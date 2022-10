Haager VAT Group weiter auf der Erfolgsschiene unterwegs

St.Gallen «Die Olma ist ein wertvolles Zeichen der Stabilität»: Bundespräsident Cassis eröffnet die diesjährige Messe für Landwirtschaft und Ernährung

Endlich wieder Olma: Die 79. Messe für Landwirtschaft und Ernährung in St.Gallen ist feierlich eröffnet worden. In seiner Ansprache erklärt Bundespräsident Ignazio Cassis, wie stark die Bedeutung der Ernährungs- und Landwirtschaftsindustrie gerade in Zeiten von Pandemie und Krieg gestiegen sei. Und wie wichtig es deshalb sei, Nahrungsmittelsysteme nachhaltiger zu gestalten.