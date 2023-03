Geberit-Gewinn sinkt wegen teuren Rohstoffen und teurer Energie Der Rapperswil-Joner Hersteller von Sanitärprodukten erzielte 2022 einen tieferen Gewinn. Ein wichtiger Grund dafür waren höhere Preise für Rohstoffe und Energie. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 08.03.2023, 12.00 Uhr

Blick auf den Sitz des Sanitärkonzerns Geberit in Rapperswil-Jona. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Rapperswiler Geberit Gruppe hat ein anspruchsvolles Jahr hinter sich, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Nachwirkungen der Coronapandemie und auch der Krieg in der Ukraine führten zu stark schwankenden Volumina, was sich auch im Jahresergebnis niederschlägt. Währungsbereinigt stieg der Umsatz zwar um 4,8 Prozent, in Schweizer Franken ging er aber um zwei Prozent auf 3,4 Milliarden zurück. Dies, obwohl Geberit in den meisten Märkten mehr verkaufte.

Preiserhöhungen nur verzögert weitergeben

Trotzdem ging das Betriebsergebnis (Ebit) um 16,3 Prozent auf 755 Millionen zurück. Grund dafür seien die stark gestiegenen Preise. Rohmaterialien kosteten 2022 19 Prozent mehr, die Energie kostete doppelt so viel wie im Vorjahr. Das habe zusätzliche Kosten von 244 Millionen Franken verursacht, heisst es in der Mitteilung zum Jahresergebnis. Die höheren Preise konnten aber im Verkauf nicht vollständig kompensiert werden. «Aufgrund des mehrstufigen Vertriebs in der Sanitärindustrie können Preisanpassungen nur mit zeitlicher Verzögerung umgesetzt werden.»

Auch die höheren Personalkosten hätten das Ergebnis gedrückt, obwohl die Zahl der Mitarbeitenden um 295 Personen auf weltweit 11514 zurückgegangen ist. Abgebaut worden seien vor allem Temporärkräfte im Bereich Produktion und Logistik. Auch die Investitionen fielen mit 155 Millionen Franken etwas tiefer aus als im Vorjahr.

Dividenden sollen erhöht werden

Trotzdem wird der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung um 0,8 Prozent vorgeschlagen. Im Sommer 2022 startete Geberit auch ein Aktienrückkaufprogramm. Innert zwei Jahren sollen Namenaktien bis zu einem Betrag von 650 Millionen zurückgekauft werden. Im Rahmen dieses Programms wurden bis Ende Jahr bereits Aktien für 286 Millionen zurückgekauft.

Gleichzeitig hat die Geberit Gruppe 2022 auch den Energieverbrauch gesenkt, die Effizienz erhöht und gezielt erneuerbare Energieträger eingekauft. Dadurch sanken die CO 2 -Emissionen im Vergleich zum Umsatz um 21,9 Prozent.

Ein Ausblick auf das nächste Jahr ist laut der Mitteilung schwierig. Dass während Covid viele Leute ihre Häuser bereits erneuerten, dürfte auf die Verkäufe drücken. Auch Inflation und die Verschiebung zu Wärmepumpen dürfte sich für Geberit negativ auswirken. Gleichzeitig bestehe weiterhin ein Bedarf an Sanierungen und Neubauten in Europa. Auch der Trend zu höherwertigen Sanitärstandards dürfte Geberit in die Hände spielen. Ebenso sieht Geberit ein positives Marktumfeld ausserhalb Europas, insbesondere in Indien und der Golfregion.