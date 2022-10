Teure Schweizer Spezialnahrung: So gehen Krankenkassen damit um

Gesundheitswesen Teure Schweizer Spezialnahrung: Warum die Krankenkassen nicht mit günstigen Anbietern im Ausland verhandeln Leistungserbringer wie Spitäler, Ärzte und Apotheken dürfen zwar Ware im Ausland günstiger beschaffen. Doch die Krankenkassen schrecken vor Preisverhandlungen mit ausländischen Anbietern zurück. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 03.10.2022, 15.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer in ärztlicher Behandlung ist, erhält unter Umständen Spezialnahrung. Diese kostet in der Schweiz viel mehr als im Ausland. Bild: Getty

Eine Untersuchung der Wettbewerbskommission (Weko) gegen den Pharmakonzern Fresenius Kabi wirft ein Schlaglicht auf den Schweizer Markt für Spezialnahrung. Solche Nahrungsmittel, wie sie zum Beispiel von Fresenius Kabi, Nestlé oder Abbott hergestellt werden, sind teuer. Sie werden etwa bei Mangelernährung oder auch bei einer Krebserkrankung verabreicht.

Im vorliegenden Fall wollte der Berner Pharmagrossist Galexis Produkte bei Fresenius Kabi in Deutschland und den Niederlanden kaufen statt über den offiziellen Schweizer Importeur – weil sie im Ausland massiv günstiger sind. Der deutsche Konzern Fresenius Kabi soll diesen Import behindert und damit gegen das Kartellgesetz verstossen haben, so die Wettbewerbshüter. Fresenius Kabi kooperiert mit den Behörden und verweist darauf, man sei «seit jeher ethischen Geschäftsstandards und Geschäftspraktiken gemäss den Gesetzen und Regulatorien verpflichtet».

Verband verhandelt direkt mit Herstellern

Seit Bekanntwerden des Verfahrens melden sich Leserinnen und Leser bei CH-Media-Zeitungen, die Erfahrungen gemacht haben mit hohen Preisen für Spezialnahrungsmittel. Einer von ihnen berichtet, er habe sich «wegen der überrissenen Preise» mit seiner Krankenkasse in Verbindung gesetzt. Daraufhin stiess er auf den Schweizerischen Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK). Dieser Verein, der zur Branchenorganisation Santésuisse gehört, hat diverse Aufgaben, unter anderem verhandelt er Verträge mit Herstellern wie Fresenius Kabi, um bessere Konditionen für den Schweizer Markt zu erhalten.

Der Leser, ein Krebspatient in Chemotherapie, glaubt allerdings, der SVK habe gar kein Interesse daran, am bestehenden Preisgefüge der Spezialnahrung etwas zu ändern. Auch er hat festgestellt, dass die Zusatznahrung von Fresenius Kabi, die er benötigt, in der Schweiz zum Teil bis zu fünf Mal teurer ist als in Deutschland. Als er den entsprechenden Stellen Fragen stellte, erhielt er beschwichtigende Antworten.

Verweis auf das Territorialprinzip

Die Kernfrage lautet, warum der SVK nicht mit ausländischen Vertretungen von Fresenius Kabi verhandelt und dort Verträge abschliesst. Beim SVK heisst es dazu auf Anfrage, man dürfe dies gar nicht. «Für Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gilt das Territorialitätsprinzip», sagt SVK-Sprecher Manuel Ackermann. Das heisse:

«Die Krankenversicherer dürfen grundsätzlich nur die Kosten für gesetzliche und in der Schweiz erbrachte Leistungen übernehmen.»

Folglich sei davon auszugehen, dass die anfallenden Kosten bei einem direkten Auslandsbezug gestützt auf das Territorialitätsprinzip nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen werden.

Im vorliegenden Fall zeigt sich nun aber ein Widerspruch in der Gesetzgebung. Denn gleichzeitig besteht gemäss dem zu Jahresbeginn angepassten Kartellgesetz neu ein explizites Bezugsrecht im Ausland. Allerdings kommt das Kartellgesetz nicht zum Tragen, soweit Gesetze den Wettbewerb ausschliessen. Anders gesagt: Das in der Krankenversicherung verankerte Territorialitätsprinzip schränkt den Wettbewerb ein. «Diesen Grundsatz kann das Kartellgesetz nicht ändern», sagt Frank Stüssi, stellvertretender Direktor des Weko-Sekretariats.

«Generell höheres Preisniveau in der Schweiz»

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt auf Anfrage zwar, dass versicherte Personen grundsätzlich keine Leistungen direkt im Ausland beziehen können. Allerdings gibt es Ausnahmen, etwa in Notfällen. Und zudem gilt das Territorialitätsprinzip nicht, wenn Leistungserbringer wie etwa Spitäler, Ärzte oder Apotheken bei Lieferanten im Ausland einkaufen.

Im vorliegenden Fall geht es um ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (FSMP). Der Importeur eines FSMP muss das Lebensmittel dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) melden. Das BLV macht dem betroffenen Kanton Meldung, welcher dann prüft, ob das Produkt gesetzeskonform ist.

«Bei erfüllten Voraussetzungen kann das Produkt auf den Schweizer Markt gebracht werden, auch im Rahmen eines Parallelimports», sagt BAG-Sprecher Jonas Montani. Für die versicherte Person bedeute dies, dass sie so importierte Produkte bei Abgabe durch einen Leistungserbringer vergütet erhalten kann.

Warum also verhandelt der SVK trotzdem nicht mit Anbietern im Ausland? Sprecher Manuel Ackermann hält daran fest, dass für Versicherer und den SVK als Dienstleister der Versicherer das Territorialitätsprinzip gelte. Der Bezug im Ausland stehe lediglich den Leistungserbringern offen. Ausserdem verweist der SVK auf das generell höhere Preisniveau in der Schweiz.

Die Schweizer Preise seien nicht direkt mit jenen im Ausland zu vergleichen, weil diese in der Schweiz verschiedene Zusatzleistungen zu Gunsten der Patientinnen und Patienten beinhalten. «Wir arbeiten aber auch in diesem Bereich darauf hin, dass die hiesigen Preise verstärkt an einem internationalen Benchmark ausgerichtet werden. Wir erhoffen uns davon mögliche Einsparungen, die letztlich den Prämienzahlern zugutekommen», sagt SVK-Sprecher Manuel Ackermann.