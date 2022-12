Grossaufträge Milliardengeschäfte: Stadler macht Tempo in Asien Lange relativ erfolglos auf dem grössten Kontinent der Erde, will der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller jetzt durchstarten. Nach dem Milliardenauftrag aus Kasachstan ist Stadler nun an einer dreimal so fetten Ausschreibung in Indien dran. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Vande-Bharat-Expresszug auf seiner Jungfernfahrt zwischen den indischen Städten Delhi und Katra. Bild: Gurpreet Singh/Hindustan Times/Imago (Ludhiana, 3. Oktober 2019)

Viele Jahre war Asien für Stadler Terra incognita – unbekanntes Land. Und wagte sich der Schienenfahrzeughersteller doch an Ausschreibungen auf dem Kontinent im Osten vor, holte er sich wiederholt «eine blutige Nase», wie Patron Peter Spuhler im März 2019 bekannte. So beispielsweise vor einigen Jahren in Sri Lanka mit einem gescheiterten Angebot für ein Dutzend Loks. Oder in Indien, wo Stadler zusammen mit der lokalen Medha Servo Drives 2016 den Zuschlag für 40 Loks erhalten hatte, bevor die Vergabe unter anderem wegen mutmasslicher Unregelmässigkeiten in der Ausschreibung annulliert wurde. 2017 waren in Indien Stadler und Medha sowie zwei weitere Konsortien in einer Ausschreibung zur Beschaffung von 5000 Passagierwagen im Rennen, als kurz vor der Ziellinie das Eisenbahnministerium die ganze Übung abblies, unter anderem, um den Rollmaterialbedarf der staatlichen Indian Railways (IR) bis 2028 neu zu kalkulieren.

Ausgebremst wurde Stadler auch im Iran, wo neue Sanktionen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2018 eine milliardenschwere Ausschreibung der Teheraner Metro zu Fall brachten, die Stadler schon fast auf sicher hatte. In Indonesien gründete Stadler im Herbst 2019 mit der lokalen PT Inka ein Joint Venture, in dessen Rahmen die beiden Firmen aus einem eigenen Werk heraus S-Bahn-Züge liefern wollen, doch liegt dies seit Corona und wegen Finanzierungsproblemen auf Eis. Hinzu kommt, dass Stadler in Ländern wie China oder Japan gar nicht erst mitbieten muss, da diese Länder ihre Bahnmärkte vor ausländischer Konkurrenz protegieren.

Stadler hätte das kasachische Werk lieber gemietet

In jüngerer Zeit hat es zwar Fortschritte gegeben. So erhielt Stadler aus Taiwan im Oktober 2019 den Auftrag zum Bau von 34 Lokomotiven sowie im August 2022 zur Lieferung von 25 Metrozügen. Der grosse Wurf ist Stadler aber verwehrt geblieben – bis jetzt. Denn diese Woche hat Stadler mit den Kasachischen Eisenbahnen (KTZ) die Verträge unterzeichnet zur Lieferung von 537 Wagen, zur Hauptsache Schlaf- und Liegewagen, bis 2030, inklusive eines Full-Service-Vertrags für Unterhalt und Wartung während 20 Jahren. Gesamtwert: 2,3 Milliarden Euro. Zudem übernimmt Stadler das Produktionswerk Tulpar in der kasachischen Hauptstadt Astana mit 100 Mitarbeitenden. Mit dem Auftrag und dem Service sei das Werk bis 2040 ausgelastet.

Stadler-Patron Peter Spuhler will in Asien Nägel mit Köpfen machen. Bild: Michael Buholzer/KEY

Dass sich Stadler in dieser Ausschreibung gegen die russische Transmashholding durchgesetzt hat, hatte Peter Spuhler schon Mitte März 2022 verraten. Damals hatte er gesagt, Stadler würde eine Miete des Werks gegenüber einem Kauf bevorzugen. Heute sagt Stadler-Sprecherin Gerda Königstorfer, man habe jedoch eine Miete «in den Vertragsverhandlungen nicht durchsetzen können». Teil der Verträge sind auch ein Technologietransfer von der Schweiz nach Kasachstan und eine lokale Fertigung, wobei Königstorfer sagt, dass «ein möglichst hoher Wertschöpfungsanteil in Kasachstan vereinbart» sei. Aber: «Selbstverständlich werden auch gewisse Baugruppen aus der Schweiz angeliefert.» Im März hatte Spuhler etwa von Drehgestellen aus Winterthur gesprochen.

In Indien winkt ein Auftrag im Wert von 7 Milliarden Dollar

Nach dem Erfolg in Zentralasien mit dem kasachischen Milliardenauftrag will es Stadler endlich auch weiter südlich wissen, auf dem indischen Subkontinent. Dort haben die IR eine Shortlist erstellt mit fünf Bietern für einen Grossauftrag im budgetierten Gesamtvolumen von 580 Milliarden Rupien. Das entspricht 7 Milliarden US-Dollar oder 6,5 Milliarden Franken. Für dieses Geld wollen die IR im Rahmen der Modernisierung ihrer Flotte 200 Vande-Bharat-Expresszüge der dritten Generation beschaffen, samt Unterhalt und Wartung während 35 Jahren.

Stadler bewirbt sich um den Auftrag laut den Angaben aus Indien erneut zusammen mit Medha Servo Drives, einer Firma aus Hyderabad mit umfangreicher Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für Eisenbahnen. Auch ist Medha massgeblich beteiligt an der Produktion von Vande-Bharat-Zügen, die von den IR in der Vergangenheit bestellt wurden. Bisher sind das 102 Stück.

Die 200 Züge, welche die IR nun beschaffen wollen, sollen auch mit Schlafwagen bestückt werden, um Nachtverbindungen etwa zwischen Delhi und Patna oder zwischen Delhi und Lucknow zu ermöglichen. Die Züge versprechen laut indischen Offiziellen eine «deutliche Verbesserung» gegenüber dem «Premiumservice» des aktuellen Rajdhani Express.

Namhafte Mitbewerber aus West und Ost

Neben Stadler und Medha bewirbt sich namhafte Konkurrenz um den Milliardenauftrag: erstens die französische Alstom, zweitens die deutsche Siemens zusammen mit der indischen Beml, drittens die russische Transmashholding zusammen mit der indischen Rail Vikas Nigam, viertens die indischen Firmen Bharat Heavy Electricals und Titagarh Wagons. Wie Medha haben auch Alstom und Siemens schon erhebliche Erfahrung mit der Herstellung von Vande-Bharat-Zügen.

Laut den Angaben aus Indien ist geplant, den Auftrag in zwei Tranchen zu vergeben. Der günstigste Bieter respektive das günstigste Bieterkonsortium soll den Zuschlag für 120 Züge erhalten, der zweitgünstigste für 80 Züge, allerdings zu den finanziellen Konditionen des günstigsten Herstellers. Sollte der zweitgünstigste Bieter ablehnen, würden der Reihe nach die weiteren Bieter angefragt. Sollten alle Mitbewerber ablehnen, fielen alle 200 Züge an den günstigsten Bieter.

Vorgesehen ist, dass die Züge in zwei staatlichen Bahnfabriken hergestellt werden, 120 in der Marathwada Rail Coach Factory in Latur und 80 in der Integral Coach Factory in Chennai (früher Madras), wo der Vande Bharat ab Mitte der 2010er-Jahre ursprünglich entwickelt worden war. Stadler will sich zur geplanten Beschaffung der IR mit Verwies auf die laufende Ausschreibung nicht äussern.

Klar ist: Indien ist ein gigantischer Markt, aber auch ein komplizierter. Immer wieder ist bei Infrastrukturvorhaben von Korruption die Rede, werden Ausschreibungen auch deshalb öfter kassiert. Hinzu kommen häufig politische Streitigkeiten, Machtkämpfe zwischen Behörden und so weiter. Immerhin: Bei der Eisenbahn scheint das Land gewillt, jetzt vorwärtszumachen. Gerade eben haben die IR Siemens einen Grossauftrag erteilt zum Bau von 1200 Lokomotiven innert zehn Jahren.

Spanische Renfe ordert mehr Züge bei Stadler Nach der Bestellung von 59 Nahverkehrszügen im Wert von 998 Millionen Euro im März 2021 bei Stadler löst die spanische Bahngesellschaft Renfe nun einen Teil der Option auf zusätzliche Züge ein. Demnach kauft Renfe bei Stadler weitere 20 Züge, von denen jeder 200 Meter lang ist, für 307,7 Millionen Euro. Damit sind die jüngsten Gespräche zwischen Renfe und Stadler sowie der französischen Alstom über die Beschaffung von zusammen 69 Zügen auf fruchtbaren Boden gefallen. Alstom liefert nach dem Erstauftrag zusätzlich 49 Züge. Weitere 28 Züge für Mittelstrecken liefert die spanische CAF. (T. G.)

