Thurgauer High-Tech für Kernfusionsreaktoren

Hidden Champion Steinebrunner Kompaflex mischt bei Kernfusion mit – und Hightech-Kompensatoren aus dem Thurgau sind global im Einsatz Röhren, in denen sonnenheisses Plasma zirkuliert, sind enormer Hitze ausgesetzt. Nur dank eines sogenannten Magnetfeldkäfigs kann das Plasma im Vakuum eingeschlossen werden. Die Kompaflex in Steinebrunn hat eine weltweit einzigartige Technologie entwickelt, die auch in Kernfusionsreaktoren zum Einsatz kommt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Bei der Kompaflex AG in Steinebrunn werden mehrschichtige Spezialkompensatoren in unterschiedlichen Grössen hergestellt, die unter anderem in Kernfusionsreaktoren zum Einsatz kommen. Bild: Michel Canonica

Die Kernfusion kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Kein Wunder, ist das doch eine Technologie, die als sauber und umweltverträglich gilt. Eine Energie, die das Stromproblem klimafreundlich lösen könnte. Eines ihrer Probleme ist, dass für die Kernfusion selbst riesige Mengen Energie benötigt werden.

Nun ist es Forschern erstmals gelungen, bei der Kernfusion mehr Energie zu erzeugen als investiert wurde. Die Ergebnisse wurden von einem Team der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien erzielt. US-Energieministerin Jennifer Granholm sprach bei der Bekanntgabe in Washington von «einer der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts. Und jeder, der an diesem Durchbruch in der Kernfusion beteiligt war, wird in die Geschichtsbücher eingehen», so die Ministerin. Das Experiment war demnach am 5. Dezember gelungen.

Temperaturen wie im Innern der Sonne

In die Geschichte der Kernfusion eingehen wird auch die Kompaflex AG aus Steinebrunn. Das Unternehmen ist das, was man einen Hidden Champion nennt. Ihre mehrschichtige Kompensatoren in einer einmaligen Konstruktion ermöglichen es, dass die Röhren von Fusionsreaktoren trotz der enormen Anforderungen nicht reissen und dicht bleiben. Immerhin herrschen im Reaktor Temperaturen, wie sie sonst nur im Inneren der Sonne vorkommen. CEO Reto Löhrer erklärt, dass die Kompensatoren von Kompaflex Temperatur- und Druckschwankungen am Material, wie der Name schon sage, kompensieren.

Beteiligt an mehreren Kernfusionsprojekten

Kompensatoren von 15 Millimetern bis zu 12 Metern Durchmesser werden bei der Kompaflex entwickelt, produziert sowie auf Herz und Nieren geprüft. Bild: PD

Am genannten Projekt ist Kompaflex (noch) nicht beteiligt. CEO Reto Löhrer sagt, dass in Sachen Kernfusion Kompaflex-Kompensatoren bei US Iter im Einsatz seien, die wiederum an das Iter-Projekt in Frankreich liefern würden. «Hier haben wir direkte Verträge.» US Iter gehört wie das NIF zum Department of Energy, jener US-Behörde, die für sämtliche Angelegenheiten der Energie inklusive der Nukleartechnologie zuständig ist. Kompaflex ist weiter beteiligt an Tri Alpha Energy, einem privaten Fusionsreaktor in Kalifornien, der bereits läuft.

Und schliesslich kommen Kompensatoren von Kompaflex auch beim ebenfalls privaten Fusionsreaktorprojekt Commonwealth Fusion Systems in Cambridge in Massachusetts, einem Spin-off des MIT (Massachusetts Institute of Technology) zum Einsatz. Dieser Reaktor befindet sich noch im Bau. Schon fertiggestellt ist Wendelstein 7-X die weltweit grösste Fusionsanlage vom Typ Stellarator des Max-Planck-Instituts in Deutschland, wo Kompaflex ebenfalls schon geliefert hat.

Wendelstein 7-X ist die weltweit grösste Fusionsanlage vom Typ Stellarator in Deutschland. Auch Kompensatoren von Kompaflex bringen das Kraftwerk zum Laufen. Bild: PD

Technologie für die Zukunft

Löhrer sieht in der Kernfusionstechnologie eine Zukunftstechnologie, die viele Probleme lösen können wird. Er erklärt, dass keine direkten Schadstoffemissionen anfallen und dass gegenüber Kernspaltung die Kernfusion weniger Nachteile habe. Eine unkontrollierte Kettenreaktion sei praktisch unmöglich und es gebe mit 30 bis 100 Jahren wesentlich kürzere Zerfallszeiten für den radioaktiven Rückstand, der ausserdem schwächer strahle.

Allerdings stecke die Kernfusion noch immer in der Entwicklungsphase, denn es gebe noch viele Probleme bei der Technologie selbst zu lösen. Dass die Kompaflex-Gruppe einen Teil dazu beitragen kann, darüber freut er sich. Weniger Freude hat an der Tatsache, dass die Schweiz wegen des Scheiterns des Rahmenabkommens mit der EU fast nicht mehr am grössten Forschungsprojekt Europas beteiligt ist. Dazu gehört das milliardenschwere ehrgeizige EU-Projekt Iter in Südfrankreich. Der Reaktor befindet sich seit 2007 im Kernforschungszentrum Cadarache im Bau. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Zehn Jahre später soll er seine volle Leistung entfalten.

An Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), der in Südfrankreich gebaut wird, sind 35 Länder beteiligt. Auch Kompaflex ist an Bord. Bild: PD

Spezialistin für Spezialanfertigungen

Kompaflex hilft da allerdings die Tochterfirma in Tschechien, die bereits 1995 gegründet worden ist und zum EU-Raum gehört. Dort arbeiten etwa ein Drittel der rund 90 Beschäftigten von Kompaflex. Der Kraftwerkbau gehört zu den Kernkompetenzen von Kompaflex. Überall dort, wo Spezialanfertigungen für Kompensatoren unterschiedlichster Grösse gefragt sind, kommt die Steinbrunner Firma ins Spiel. Das gilt neben Kraftwerken auch für Vakuumanlagen der Wissenschaft wie zum Beispiel für das Cern, für Rohre mit Kompensatoren in der Öl-, Gas- und Petroindustrie. Auch auf Schiffen, in Stahlwerken, in Wärme- und Kälteanlagen oder in der Chemieindustrie sind Kompaflex-Kompensatoren gefragt.

Vor 41 Jahren schon ist Kompaflex als Einmannbetrieb von Ingenieur Werner Löhrer 1981 gegründet worden. Seither gab es mehrere Entwicklungsschritte. In die Fusstapfen von Werner Löhrer sind inzwischen seine drei Söhne getreten. Am Konzept der Unternehmung hat sich dabei wenig geändert. Einerseits hat Kompaflex Fähigkeiten entwickelt, die kaum eine andere Firma bieten kann. So werden etwa Metalle miteinander verschweisst, die eigentlich nicht verschweisst werden können. Und mit Entwicklungen im hauseigenen Engineering, mit einer lückenlosen Nachverfolgbarkeit im Produktionsprozess sowie Qualität und höchster Präzision hat sich das Unternehmen eine praktisch einmalige globale Marktposition erobert.

