Thurgauer Strässle Installationen wird Teil der Burkhalter-Gruppe

Handwerk Burkhalter baut Präsenz im Thurgau aus und übernimmt Amriswiler Strässle Installationen Der Amriswiler Handwerksbetrieb Strässle Installationen wird von der Burkhalter-Gruppe übernommen. Alle 50 Strässle-Arbeitsplätze bleiben erhalten. Thomas Griesser Kym 13.01.2023, 13.29 Uhr

Die Burkhalter-Gruppe mit Sitz in Zürich verdichtet mit dem Kauf der Strässle Installationen ihre Präsenz im Thurgau. Bild: Alessandro Della Bella/KEY

Mitte Juni 2022 hat Burkhalter mit der Poenina Holding fusioniert. Seither beschäftigt die Gebäudetechnikgruppe 4600 Mitarbeitende, davon 900 Lernende, in 80 Gesellschaften an 150 Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Angebot umfasst Dienstleistungen der Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik. Burkhalter verfolgt weiterhin die Strategie, weitere Gebäudetechnikfirmen zu kaufen und so zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.