kanton Graubünden unterschrieben, sagt SCB-CEO Roland Jung. Dort habe man sich ein Areal von rund 70’000 Quadratmetern sichern können. «Das Areal ist bereits Gewerbezone, es gehört dem Kanton und es gibt keine Nachbarn.» Einsprachen seien deshalb keine zu erwarten. Dafür seien die Pläne für die Fabrik schon weit gediehen. Statt des zweistöckigen Gebäudes, das in Wigoltingen vorgesehen war, soll die Fabrik nun fünfstöckig werden. Projektleitung und Bauplanung habe die Amriswiler Methabau übernommen.

Anlagen stehen bereit

Die Produktionsanlagen habe man zusammen mit dem deutschen Maschinenbauer Jonas & Redmann entwickelt. Die Maschinen könnten in 12 Monaten geliefert werden, sagt Lützenrath. Sechs Monate später seien sie betriebsbereit. In 18 Monaten sollte auch die Fabrik gebaut werden können, sagt er.

In einem ersten Schritt soll die Fabrik mit rund 100 Mitarbeitenden Batterien mit einer Leistung von 1,2 Gigawattstunden produzieren können. In den folgenden Jahren soll die Gigafactory dann schrittweise ausgebaut werden und dereinst jährlich Batterien mit einer Leistung von 7,6 Gigawattstunden herstellen. Graubünden würde damit zu einem Zentrum der Energiewende werden, sagt Roland Jung, CEO der Swiss Clean Battery.

Thomas Lützenrath, COO der Swiss Clean Battery und High Performance Battery. Bild: PD

Neue Batterien halten länger

Denn die Batterien, die nun in Graubünden produziert werden sollen, hätten viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen Lithium-Ionen-Technologie. Einerseits ist die Produktion nachhaltiger. Der Abbau von Lithium ist umweltschädlich. Auch Kobalt wird unter fragwürdigen Umständen gewonnen. Die Batterie, die von der Teufener High Performance Battery (HPB) entwickelt wurde, komme ohne diese Rohstoffe aus, sagt Lützenrath. Sie sei ausserdem nicht brennbar und könne ohne Leistungsverlust nahezu 100’000 Mal aufgeladen werden – bei herkömmlichen Batterien lässt die Leistung kontinuierlich über deren 3000 Ladezyklen nach.

Gleichzeitig könne man die von der HPB entwickelte Batterie mit bekannten Produktionsverfahren herstellen, sagt Lützenrath. Denn wie bei herkömmlichen Batterien werden die Elektrolyte flüssig in die Batterie eingefüllt. Erst im Gehäuse härtet er aus. Das gibt der SCB, die von der HPB gegründet wurde, einen Vorsprung. Denn die Konkurrenz arbeitet an Elektrolyten aus Feststoffen, was neue Produktionsverfahren erfordern würde.

Lützenrath ist auch sicher, dass der Markt für die neuen Batterien vorhanden sei. Man sei bereits mit möglichen Kunden im Gespräch. Diese kommen aus verschiedenen Branchen. Energieversorger gehörten ebenso dazu wie Logistik- und Handelsfirmen, die auf Elektromobilität umstellen. Zwar sind derzeit auch in Europa etliche Batteriefabriken geplant. Die meisten davon sind deutlich grösser, als was die SCB in Graubünden plant. Doch auch diese Produktionsstätten würden die kommende Nachfrage kaum decken können. «Alle suchen händeringend nach Speicherkapazitäten.»

Noch fehlen 98 Millionen

So sei eigentlich alles bereit, sagt Lützenrath. «Wir müssen nur den Knopf drücken.» Doch fehlt noch das Geld. Letzten Frühling wollte man das nötige Kapital über eine Anleihe und einen Börsengang beschaffen. Die Anleihelösung habe auch wegen der steigenden Zinsen nicht die erhofften Resultate gebracht. Auch der Börsengang wurde vorerst nicht umgesetzt, er sei aber vorbereitet. «Nicht alle Investoren waren von diesem Schritt überzeugt. Es hätte die Sache unnötig kompliziert gemacht», sagt Lützenrath. 98 Millionen Franken braucht die SCB noch, um mit dem Bau loslegen zu können. Jetzt wolle die SCB ernsthaft auf Investorensuche gehen, sagt Lützenrath – die habe man bis jetzt noch zu wenig vorangetrieben.

Für die Energiewende sind Energiespeicher entscheidend. Bild: PD

Bei der Investorensuche helfen soll nun Sven Hartwich, der das Team der SCB Anfang März verstärken soll. Der CFO des deutschen Maschinenbauers Emag habe damit bereits Erfahrung. Erste Termine mit Investoren seien bereits vereinbart, sagt Lützenrath. Er ist zuversichtlich, dass die 98 Millionen rechtzeitig gesprochen werden. «Wenn man sieht, wie viel derzeit in Batterietechnologie investiert wird, ist das durchaus realistisch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen