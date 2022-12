GEBÄUDETECHNIK Lehmann verstärkt Geschäftsleitung Das Gossauer Gebäudetechnikunternehmen erweitert das Aktionariat und damit die Geschäftsleitung um zwei neue Mitglieder. 23.12.2022, 17.00 Uhr

Die A. Lehmann Elektro AG verstärkt ihr Aktionariat und die Führung. Zum Kreis der Miteigentümer zählen neu David Bali, Leiter IT Systems, und Marco Lehmann, B. Sc. in Elektrotechnik und technischer Leiter der Unternehmung, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Aktien der Unternehmung sind vollständig und zu gleichen Teilen im Besitz von Kadermitarbeitenden, welche sich auch die Geschäftsführung teilen. Die neue Führungsstruktur soll sicherstellen, dass die A. Lehmann Elektro AG als eigentümergeführte Unternehmung den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen kann.

Die Geschichte des Unternehmens begann 1960, als Albert Lehmann ein Elektroinstallationsgeschäft in Gossau übernahm. Vor allem seit den 2000er-Jahren hat das Unternehmen verschiedene Gebäudetechnikunternehmen in der Region übernommen. So ist sie heute an sieben Standorten in der Ostschweiz und Süddeutschland präsent. Mit den 150 Mitarbeitenden bietet Lehmann neben Gebäudetechnik auch im Bereich IT- und Telekommunikation an. (red/ken)