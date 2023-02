Züge für Hunderte Millionen: Grossauftrag für Stadler in Norwegen

Züge für mehrere hundert Millionen Franken: Stadler sticht in Norwegen die Konkurrenz aus

Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer hat gegen namhafte Mitbewerber einen Grossauftrag für 17 Fernverkehrszüge gewonnen. Der Vertrag enthält Optionen auf insgesamt bis zu 100 Stadler-Züge, was in die Milliarden gehen würde. Die Wagen werden auch mit Schlafabteilen ausgerüstet, die sich in geschlossene Sitzgruppen verwandeln lassen.