So hat sich die Raiffeisenbank St.Gallen eigenständig gemacht

Genossenschaft Mitarbeiterin eines eigenen KMU statt Bankangestellte, Genossenschafter statt bloss Kunde – so hat sich die Raiffeisenbank St.Gallen in die Eigenständigkeit katapultiert Die Raiffeisenbank St.Gallen ist ab Montag keine Niederlassung von Raiffeisen Schweiz mehr, sondern eine eigene Genossenschaft. Auf dem Weg dahin haben sich über 9000 Kundinnen und Kunden entschlossen, Mitglieder zu werden. Dafür haben sie Anteilscheine im Wert von über 60 Millionen Franken erworben. Erster Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank St.Gallen ist der Finanzexperte Christoph Hammer. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Lenker der Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft in deren Kundenhalle: Johannes Holdener, Vorsitzender der Bankleitung (links) und Verwaltungsratspräsident Christoph Hammer. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 16. Juni 2022)

Am Montag ist es so weit: Die Raiffeisenbank St.Gallen wird von einer Niederlassung von Raiffeisen Schweiz in eine eigenständige Genossenschaft umgewandelt. Nach dieser Rechtsform sind fast alle der über 200 Raiffeisenbanken organisiert; bisher führte Raiffeisen Schweiz lediglich sechs Geldinstitute als Niederlassungen. Die Standorte in Bern und Thalwil sind bereits umgewandelt worden, Winterthur folgt zeitgleich mit St.Gallen, und als letzte an der Reihe sind Basel und Zürich.

Die grösste Veränderung aus Sicht der Klientel der Raiffeisenbank St.Gallen: Die Kundinnen und Kunden können nun Mitglied der neu genossenschaftlich organisierten Bank werden. Dazu konnten Sie während der Zeichnungsphase bis zum Stichtag 28. Februar 2022 einen oder mehrere Anteilscheine zeichnen, maximal deren 40, im Wert von je 500 Franken.

50 Millionen Franken angepeilt, 61 Millionen generiert

Absicht der Raiffeisenbank St.Gallen war es, rund 100'000 Anteilscheine an die Kundinnen und Kunden zu bringen, um auf diesem Weg 50 Millionen Franken Eigenkapital einzusammeln, wie Johannes Holdener, Vorsitzender der Bankleitung, Mitte Oktober 2021 sagte. Die Mittel dienen als Grundkapital für die Geschäftstätigkeit und zur Erfüllung der Eigenmittelanforderungen.

Die Bilanz zeigt: Der Plan ist aufgegangen. Per 28. Februar 2022 haben sich exakt 9149 Kundinnen und Kunden dafür entschieden, jeweils mindestens einen Anteilschein zu zeichnen und damit Genossenschaftsmitglied zu werden. Insgesamt hat die Raiffeisenbank St.Gallen über 120'000 Anteilscheine verkauft und damit gut 61 Millionen Franken Eigenkapital generiert.

Privilegien für Nicht-Genossenschaftsmitglieder sind Ende 2023 passé

Holdener und Christoph Hammer, erster Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank St.Gallen, zeigen sich mit der Nachfrage «sehr zufrieden». Zumal man allein in den beiden letzten Monaten der Zeichnungsphase rund 500 Neukundinnen und Neukunden gewonnen habe, die gleich auch Genossenschaftsmitglied wurden. Auch seit Ablauf der Zeichnungsfrist, nach der lediglich noch der Kauf je eines Anteilscheins möglich ist, hätten sich rund 100 weitere Kundinnen und Kunden zu diesem Schritt entschieden.

Einen weiteren Schwung neuer Genossenschafterinnen und Genossenschafter könnte es gegen Ende 2023 geben. Auf dann fallen nämlich für Nicht-Genossenschaftsmitglieder jene Privilegien dahin, in deren Genuss normalerweise nur Mitglieder kommen, die aber bei der Raiffeisenbank St.Gallen gewissen Kundinnen und Kunden offenstanden, weil sie bisher gar nicht Mitglied werden konnten.

Kredit gibt's nur für Mitglieder

Zu diesen Privilegien zählen der Museumspass mit Gratiseintritt in über 500 Museen, Rabatte bei Bergbahnen, Hotels, Konzerten und anderen Freizeitangeboten oder das Mitglieder-Sparkonto mit Vorzugszins. Wer diese Leistungen behalten will, muss bis Ende 2023 aktives Genossenschaftsmitglied werden.

Als solches kann man das Mitbestimmungsrecht ausüben und abstimmen, und man erhält den Anteilschein verzinst, normalerweise in der Bandbreite von 1,25 bis 1,75 Prozent. Auch wer eine Hypothek will oder verlängern möchte, muss Mitglied sein. Darin spiegelt sich der genossenschaftliche Grundgedanke Raiffeisens: Kredite werden nur an Mitglieder vergeben.

«Mitarbeitende eines eigenen KMU»

Holdener wertet den Andrang auf die Anteilscheine auch als «Zeichen des Vertrauens unserer Kundschaft». Und für die 92 Mitarbeitenden der Raiffeisenbank St.Gallen bedeute deren Umwandlung, dass sie «von Angestellten einer Niederlassung, die bisher Raiffeisen Schweiz zuarbeitete, zu Mitarbeitenden einer eigenständigen Bank, eines eigenen KMU, geworden sind, das Gewinn erarbeitet für seine Genossenschaftsmitglieder». Das sei auch gut für die Motivation.

Gibt es für Genossenschafterinnen und Genossenschafter auch Risiken? Ja, und zwar ein Verlustrisiko in Höhe von maximal jenes Kapitals, das sie für ihre Anteilscheine bezahlt haben. Der Verwaltungsrat einer jeden Raiffeisenbank kann nämlich gemäss Statuten «eine Rückzahlung jederzeit ohne Angabe von Gründen verweigern, insbesondere, falls die Eigenmittel der Raiffeisen-Gruppe den gesetzlichen Eigenmittelanforderungen nicht genügen».

Christoph Hammer ist beim FC St.Gallen engagiert

Die zur Gruppe gehörenden Raiffeisenbanken und Raiffeisen Schweiz bilden einen Haftungsverbund. Hammer beurteilt das Verlustrisiko für die Genossenschaftsmitglieder jedoch als «gering». Raiffeisen sei mit hohen Eigenmitteln ausgestattet, zumal man als systemrelevante Bankengruppe besondere Anforderungen an Eigenmittel und Liquidität erfüllen müsse. Und Hammer sagt:

«Wir sind eine Schweizer Bank, nahe an den Kundinnen und Kunden, bodenständig und sicher.»

Christoph Hammer, aufgewachsen in Engelburg, ist in der Ostschweiz gut bekannt, beispielsweise als Verwaltungsrat des FC St.Gallen 1879. Bis Herbst 2021 war der 52-Jährige Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung der SBB, davor Chef des globalen Group Controllings des Liechtensteiner Baugeräteherstellers und Weltkonzerns Hilti und Finanzchef der Kaffeehauskette Starbucks in der Schweiz und in Österreich. Seit seines Rücktritts bei den SBB ist er selbstständiger Unternehmensberater und widmet sich Mandanten, darunter als Verwaltungsrat von Michael Piepers Artemis Group (unter anderem Franke und Feintool).

«Für die Stadt und die Menschen in dieser Region»

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft: (von rechts) Präsident Christoph Hammer, Nora Teuwsen, Roland Meier, Petra Kamer, Thomas Bühlmann, Urs Isenrich und Peter Germann. Ganz links der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Johannes Holdener. Bild: PD

Für das Verwaltungsratspräsidium der Raiffeisenbank St.Gallen ist Hammer angefragt worden. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit habe er für diese «superspannend klingende Aufgabe» zugesagt, weil sich die Bank als Genossenschaft auch «für die Stadt und die Menschen in dieser Region» engagiere. Zur Besetzung der weiteren sechs Verwaltungsratssitze hat Hammer viele Kandidatinnen und Kandidaten interviewt und das Gremium gemäss eines Kompetenzfächers divers zusammengesetzt (siehe Box unten).

In den ersten paar Monaten gehe es nun darum, dass sich die Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte zu einem Team formieren. Danach wolle man die Strategie der Raiffeisenbank St.Gallen, die keiner einschneidender Änderungen bedürfe, «ganz bewusst weiterentwickeln».

Zwei Frauen und fünf Männer Der siebenköpfige Verwaltungsrat der Raiffeisenbank St.Gallen Genossenschaft, mit einer Bilanzsumme von 2,8 Milliarden Franken eine der grössten Raiffeisenbanken des Landes, steht unter dem Präsidium von Christoph Hammer. Die weiteren Mitglieder sind: die Juristin Nora Teuwsen; Roland Meier, demissionierender Leiter Interne Revision Raiffeisen Schweiz; Petra Kamer, Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Bündner Rheintal; der Digitalexperte Thomas Bühlmann; der selbstständige Berater Urs Isenrich, zuvor Risiko- und Finanzchef der Bank Linth und davor Leiter Firmenkunden Gesamtbank bei der Thurgauer KB; Peter Germann, Mitgründer des Steinacher Elektronikdienstleisters Variosystems und bis vor kurzem deren langjähriger Patron. (T.G.)

