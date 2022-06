Grossprojekt: Fenaco baut einen neuen Ostschweizer Regionalsitz

Grossinvestition Für 40 Millionen Franken: Fenaco errichtet einen neuen Ostschweizer Regionalsitz und hängt eine Wohnüberbauung dran Auf drei Standorte in Winterthur verteilt, will die Fenaco Ostschweiz unter ein Dach zügeln. Dafür baut die landwirtschaftliche Genossenschaft in der Eulachstadt den Stadthof. Teil davon ist auch eine Überbauung der Pensionskasse Fenaco mit 40 Wohnungen. Kaspar Enz 23.06.2022, 15.30 Uhr

Gebäude der Fenaco Ostschweiz an der Theaterstrasse in Winterthur. Bild: PD

Die Fenaco Ostschweiz soll einen neuen Hauptsitz bekommen. Wie die landwirtschaftliche Genossenschaft mitteilt, plant sie gemeinsam mit der Pensionskasse ­Fenaco einen Neubau in Winterthur. Der Fenaco-Stadthof entspreche höchsten Ansprüchen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, wie Fenaco ­mitteilt. Er beinhalte neben einer Cafeteria Platz für rund 250 Arbeitsplätze auf vier Etagen.

Der Ersatzneubau vereine Mitarbeitende der Fenaco-Tochterunternehmen Agrola und Fenaco GOF und verschiedener Dienstleistungseinheiten wie IT, Unternehmenskommunikation, HR sowie sämtliche Dienstleistungen, die Fenaco für ihre Landi-Mitglieder in der Ostschweiz erbringe. Die Mitarbeitenden der Fenaco sind heute auf drei Standorte in Winterthur verteilt. Die geplante Wohnüberbauung umfasse rund 40 Wohnungen.

Die Preise für Baumaterialien sind noch nicht fix

Auf Anfrage schreibt Fenaco-Sprecher Samuel Eckstein:

«Das Investitionsvolumen beläuft sich voraussichtlich auf etwa 40 Millionen Franken.»

je die Hälfte dieser Summe fliesse in den Bau des Bürogebäudes und in jenen der Wohnungen. Anpassungen seien noch möglich, da man sich erst in der Grobplanungsphase befinde und sich die Kosten für die Baumaterialien in der aktuellen Situation ändern könnten.

Als voraussichtlichen Termin für den Baustart nennt Fenaco Ende 2023. Der Bezug des Stadthofs ist für 2025 bis 2026 geplant. Momentan ist der Hauptsitz der Fenaco Ostschweiz in Winterthur auf drei Standorte an der Theaterstrasse verteilt, die teils nur gemietet sind.