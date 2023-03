Gebühren auf Lohnkonto: Ostschweizer Banken im Überblick

Geld Aargauische Kantonalbank schafft Gebühren auf Lohnkonto ab – wie reagieren Ostschweizer Banken? Während Sparkonten in der Regel kostenlos sind, verlangen die allermeisten Banken bei Privatkonten Gebühren. Die Aargauische Kantonalbank schafft diese nun ab. Sechs Ostschweizer Geldinstitute warten ab – bei einem wird die Gebührenstruktur bald überarbeitet. Maurizio Minetti, Kaspar Enz, Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Bei den Gebühren verlieren manche Bankkunden die Übersicht. Bild: Getty

Die Zinswende im Herbst 2022 hat einige Unannehmlichkeiten mit sich gebracht. Aus Sicht der Bankkundschaft sind in erster Linie die höheren Hypothekarzinsen ein Ärgernis. Andererseits erhöhen die Finanzinstitute die Zinsen auf Bankkonten nur zögerlich. Vor allem aber lassen sie die Gebühren unangetastet. Diese wurden während der Tiefzinsphase vielerorts erhöht, um die schrumpfenden Margen aufzubessern.

Bisher ist wenig passiert, doch nun prescht die Aargauische Kantonalbank (AKB) vor. Sie kündigte vergangene Woche an, per 1. April 2023 sämtliche Kontoführungsgebühren und Buchungsspesen auf Privat- und Firmenkonten abzuschaffen. Aktuell verrechnet die AKB ihren Privatkunden monatliche Gebühren in der Höhe von 4 Franken, Firmenkunden 5 Franken. Eine Buchung kostet 30 Rappen. AKB-Chef Dieter Widmer gibt sich in der Mitteilung überzeugt, «dass sich Kontoführungsgebühren seit Aufhebung der Negativzinsen nicht mehr rechtfertigen lassen». Das «Geschenk» an die Kundschaft koste die Bank einen Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Die UBS ist am teuersten

Benjamin Manz, Geschäftsführer beim Vergleichsdienst Moneyland, begrüsst die Abschaffung der Gebühren: «Es ist ein geschickter Schachzug der AKB.» Manz glaubt, dass die Abschaffung der Negativzinsen nicht der einzige Grund ist. «Auch der Druck der Neobanken, die kaum Gebühren verrechnen, dürfte eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht können auch einige Credit-Suisse-Kunden mit den günstigeren Konditionen zum Wechsel bewegt werden.»

Gemäss Moneyland-Daten gibt es derzeit kaum Banken, die auf Privatkonten keine Kontoführungsgebühren verlangen. Aktuell ist dies bei der Freiburger Kantonalbank der Fall. «Allerdings verrechnen viele Banken weniger oder keine Gebühren, wenn man zusätzliche Produkte bezieht, wie zum Beispiel eine Hypothek. Auch Jugendliche zahlen in der Regel nichts.»

Man dürfe die Kontoführungsgebühren zudem nicht isoliert betrachten. Auch Bargeldbezüge an Fremdautomaten, Wechselkurse, Zahlungsverkehrskosten oder weitere Dienstleistungen seien oft gebührenpflichtig. «Die AKB zum Beispiel verlangt weiterhin Gebühren für Debitkarten – viele Neobanken nicht», sagt Manz. Ein Kostenvergleich aller gewünschten Dienstleistungen auf einem Privatkonto ist unter www.moneyland.ch/de/privatkonto-vergleich möglich.

Laut einer Auswertung der «Aargauer Zeitung» ist die Gebühr für die Kontoführung derzeit bei der UBS mit 8 Franken pro Monat am höchsten. Clientis verlangt 7 Franken, bei Valiant werden 6 Franken fällig. Wie sieht es in der Ostschweiz aus? Wir haben bei sechs Geldinstituten nachgefragt:

Gebühren zahlt auch oft, wer an Bancomaten anderer Banken Geld abhebt. Bild: Peter Schneider / Key

St.Galler Kantonalbank

Bereits gratis ist das Privatkonto bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB) – wenn die Kundinnen und Kunden Bedingungen erfüllen: Man kann alle Zahlungen online abwickeln oder mindestens einmal mit der Debitkarte einkaufen, 20’000 Franken Guthaben oder eine Hypothek bei der Bank haben. Wer zwei dieser Bedingungen erfüllt, zahlt keine Gebühren. Hat man nichts von alledem, zahlt man monatlich 5 Franken. So viel kostet auch das Kontokorrentkonto für Firmen monatlich. Buchungsspesen verrechne die SGKB nicht, sagt Sprecher Adrian Kunz. Anpassungen seien im Moment nicht geplant.

Günstig fährt bei der SGKB, wer E-Banking und Debitkarte nutzt. Bild: PD

Thurgauer Kantonalbank

Einen Fünfliber pro Monat kostet das Privatkonto bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB), verrechnet wird es jährlich. Wer verschiedene Servicepakete nutzt, kann aber sparen. Ab einem Geschäftsvolumen von über 10’000 Franken kostet das Konto nur 2 Franken pro Monat. Auch Firmen empfiehlt die TKB Servicepakete. So sinken die Gebühren für das Kontokorrentkonto von 7 auf 5 Franken im Monat. Allerdings kommen je nach Geschäftsvolumen Buchungsgebühren hinzu. Laut TKB-Sprecherin Anita Schweizer will die TKB ihre Servicepakete und damit auch die Preisgestaltung bis spätestens 2025 überprüfen.

Appenzeller Kantonalbank

Recht bescheiden sind die Kontogebühren bei der Appenzeller Kantonalbank. Das Privatkonto kostet hier 12 Franken im Jahr, das Firmenkonto 7 Franken. Paketlösungen gibt es dafür ebenso wenig wie Buchungsspesen. Bankdirektor Ueli Manser will daran auch nichts ändern. «Wir verlangen moderate Gebühren», sagt er. Und seit Februar 2023 ist die Bank, was Zinsen anbelangt, an der Spitze.

Raiffeisenbank St.Gallen

Jede Raiffeisenbank kann ihre genauen Konditionen selber bestimmen. Als Beispiel kann die Raiffeisenbank St.Gallen dienen: Bei dieser Genossenschaft kosten Privat- wie Firmenkonti pro Monat einen Fünfliber – ausser für Raiffeisen-Mitglieder und Jugendliche, die nichts bezahlen. Buchungsgebühren erhebt die Raiffeisenbank St.Gallen abhängig von den Transaktionsvolumen. Diese Konditionen gelten beispielsweise auch für Raiffeisen Gossau-Andwil-Niederwil. Eine Anpassung sei derzeit nicht geplant, sagt ein Raiffeisen-Sprecher.

Bank Linth

Bei der Bank Linth liegen die Gebühren für das Privatkonto pro Monat bei 4 Franken. Mit einer Kombination von Dienstleistungen könnten Kundinnen aber von Rabatten profitieren, sagt Bank-Linth-Sprecherin Cornelia Zeh. Auf das Kontokorrentkonto selbst erhebt die Bank Linth hingegen keine Gebühren. Allerdings verrechnet sie für jede Buchung 40 Rappen.

Acrevis

Keinen Unterschied zwischen Privat- und Firmenkunden macht die Regionalbank Acrevis. Wer E-Banking und E-Dokumente nutzt, zahlt für die Kontoführung nichts. Ansonsten seien die Gebühren aufwandabhängig, sagt Geschäftsleitungsmitglied René Lichtensteiger. Die Buchungsgebühren liegen bei 30 Rappen, Tagesauszüge kosten 50 Rappen. Pro Kontoabschluss verrechnet Acrevis 10 Franken.

