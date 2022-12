Gebäudetechnik Arbonia heizt in Südeuropa ein – Expansion mit nachhaltigen Wärmesystemen Die Gebäudezulieferin Arbonia hat in Portugal eine Vertriebsgesellschaft gekauft. Der Thurgauer Konzern nimmt damit eine führende Rolle auf der iberischen Halbinsel ein. Stefan Borkert 06.12.2022, 13.00 Uhr

Arbonia setzt ihren Wachstumskurs auf der iberischen Halbinsel fort. PD

Die Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) ist auf Wachstumskurs. Wie Arbonia in einem Communiqué mitteilt, habe das Unternehmen einen Kaufvertrag über 100 Prozent der Anteile der portugiesischen HLK-Vertriebsgesellschaft Cirelius S.A. unterzeichnet. Für die Division HLK bedeute diese Akquisition eine markante Stärkung ihrer Aktivitäten in den Märkten Portugal und Spanien, wodurch sie eine führende Anbieterin von HLK-Systemlösungen auf der iberischen Halbinsel werde.

Markteintritt in Spanien und Portugal

2018 und 2021 hat Arbonia zur geografischen Expansion in den beiden südeuropäischen Märkten Spanien und Portugal bereits die Vertriebspartner für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte Tecna und Cicsa erworben. Arbonia schreibt weiter, dass die Akquisition von Cirelius die Vertriebsposition der Division HLK in diesen Märkten so markant stärken werde, sodass eine führende Marktposition auf der iberischen Halbinsel erlangt werde. Auch in diesen beiden Märkten verfolge die Division ihre Wachstumsstrategie als innovativer Anbieter von nachhaltigen Wärmesystemen, von der Wärmeerzeugung und optimalen Wärmeübertragung bis hin zur Energiespeicherung für alle Gebäudearten und Anwendungsbereiche, sowohl für den Neubau- als auch den Renovationsmarkt.



Cirelius mit Sitz in Porto (PT) ist insbesondere auf den Vertrieb von HLK-Systemlösungen für den Wohnungsbau in ganz Portugal spezialisiert und vertreibt unter anderem Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Somit sei das Unternehmen auf Produkt- und Kundenseite sowie in der geografischen Ausrichtung komplementär zu Tecna. Synergien würden sich daher insbesondere auf Umsatzseite durch den gestärkten und breiteren Marktzugang ergeben.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen

Arbonia übernimmt demnach alle Aktivitäten von Cirelius inklusive der rund 60 Mitarbeitenden, sodass langjährige Kundenbeziehungen mit bestehenden Ansprechpartnern und laufende Projekte reibungslos weitergeführt werden können. Cirelius erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.

Die Akquisition werde aus zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert. Weiter teilt der Konzern mit, dass sich mögliche Synergien bereits im Geschäftsjahr 2023 positiv auf den Gewinn pro Aktie der Arbonia auswirken werden.