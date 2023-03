High-Tech Inficon profitiert von hoher Nachfrage und steigert den Gewinn Das Messtechnikunternehmen Inficon aus Bad Ragaz kürzt wegen Investitionen die Dividende, hat aber mehr verdient. Stefan Borkert 02.03.2023, 17.00 Uhr

Inficon baut Instrumente und Sensoren und entwickelt Prozesssteuerungssoftware für die Halbleiter- und Vakuumbeschichtungsindustrie. PD

Die Spezialistin für Vakuuminstrumente und Messtechnik ist im letzten Jahr gewachsen. Das gab das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Ragaz bei der Präsentation der Jahreszahlen bekannt. Der Reingewinn der gruppe ist demnach auf 88,5 Millionen Dollar gestiegen. Und liegt um gut zehn Prozent höher als noch 2021. Gleichzeitig gab das High-Tech-Unternehmen bekannt, die Dividende um 14 Prozent auf 18 Franken pro Aktie zu kürzen. Begründet wird das mit dem Investitionsprogramm, das ein Volumen von 60 Millionen Dollar hat.

Im letzten Geschäftsjahr ist die Gruppe weiter gewachsen. So hat der Umsatz um rund 13 Prozent auf knapp 581 Millionen Dollar zugenommen. Und das soll so weitergehen. Bei Inficon heisst es, dass man im vierten Quartal 2022 in allen Zielmärkten und allen Regionen wachsen konnte. Die Auftragsbücher sind demnach gut gefüllt. So erwartet man für dieses Jahr einen Umsatz in Höhe von bis zu 610 Millionen Dollar und eine Betriebsgewinnmarge von 19 Prozent.