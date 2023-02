Nach Gewinntaucher: Arbonia pumpt ihr Geschäft auf

Gebäudezulieferer Arbonia pumpt ihr Geschäft auf – nach einem Gewinntaucher und kaum Umsatzwachstum soll es wieder aufwärtsgehen Das Arboner Industrieunternehmen ist 2022 mit konventionellen Produkten wie Flachheizkörpern oder Standardtüren wenig erfolgreich gewesen und hat die Nachfrage überschätzt. Dafür wächst das Geschäft rasant mit zukunftsträchtigen Fabrikaten wie Fussbodenheizungen, Lüftungen und Funktionstüren. Oder Wärmepumpen, deren Produktionskapazität und Umsatz Arbonia rasch vervielfachen will. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 28.02.2023, 17.00 Uhr

Der Hauptsitz der Arbonia im Corporate Center in Arbon. Bild: Hanspeter Schiess

Ins Jahr 2022 war Arbonia, mit einem rekordhohen Auftragsbestand im Rücken, noch «euphorisch gestartet», wie es der exekutive Verwaltungsratspräsident und damit starke Mann des Arboner Gebäudezulieferers, Alexander von Witzleben, ausdrückt. Doch bald folgte Ernüchterung. Russland brach den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun, die Inflation nahm eilends zu, Rohstoff- und Energiepreise stiegen steil an.

Zudem entwickelten sich die Währungen «deutlich gegen uns», sagte an der Bilanzmedienkonferenz von Witzleben. Will heissen: Vor allem der Euro verlor gegenüber dem Franken an Wert, was die Euroerlöse schmälert, wenn man sie in Franken umrechnet. Das ist ein Grund, warum der Arbonia-Umsatz lediglich um 1,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken wuchs. Zu konstanten Wechselkursen und ohne Akquisitionseffekte wären es 5,5 Prozent gewesen.

Bei den Radiatoren verschätzt sich Arbonia

Ein zweiter Grund: Bei konventionellen Produkten wie Flachheizkörpern oder Standardtüren registrierte das Unternehmen tiefere Absatzmengen, unter anderem deshalb, weil Grosshändler wegen Konjunktursorgen und in der Erwartung, dass die Preise 2023 wieder sinken dürften, ab Herbst 2022 mit Bestellungen zuwarteten und stattdessen Lager abbauten.

Am Beispiel der Flachheizkörper äusserte sich dies bei Arbonia wie folgt: Im ersten Semester baute man die Bestände auf, und dies notabene mit Rohmaterial, das zu relativ hohen Preisen eingekauft worden war, um gerüstet zu sein für die Hochsaison ab Herbst, also die kältere Jahreszeit. Doch ab September ging die Nachfrage teils um bis zu 50 Prozent zurück, wie von Witzleben sagt.

Resultat: Statt wie im Vorjahr 2,5 Millionen Flachheizkörper setzte Arbonia lediglich 1,9 Millionen Stück ab. Das kostete 60 Millionen Franken Umsatz und 15 bis 20 Millionen Franken Betriebsergebnis. Und dieses litt darüber hinaus daran, dass Arbonia die höheren Einkaufs- und Energiepreise teils nur verzögert an die Kunden weitergeben konnte, was an der Marge nagte.

Festhalten am russischen Werk

Alexander von Witzleben, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Arbonia. Bild: Andrea Tina Stalder

Gleichwohl will von Witzleben auch an Produkten wie den Flachheizkörpern festhalten. Denn zum einen ist deren Produktion vollautomatisiert, kommt also mit einem Minimum an Personal aus. Zweitens erwartet der Chef, dass sich die Nachfrage vorerst bei rund 1,8 Millionen Stück im Jahr stabilisiert.

Davon dürften 2023 rund 300'000 Radiatoren aus der russischen Arbonia-Fabrik kommen. Diese wurde 2017 mit zwei Fertigungslinien aus Bayern ausgerüstet. Anfang 2022 seien sie vollausgelastet gelaufen, dann führte der Ukraine-Krieg zu einer Zäsur, wie von Witzleben sagt, man bestritt das Jahr mit nur einer Linie und schloss im Werk mit einem Betriebsgewinn von 1 Million statt wie budgetiert 4 Millionen Franken ab.

Von Witzleben geht davon aus, dass sich der russische Markt bald etwas erholt. Dann könnte die Wiederinbetriebnahme der zweiten Linie zum Thema werden. Einer Stilllegung oder einem Verkauf des Werks erteilt von Witzleben eine Absage. Bei einem Verkauf würde man wegen der rigiden russischen Vorschriften kaum Geld halten, man müsste mit einem Abschreiber zwischen 40 und 50 Millionen Franken rechnen. Und: «Langfristig ist Russland ein Fünf-Millionen-Flachheizkörpermarkt und auch die Ukraine hat grossen Bedarf an Radiatoren.»

Wärmepumpen boomen

Zukunftsträchtiger und lukrativer erscheinen von Witzleben aber Produkte in Wachstumsmärkten. Dazu zählen Fussbodenheizungen (Absatz 2022: +25 Prozent), Wärmepumpen (+40 Prozent), Batteriespeicher, Lüftungsanlagen (+35 Prozent) und Funktionstüren wie zum Beispiel Brandschutztüren.

Besonders auf den Wärmepumpen, bei denen Arbonia erst seit 2014 aktiv ist, ruhen grosse Erwartungen. Von Witzleben rechnet damit, 2023 den Absatz um weitere 50 Prozent zu erhöhen, und er hat die Ambition, den Umsatz auf 70 Millionen Franken zu verdoppeln und bis 2026 gar auf 200 Millionen zu erhöhen. Dazu will Arbonia die Kapazität im tschechischen Werk, das seit Sommer 2022 produziert, bis 2024 auf 30'000 Stück verdoppeln und später auf 60'000 Stück glatt nochmals verdoppeln.

Eigene Energie aus Sägespänen

Auch bei den Türen will von Witzleben vorwärtsmachen. In Roggwil, wo mit RWD Schlatter praktisch die letzte verbliebene Schweizer Fabrikation der Arbonia-Gruppe verblieben ist, verkürzt das neue Logistikzentrum die Lieferzeiten für Kunden hierzulande. Bei den deutschen Herstellern Prüm und Garant wittert von Witzleben die Chance, massiv Energiekosten sparen zu können.

In diesen beiden Werken werden Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen (WKK-Anlagen) installiert, in denen künftig die Sägespäne aus der Türenproduktion verbrannt werden, die man bisher gegen Entgelt entsorgt hat. Mittelfristig werden die beiden Werke 100 Prozent der benötigten Wärme und rund 50 Prozent ihres Stroms selber herstellen.

Darüber hinaus plant Arbonia, sämtliche Frei- und Dachflächen mit Photovoltaik zu bestücken. In der Summe bedeute dies zusammen mit den WKK-Anlagen, dass ab 2026 die Arbonia-Gruppe 44 Prozent ihres Energiebedarfs selber decken könne. Aktuell sind es zwölf Prozent.

Es fehlt an Wohnungen

Für 2023 zeigt sich von Witzleben recht zuversichtlich. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in der Schweiz 50'000 und im grössten Markt Deutschland 700'000 Wohnungen fehlen, die Bevölkerung wächst, der Wohnflächenkonsum pro Kopf steigt und es immer mehr Singlehaushalte gibt. Zudem hätten, gerade in Deutschland, energieeffiziente Sanierungen noch viel Potenzial. Material ist inzwischen wieder günstiger geworden.

Der Arbonia-Lenker rechnet für 2023 mit 1,3 Milliarden Franken Umsatz sowie operativen Margen von 4 (2022: 3,4) Prozent auf Stufe Ebit und 10 (2022: 9,4) Prozent auf Stufe Ebitda. Für Investitionen sind 90 Millionen Franken fest zugeteilt, 2024 sollen es noch 60 Millionen sein.

Die Mittelfristziele für 2026 bleiben unverändert: über 1,5 Milliarden Franken Umsatz, womit die gut 300 Millionen, die Arbonia 2021 mit dem Verkauf der Fensterdivision abgegeben hatte, wieder wettgemacht wären, sowie Ebitda-Margen von mindestens 15 Prozent bei den Türen und mindestens 12,5 Prozent in der Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Für 2022 erhalten die Arbonia-Aktionäre eine stabile Dividende von 30 Rappen je Namenaktie.

