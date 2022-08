Grossprojekt Am Bodensee wird eine neue Quelle für Trinkwasser gebaut – die Probebohrungen haben begonnen Die Bodensee-Wasserversorgung bringt gut vier Millionen Menschen Trinkwasser in die Wasserhähne. Mit dem 400-Millionen-Euro-Projekt Zukunftsquelle ist nun eine neue Entnahmestelle aufgegleist worden. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

18 Erkundungsbohrungen werden für die neue Trinkwasserentnahmestelle im Überlinger See gemacht. Bild: PD

Es wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfliessen, bis das Grossprojekt Zukunftsquelle am Bodensee realisiert worden ist. Christoph Jeromin, Technischer Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung (BWV), rechnete letzten Herbst mit Gesamtkosten von gegen 400 Millionen Euro. Die aktuelle Baupreisentwicklung sowie Inflation würden die tatsächlichen Kosten allerdings schwer abschätzbar machen. Durch die Inflation und die Unwägbarkeiten während der gut 15-jährigen Planungs- und Bauphase könnten es aber auch leicht 20 Prozent mehr sein, sagte er. Teresa Brehme, Sprecherin der BWV, ergänzt, am Projekt werde aber nicht gerüttelt. Sie sagt:

Teresa Brehme, Leiterin Unternehmenskommunikation BWV. Bild: PD

«Mit dem Projekt Zukunftsquelle stellen wir die Trinkwasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte und somit die nächsten Generationen in Baden-Württemberg sicher.»

Die Erweiterung und die Modernisierung der Anlagen am Bodensee im Rahmen des Projekts Zukunftsquelle seien aus zahlreichen Gründen erforderlich. So sind die bestehenden Anlagen stark ausgelastet und laufen im Spitzenbetrieb an der Kapazitätsgrenze. Das erschwere Reparatur- und Revisionsarbeiten im laufenden Betrieb.

Weiter nähern sich einige Anlagenteile mittlerweile ihrer Altersgrenze und müssten aufgrund der langen Betriebsdauer ersetzt oder erneuert werden. Und schliesslich steige auch der Bedarf an Trinkwasser. Demografische Veränderungen und die Auswirkungen des Klimawandels erforderten ausserdem eine Aufrüstung der Anlagen, auch wenn im Projekt Zukunftsquelle selbst keine höhere Wasserentnahme geplant sei.

Neuer Tunnel und zusätzliche Stromversorgung

Für die Zukunftsquelle braucht es auch einen neuen Tunnel für Druckwasserleitungen und Strom. Bild: PD

Die zunehmende Ausbreitung der Quagga-Muschel, welche intensive Reinigungs- und Wartungsarbeiten nach sich zögen, und Veränderungen in der Wasserqualität des Bodensees durch den Klimawandel wirkten sich auf die Wasserförderung und -aufbereitung aus, was wiederum entsprechende technische Anpassungen notwendig machten.

Aus all diesen Gründen sei also das Projekt Zukunftsquelle nötig geworden.

Ein Kerngedanke dabei sei auch, dass künftig mehrere Anlagen zur Wasserentnahme die Trinkwasserversorgung sichern sollen. Zum bestehenden Wasserwerk am Standort Süssenmühle im Überlinger See komme eine weitere Anlage am neuen Standort Pfaffental hinzu, der einige Kilometer entfernt liege. Dieses Wasserwerk mitsamt der Entnahmeleitungen in den Bodensee werde komplett neu errichtet. Der neue Standort müsse zudem mit der Wasseraufbereitung auf dem Sipplinger Berg verbunden werden. Dafür brauche es einen Tunnel mit einer Druckleitung und ausserdem eine neue Stromversorgung.

Quagga-Muschel macht zu schaffen

Am neuen Standort werde eine hochmoderne Ultrafiltrationsreinigungsstufe eingebaut, die unter anderem gegen die Larven der Quagga-Muschel schütze. Auch der Standort Süssenmühle werde modernisiert, sobald das neue Werk im Pfaffental betriebsbereit sei. Auch hier entstünden dann neue Anlagen zur Wasserentnahme und Aufbereitung inklusive Ultrafiltrationstechnologie.

Der heutige Standort Süssenmühle des bestehenden Wasserwerks wird ebenfalls erneuert. Bild: PD

Trinkwasserversorgung der Schweiz nicht betroffen

Brehme sagt, die Schweiz sei von der Zukunftsquelle nicht betroffen. Es seien keine Kantone oder Gemeinden beteiligt. Die neue Entnahmestelle soll nach aktuellem Planungsstand am deutschen Ufer des Überlinger Sees im sogenannten Pfaffental zwischen Sipplingen und Ludwigshafen unabhängig von den anderen Wasserversorgungsunternehmen in der Schweiz und Bayern errichtet werden. Die BWV tausche sich aber über die Internationale Gewässerschutzkommission (IGKB) und die Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR) regelmässig mit den Schweizer Wasserwerken zu technischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Themen unter anderem auch zum Projekt Zukunftsquelle aus.

Skizzierung des Grossprojekts für eine neue Wasserentnahmestelle am Bodensee. Bild: PD

Die gesamte Dauer des Projekts Zukunftsquelle werde nach heutiger Schätzung etwa 15 Jahre betragen und sei in verschiedene Bauabschnitte unterteilt. Sprecherin Brehme betont:

«Es werden während dieses Zeitraums bereits neue oder erweiterte Anlagenteile fertig und nutzbar sein. Die Bauausführungen starten nach heutigem Stand nicht vor dem Jahr 2024.»

Vorbereitungsarbeiten wie beispielsweise Baugrunduntersuchung oder Baustellenvorbereitung fänden früher statt. Sie sagt: «Aktuell führen wir Erkundungsbohrungen an verschiedenen Stellen im Pfaffental, Süssenmühle und im See durch.» Die Untersuchungen würden voraussichtlich noch bis in den Spätsommer hinein andauern.

Sturmschaden bei Erkundungsbohrung

Bei den Bohrungen ist es Ende Juni schon zu einem Zwischenfall gekommen. In einer Sturmnacht ist ein Schubboot gesunken. Die Plattform hatte sich bei starkem Wind um 180 Grad gedreht. Das Boot löste sich und kenterte. Während des Unglücks waren keine Menschen auf der Plattform und dem Schiff. Der Vorfall hat einen grossen Polizei- und Feuerwehreinsatz vor Ort ausgelöst. Das gesunkene Boot ist dann von einem Tauchunternehmen in 60 bis 70 Metern Tiefe geborgen worden. Mitte Juli konnten dann auch dort die Bohrarbeiten abgeschlossen werden.

Schweizer Wasserspezialisten dabei Am Projekt Zukunftsquelle sind viele Unternehmen beteiligt. Die Holinger AG Switzerland mit einem Standort in Frauenfeld hat nach eigenen Angaben als Partner der Bodensee-Wasserversorgung einen wesentlichen Teil am Projekt Zukunftsquelle übernommen. Die Holinger AG ist in der Ostschweiz immer wieder an grossen und kleineren Projekten beteiligt, zum Beispiel in Altnau bei der Realisierung des Projekts am Mülibach, welcher auf einer Fliessstrecke von rund 240 Metern ausgedolt, hochwassersicher ausgebaut und revitalisiert wurde. Oder beim Projekt «Hochwasserschutz Rheintaler Binnenkanal», der von Sennwald bis St.Margrethen führt. Im Auftrag des Zweckverbandes Rheintaler Binnenkanal ist ein Gesamtprojekt erarbeitet worden. Das Kernstück des Vorhabens ist ein gesteuertes Rückhaltebecken mit einem Volumen von rund 700’000 Kubikmetern. Weitere uferflankierende Massnahmen, Verbesserungen für die landwirtschaftliche Entwässerung, über drei Kilometer Gewässerrevitalisierungen sowie die Förderung der Naherholung gehören zu diesem nachhaltigen Projekt. (bor)

