Hälg Group hat mit Erneuerbaren viel zu tun

GEBÄUDETECHNIK Trotz Flaute bei Neubauten hat die Hälg Group genug zu tun – auch wegen des Booms bei erneuerbaren Energien 2022 boomten energetische Sanierungen. Auch deshalb hat das St.Galler Gebäudetechnikunternehmen Hälg auch dieses Jahr noch genug zu tun. Doch auch bei Grossbaustellen wie der Olma Halle 1 ist Hälg dabei. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Solaranlagen und Wärmepumpen boomten letztes Jahr. Das merkt auch die Hälg Group. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Bauwirtschaft scheint in der Schweiz etwas zu stocken. 2022 wurden nur 38’000 neue Wohnungen bewilligt, der Bauindex sank auch im ersten Quartal dieses Jahres. Gerade die hohen Zinsen dürften bei institutionellen Anlegern den Appetit auf Neubauten etwas gedämpft haben. Hinzu kommen auch die hohen Materialkosten und weiterhin bestehenden Lieferschwierigkeiten.

Mittelfristig mehr Neubauten nötig

Roger Baumer, CEO und Mitinhaber, Hälg Group. Bild: Michael Huwiler

Auch im laufenden Jahr dürften die Bauinvestitionen nochmals sinken, sagt Roger Baumer, Mitinhaber und CEO der St.Galler Hälg Group bei einem Mediengespräch zum Jahresergebnis. Trotzdem blickt er zuversichtlich auf die Zukunft. Denn die Nachfrage nach neuen Wohnungen wäre da: Rund 80’000 Menschen wanderten letztes Jahr in die Schweiz ein, «Leute, die irgendwo wohnen und arbeiten müssen, sie müssen Einkaufsmöglichkeiten haben und ihre Kinder in die Schule schicken», sagt Baumer. So dürfte mittelfristig wieder mehr gebaut werden. Und bis dahin haben die heute 1057 Mitarbeitenden anscheinend genug zu tun. So baut Hälg bei der Olma Halle 1 gebäudetechnische Anlagen wie Heizung und Gebäudeautomation ein, ebenso bei der Metrohm in Herisau. Solche Grossbaustellen in der ganzen Schweiz machen rund 80 Prozent des Umsatzes der Hälg Group aus, und auch einen grossen Teil des Arbeitsvorrats, der noch vorhanden ist. Aber auch kleinere Aufträge habe Hälg genug.

Boom bei energetischen Sanierungen

Das hat nicht zuletzt mit dem Boom von Haussanierungen zu tun. Befeuert wurde der nicht zuletzt von der russischen Invasion in die Ukraine. Als Folge stiegen die Energiepreise und man sorgte sich um einen Energiemangel. So habe sich die Installation von Solaranlagen im letzten Jahr rund vervierfacht. «Und wir haben rund doppelt so viele Wärmepumpen eingebaut wie im Vorjahr», sagt Roger Baumer. Dabei wurden die Aufträge des letzten Jahres noch gar nicht abgearbeitet. «Die Lieferfristen für Wärmepumpen liegen derzeit bei rund 12 Monaten», sagt Baumer. Dabei mangelt es nicht nur an Material, sondern auch an Personal.

Auch das Departement Biosysteme der ETH in Basel gehört zu den Grossprojekten, an denen Hälg mitarbeitet. Bild: PD

«Wir wollen aber nun nicht 50 zusätzliche Leute einstellen, um das möglichst schnell abzubauen», sagt Baumer. Abgesehen davon, dass es zur Zeit schwierig wäre, diese Leute zu finden, setze man auf schrittweisen Ausbau. «Wir wollen Leute einstellen, die zu uns passen und ihren Beruf verstehen.» Dass bei diesen Lieferfristen manche Kundinnen und Kunden zur Konkurrenz gehen oder sich die Sanierung noch einmal überlegen, sei zwar möglich, sagt er. «Doch wir stellen nicht fest, dass die Nachfrage nach erneuerbaren Energien stark nachlässt.» Tatsächlich sei es auch nicht so, dass es nicht mehr möglich sei, auch dieses Jahr noch einige kleinere Aufträge anzunehmen, stellt Co-Inhaber und Verwaltungsrat Marcel Baumer klar.

Energiewende bleibt aktuell

Marcel Baumer, Mitinhaber und Verwaltungsrat, Hälg Group. Michael Huwiler

Selbst wenn der aktuelle Hype etwas abflachen sollte, dürfte die Energiewende die Hälg Group noch lange beschäftigen. So sieht das Unternehmen die Energiestrategie des Bundes als einen der wichtigsten Treiber ihres Geschäfts. Denn die ist auch bei Geschäftsliegenschaften ein wichtiges Thema – und das war sie schon vor Putins Einmarsch in die Ukraine.

«Bei neuen Geschäftsliegenschaften sind erneuerbare Energien schon seit über 10 Jahren Standard», sagt Baumer. «Und auch bei Sanierungen wird meist mit Fernwärme oder Wärmepumpen und Photovoltaik aufgerüstet.» Gerade bei Industriekunden sei der Energieverbrauch sowieso immer im Fokus. «Denn hier ist Energie schon immer ein wichtiger Kostenpunkt.»

Hier könne Hälg nicht nur mit neuen Anlagen helfen. «Hier müssen wir filigraner arbeiten», sagt Baumer. Gerade in der Industrie arbeite die Service-Abteilung oft laufend an einer Optimierung des Energieverbrauchs. Mit Hilfe von Datenanalysen und Automatisierungen sei Hälg ständig dabei, bei den Kunden Sparpotenzial auszumachen und umzusetzen, sagt Marcel Baumer. «Denn die beste Energie ist die, die man gar nicht braucht.» Auch dieses Feld werde sich in Zukunft noch weiterentwickeln.

Bei Geschäftsliegenschaften wird der Energieverbrauch laufend optimiert. Bild: PD

Umsatz wächst trotz Ausgliederung der Vadea Auf Mitte Jahr wurde das Ingenieurbüro Vadea mit rund 70 Mitarbeitenden aus der Hälg Group ausgegliedert, auch wenn die Brüder Marcel und Roger Baumer weiterhin Inhaber bleiben. Trotzdem erzielte die Hälg Group mit 315,7 Millionen Franken einen um 700’000 Franken höheren Gesamtumsatz als 2021. Von den verbleibenden 1057 Mitarbeitenden arbeite ein vergleichsweise hoher Anteil an handwerklichen Mitarbeitenden und Lernenden im Betrieb. Auf Anfang Jahr verbesserte das Unternehmen zudem seine Anstellungsbedingungen. Neben mehr Ferien und einem Ausbau des Mutterschaftsurlaubs gehörte auch eine Lohnerhöhung dazu. Hälg baute 2022 auch die Zahl der Standorte aus. (ken)

