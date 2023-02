Haag: Russischer Magnat Vekselberg drückt bei Medmix auf Umsatz

Wegen Sanktionen Der russische Magnat Vekselberg drückt bei Medmix auf den Umsatz – im Werk in Haag gab es dafür mehr zu tun Die 2021 von Sulzer abgespaltene Medmix musste im vergangenen Sommer ihr Werk in Polen schliessen – wegen polnischer Sanktionen gegen Grossaktionär Victor Vekselberg. Um die weggefallene Produktion zu kompensieren, gab es in Haag – dem einzigen Werk in der Schweiz – mehr zu tun. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Die Mischwerkzeuge, die Medmix in Haag produziert, kommen auch im Dentalbereich zum Einsatz. Javier De La Torre / Imago Images

Wie hoch seine Beteiligung an der Medmix genau ist, lässt sich schwer beziffern. Doch der russische Investor Victor Vekselberg hält nur noch eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen, das 2021 von Sulzer abgespalten wurde. Er kann auch seine wirtschaftlichen Rechte dank herrschender Sanktionen nicht ausüben. Die machen es auch schwierig, seinen Anteil an Medmix – wie auch an Sulzer oder Oerlikon – wieder zu verkaufen. Dabei drückt die Beteiligung des Russen auf die Kurse dieser Schweizer Industrieunternehmen.

Bei Medmix sorgen Sanktionen gegen den Investor aber nicht nur für Verluste an den Börsen, sondern auch in der Erfolgsrechnung. Im letzten Mai verhängte die polnische Regierung eigene Sanktionen gegen den russischen Magnaten. Eine Folge davon war, dass die polnische Tochter der Medmix die Produktion einstellen musste. Auf rund 30 Millionen beziffert Medmix in ihrer Mitteilung zum Jahresergebnis den Umsatzverlust aufgrund dieser erzwungenen Schliessung.

Ex-Sulzer-Mixpac ersetzt Produktion

Dies, obwohl Medmix den Produktionsausfall zu kompensieren suchte. Ein Grund, weshalb der Standort in Haag letztes Jahr einiges zu tun bekam. Haag ist der einzige Produktionsstandort der Medmix in der Schweiz. Das Werk entstand 2006. Als Sulzer Mixpac wurden hier Werkzeuge für zwei-Komponenten-Gemische hergestellt. Noch werden hier hauptsächlich Mischwerkzeuge für medizinische Anwendungen produziert.

«2022 wurden die Produktionsaktivitäten in Haag stark erhöht, um die Produktionslücke zu schliessen, welche sich durch die Schliessung des Standortes Polen ergeben hat», sagt Medmix-Sprecherin Yasemin Diethelm auf Anfrage. Letztes Jahr habe das Werk auch ein Upgrade des Nachhaltigkeitsratings erhalten. Trotzdem sei die Zahl der Mitarbeitenden aber konstant geblieben.

Doch nicht nur in Haag versuchte Medmix, die ausgefallene Produktion aufzuholen. «Nebst Haag wurden auch die Kapazitäten an den Produktionsstandorten Elgin (USA) und Shanghai (China) erhöht», sagt Diethelm. Derzeit sei Medmix auch daran, den im August akquirierten Standort in Valencia für die Produktion herzurichten. «Dies ist ein weiterer Schritt, die Produktion in Polen zu ersetzen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Produktion in Valencia Schritt für Schritt ab Anfang zweiten Quartals aufgenommen werden kann und bis zum vierten Quartal die volle Kapazität erreicht haben wird.»

Medmix verkauft polnische Tochterfirma

Polnische Sanktionen gegen den russischen Milliardär Victor Vekselberg kosten Medmix rund 30 Umsatzmillionen. Alessandro Della Bella / Keystone

Denn in Polen stellt Medmix seine Aktivitäten ein. Zwar habe sich das Unternehmen mit Hilfe der Schweizer Behörden gegen den polnischen Entscheid gewehrt. Bislang aber ohne Erfolg. Und so gab Medmix im Januar bekannt, dass man die polnische Tochter mit ihren 283 Mitarbeitenden verkaufen wolle.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte man aber nicht nur nach Spanien expandiert. Medmix investierte in ein Werk in Atlanta (USA). Ausserdem will Medmix das chinesische Kosmetikunternehmen Qiaoyi übernehmen.

Wachstum im Medizinbereich

Trotz des Ausfalls in Polen konnte Medmix ihren Umsatz im vergangenen Jahr aber erhöhen. «Im 4. Quartal konnten jedoch alle Segmente stärker als erwartet zulegen», sagt Diethelm. Vor allem im Gesundheitswesen konnte Medmix zulegen, das Umsatzwachstum betrug hier neun Prozent. Die Sparte macht heute 39 Prozent des Gesamtumsatzes aus, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt setzte Medmix 2022 477 Millionen Franken um, vier Prozent mehr als 2021. Allerdings sank die Gewinnmarge um drei auf 22 Prozent.

Auch für 2023 will Medmix weiter zulegen. Laut der Mitteilung strebt man ein Umsatzwachstum um fünf bis sieben Prozent an. Weltweit beschäftigt Medmix rund 2000 Mitarbeitende und führt 14 Produktionsstandorte.

