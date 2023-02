STI Group: Edgar Oehler tritt mit bald 81 Jahren kürzer

Geschäftsleitung Generationenwechsel bei der STI Group: Edgar Oehler übergibt an seine Tochter Andrea – sie will «Neues in Bewegung bringen» Mit bald 81 Jahren tritt Edgar Oehler etwas kürzer. Der Patron hat die Geschäftsleitung seiner Steinacher Firmengruppe, die in der Oberflächenveredelung weltführend ist, an eine seiner vier Töchter abgetreten. Edgar Oehler bleibt aber Verwaltungsratspräsident der STI Group, die er einst der AFG Arbonia-Forster-Gruppe für viel Geld verkaufte und später zum halben Preis zurückkaufte. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

STI-Group-Chefin Andrea Oehler vor einer Anlage zur Veredelung der Oberfläche von Walzen. Bild: PD

Edgar Oehler ist ein Unternehmer von altem Schrot und Korn, ein Patron. Und ein Mann, der in seiner Karriere viele Hüte aufgehabt hat. Während seines Studiums betrieb der Balgacher ein Gipsergeschäft, er war Chefredaktor der Tageszeitung «Die Ostschweiz», sass 24 Jahre für die CVP im Nationalrat, wurde 1990 als Kopf einer Parlamentariergruppe erfolgreich beim irakischen Diktator Saddam Hussein vorstellig, um Schweizer Geiseln zu befreien, präsidierte als Nichtraucher den Verband der hiesigen Zigarettenindustrie und lenkte die AFG Arbonia-Forster-Gruppe. 2003 stieg er als erster Unternehmer als Grossaktionär beim FC St.Gallen ein und erwarb 2006 die Namensrechte des neuen Stadions, das fortan AFG-Arena hiess. Seit 2016 ist es der Kybunpark, Oehlers Nachfolger an der AFG-Spitze kündigten den Vertrag vorzeitig.

Und Oehler ist bekannt als Inhaber und Patron der STI Group, jener Firmengruppe, die er rund um die Steinacher Hartchrom aufgebaut hat. In wenigen Tagen wird Edgar Oehler 81 Jahre alt, und nun hat er einen wichtigen Schritt unternommen zur Regelung seiner Nachfolge. Vor kurzem hat Andrea Oehler, eine der vier Töchter des Patrons, nach einer Einarbeitungszeit am Hauptsitz am Bodensee die operative Führung der gesamten STI Group und somit die Funktion des CEO aller Standorte übernommen, wie es seitens des Unternehmens heisst. Edgar Oehler konzentriert sich auf das Verwaltungsratspräsidium und stehe seiner Tochter «beratend zur Seite». Andrea Oehler sitzt seit Herbst 2020 ebenfalls im Verwaltungsrat. Drittes Mitglied im Aufsichtsgremium ist der frühere Chef der St.Margrether Parkettherstellerin Bauwerk Group, Klaus Brammertz.

Edgar Oehler hat sich rargemacht

Seitens der STI Group heisst es, Andrea Oehler sei «mit den vielen intensiven Jahren, in denen sie für das Unternehmen in verschiedenen Abteilungen gearbeitet hat, für diese neue Herausforderung bestens ausgerüstet». Andrea Oehler lässt sich mit den Worten zitieren, sie wolle zusammen mit der Belegschaft der STI Group «die Stärken unseres Unternehmens ausbauen und Neues in Bewegung bringen». Edgar Oehler wiederum lässt verlauten, er freue sich, dass seine Tochter «mein Erbe annimmt», und er sei überzeugt, dass sie «die STI Group erfolgreich und zukunftsorientiert weiterführen wird».

Für ein Gespräch wollte Andrea Oehler noch nicht zur Verfügung stehen. «Ich möchte mir noch etwas Zeit geben für die Eingewöhnung», schreibt die neue Firmenchefin, auf später vertröstend. Und Edgar Oehler betreffend schreibt sie: «Mein Vater hat sich weitestgehend von der Öffentlichkeit zurückgezogen.»

Edgar Oehler im Jahr 2014 in der Steinacher Hartchrom-Fabrik, nachdem bekannt geworden war, dass er die STI Group wieder zurückkauft. Bild: Ralph Ribi (Steinach, 2. Dezember 2014)

Kritik oppositioneller AFG-Aktionäre

Die Firmen der STI Group veredeln diverse Oberflächen. An mehreren Produktionsstandorten in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, China und den USA arbeiten insgesamt über 500 Mitarbeitende. Das Unternehmen sieht sich als Weltmarktführer und bietet in der Oberflächentechnologie galvanische Verfahren, thermische und mechanische Beschichtungen, Lackierungen, Konversions- und Kombinationsschichten usw. an. Veredelt werden Bauteile von klein bis sehr gross wie Zylinder für Papier- und Druckunternehmen, Kanonenrohre für Rüstungsfirmen, Walzen für Nahrungsmittelhersteller oder Komponenten für Motoren, Autos, Flugzeuge, Kraftwerke oder Textilmaschinen.

Die Hartchrom AG in Steinach, das Stammunternehmen der STI Group, ist seit langem eng mit Edgar Oehler verbunden. Ende 1996 übernahm er die Geschäftsleitung der Hartchrom, nachdem Theo Keel, der sie 1954 gegründet hatte, verstorben war. 1998 erwarb Oehler die Firma von Keels Erben, hielt sie privat und baute sie zur international tätigen STI Group aus. Per Anfang 2007, Oehler war inzwischen Lenker der AFG (heute Arbonia), brachte er seine STI als fünfte Division Oberflächentechnologie in den börsenkotierten Arboner Mischkonzern ein. Das war für den Patron ein Kinderspiel, kontrollierte er doch die AFG damals mit absoluter Stimmenmehrheit sowie in Personalunion als Verwaltungsratspräsident und Konzernchef. Oehler löste für die STI Group 62 Millionen Franken. Anwalt Rudolf P. Schaub, der eine Gruppe oppositioneller AFG-Aktionäre vertrat, sprach von einem «überteuerten Preis».

Abgang bei AFG, Neustart bei STI

Nach der Transaktion ging es mit der Division Oberflächentechnologie in der Finanzkrise bergab. Umsatz und Betriebsergebnis schwanden, ab 2009 schrieb die STI Group rote und teils tiefrote Zahlen. Bei der AFG gab Oehler unter zunehmendem Druck anderer Aktionäre sowie nach umstrittenen Bezügen, bei denen er Privates und Geschäftliches miteinander vermischt hatte und schliesslich 1,8 Millionen Franken an die Firma zurückzahlte, Macht ab. Im April 2011 trat er von seinen Spitzenämtern zurück und begnügte sich mit einem Sitz als einfaches Verwaltungsratsmitglied, nachdem er ein Jahr zuvor durch die Einführung der Einheitsaktie schon seine absolute Stimmenmehrheit verloren hatte.

Oehlers Nachfolger an der AFG-Spitze machten sich daran, den Konzern umzubauen und zu fokussieren. Oehler hatte die AFG zwar zu einem breit diversifizierten und führenden europäischen Bauzulieferer ausgebaut, doch hatte in der Finanzkrise die rasante Expansionsstrategie hohe Verluste zur Folge.

Im Zuge des Umbaus der AFG und dem Abstossen von Sparten, die man nicht mehr als Kerngeschäft erachtete, stellten die Arboner Manager Ende 2012 auch die STI Group mit damals 560 Mitarbeitenden, davon die Hälfte in Steinach, zum Verkauf. Ihr Geschäft mit der Veredelung von Rohguss und anderer metallischer Oberflächen galt im Konzern als Fremdkörper ohne wesentliches Synergiepotenzial.

Alsbald wurde mit Edgar Oehler ein erster Kaufinteressent bekannt, und Ende 2014 erhielt er den Zuschlag, nachdem er zur Jahresmitte bereits das STI-Unternehmen in China übernommen hatte. Für das Gesamtpaket zahlte Oehler 32 Millionen Franken, etwa die Hälfte dessen, was er einst von der AFG kassiert hatte. Oehler habe das beste Angebot abgegeben, sagte der damalige AFG-Präsident Rudolf Graf. Seither hält Edgar Oehler die STI Group wieder privat, lenkt sie als Verwaltungsratspräsident und, bis vor kurzem, auch als CEO. Diese Aufgabe obliegt nun seiner Tochter Andrea Oehler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen