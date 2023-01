Feuer und Flamme für Pellets: Holzfeuerungen boomen

HEIZUNGEN Auch Pelletheizungen profitieren von Boom – die Versorgung mit Brennmaterial sei gewährleistet, verspricht die Branche Die Nachfrage nach alternativen Heizungssystemen ist ungebremst. Davon profitieren auch Holzfeuerungen. Die Pelletproduktion in der Schweiz wird deshalb ausgebaut. Beim Brennholz hat sich der Ansturm gelegt und Lager haben sich geleert. Kaspar Enz, Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Jahr 2022 wurden auch Pellets knapp. Die Lage sei aber wieder im Griff. Die Produktion in der Schweiz wird ausgebaut. Bild: PD

Im Zuge des Ukrainekriegs und der gestiegenen Energiepreise suchten viele Eigentümer nach einem Ersatz für ihre Öl- oder Gasheizungen – am besten umweltfreundliche. So wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr 2022 rund 40'000 Wärmepumpen verkauft, schätzt ein Branchenverband. Das ist rund ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Doch nicht nur Wärmepumpen erleben einen Boom. Wie der Verband Holzfeuerungen Schweiz weiss, wurden im vergangenen Jahr 30 Prozent mehr Pelletheizungen verkauft als im Vorjahr, wie die Verbände ProPellets.ch und Holzfeuerungen Schweiz wissen.

«Die Kunden haben die Vorteile dieser Form des Heizens erkannt», freut sich Konrad Imbach, Geschäftsführer des Holzfeuerungsverbands. Und er hofft, dass der Trend weiter geht. Lieferschwierigkeiten, wie sie zuletzt bei Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen auftauchten, gebe es nicht. Die Lieferanten stünden bereit, schreiben die Verbände weiter. Das gelte auch für die Pellets selber.

Engpässe trafen auch Pelletbranche

Das war allerdings nicht immer so. Das vergangene Jahr 2022 war auch für die Pelletbranche schwierig. Der kalte Winter 2020/21, die Pandemie und der Krieg führten erst zu einer Verknappung der Pellets und Hamsterkäufen auf dem Weltmarkt. Produzenten und Händler konnten die Lager nicht wie gewohnt auffüllen. So stiegen auch die Preise an. Dank sorgfältiger Planung und Mithilfe der Kunden habe die Schweizer Pelletbranche die Lage aber in den Griff bekommen, sagt Peter Lehmann, Präsident von ProPellets.ch. Dabei hätten allerdings ein milder Herbst und ein später Wintereinfall geholfen. Inzwischen hätten sich die Preise stabilisiert und sinken sogar leicht.

Die Nachfrage nach Pellets sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, heisst es seitens der Verbände weiter. Die Produktion werde aber auch laufend gesteigert. So seien landesweit neue Pelletproduktionsanlagen und Lager für Pellets geplant, um die steigende Nachfrage auch in Zukunft zu decken. «Mit diesen Massnahmen sind wir künftig weniger den Versorgungs- und Preisschwankungen des Weltmarkts ausgesetzt und können die Nachfrage gut abdecken», sagt Lehmann.

Um die Versorgung auch in Zukunft zu gewährleisten, kooperieren die beiden Verbände mit der wirtschaftlichen Landesversorgung und erarbeiten Versorgungskonzepte für alle Situationen. So wolle die Branche stärker zusammenwachsen und für die Zukunft gerüstet sein.

Entspannung auch beim Brennholz

Gelegt hat sich auch die Aufregung ums Brennholz. Im Herbst 2022, als ein Gasmangel und ein strenger Winter befürchtet wurden, stürmten besorgte Leute Händler, um sich mit Brennholz fürs Cheminée einzudecken. Brennholzhändler Philipp Hui vom landwirtschaftlichen Betrieb Lamperswil zwischen Kirchberg und Wil sagt,«einen Ansturm wie von August bis Oktober habe ich noch nie erlebt». Und 30 bis 40 Prozent seien Neukunden gewesen.

Mittlerweile ist die Angst vor kalten Stuben gewichen, und der Winter hat sich bisher als mild entpuppt. Seit November laufe nicht mehr so viel, sagt Hui, und «diese Woche habe ich noch zwei Kunden und nächste Woche einen». Allerdings: Nach dem Run auf Brennholz im Herbst haben sich Huis Lager geleert. «Zehn Ster Eschenholz stehen noch zur Verfügung, dann ist vorläufig Schluss.» Ausserdem habe er für Stammkunden noch fünfzig Ster zurückbehalten. Hui geht aber davon aus, dass im Januar 2023 kaum noch jemand Holz benötigt. Und wer noch Holz zu Hause vorrätig habe, könne dieses problemlos lagern.

Tipps und Tricks fürs Heizen mit Pellets Die Branchenverbände raten dazu, die Heizung zu Beginn der Heizsaison zu entlüften. So könne der Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent gesenkt werden. Die Raumtemperatur sollte nicht mehr als 20 Grad betragen. Schon mit einer leichten Reduktion der Temperatur könne man wirksam Pellets sparen. Das gelte auch bei der Montage von Thermostatventilen an Heizkörpern, um die Temperatur automatisch auf dem gewünschten Wert zu halten und unnötige Temperaturschwankungen zu verhindern. Damit die warme Luft frei in den Räumen zirkulieren kann, Radiatoren nicht durch Vorhänge, Möbel oder andere Gegenstände abdecken. Zudem sollte man «intelligent lüften». Will heissen: Kurz, aber intensiv lüften, idealerweise dreimal täglich für 5 bis 10 Minuten, und gekippte Fenster vermeiden. Durch den Spalt entweicht nämlich viel Wärme ins Freie, was dazu führen kann, dass nach­geheizt werden muss. Die Verbände empfehlen ausserdem, den Heizkessel jährlich warten und reinigen zu lassen. Und: Obwohl an Pellets laut den Verbänden kein Mangel herrscht, sollte man, um auf Nummer sicher zu gehen, frühzeitig nachbestellen. Die Rede ist von einer Vorlaufzeit von bis zu drei Wochen, damit man sicher sein könne, dass der Händler allen Lieferanfragen nachkommen könne. Allenfalls müsse man auch mit Teillieferungen rechnen. (T. G.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen