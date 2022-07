Gastronomie «Der Rest ist für Sie» – auch in der Ostschweiz gilt: Trinkgeld ist ein Zeichen von Anerkennung Obwohl Trinkgeld in der Schweiz seit 1974 abgeschafft ist, ist es doch ein Dauerthema. Auch in der Ostschweiz gibt es den Zustupf zum Lohn. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Nur ganz wenige geben aus Prinzip gar kein Trinkgeld. Für viele Gäste gehört es zum guten Ton. Bild: Reto Martin

Immer wieder werden an Restauranttischen Diskussionen um das Trinkgeld geführt, wenn es ans Bezahlen geht. Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, erklärt kurz und bündig: «Man muss im Thurgau wie auch sonst wo in der Schweiz kein Trinkgeld geben. Der Service ist inbegriffen.»

Und das gilt bereits seit 1974. Trotzdem sind Gäste spendabel. Schliesslich gilt das Geben von Trinkgeld generell als anständig, insbesondere angesichts der als tief wahrgenommenen Löhne der Dienstleister sowie als Honorierung eines Services, der den Erwartungen entspricht oder diese übertrifft. Wie viel Trinkgeld also kann es sein? Antworten darauf gibt die im Auftrag der Bank Cler durch das Marktforschungsinstitut gfs.bern durchgeführte, repräsentative Umfrage zum Thema. Die Angaben beziehen sich auf die Spendierfreudigkeit im Inland, aber auch im Ausland, wo oft der Service nicht inbegriffen ist.

Bartel betont, dass das Personal eigentlich unabhängig vom Trinkgeld sei, aber es gebe doch einen Zustupf an den Lohn. Die Höhe des Betrags könne der Gast selber festlegen. Seiner Erfahrung nach wird meist mehr Trinkgeld gegeben, wenn man mit dem Service sehr zufrieden war:

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

«Diejenigen Gäste, die zuvorkommend und freundlich den Service miterleben, sind auch meistens grosszügiger.»

Auf der anderen Seite könne es auch vorkommen, dass, wenn jemand mit dem Service nicht zufrieden sei, praktisch kein Trinkgeld gebe. Das sieht auch Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, so: «Spezielle Leistungen werden honoriert.» Da man in der Schweiz nirgends Trinkgeld geben müsse, sei das individuell verschieden. Und wie die Betriebe das Trinkgeld dann verrechnen, ob es beispielsweise in einen Topf komme, von dem auch das Küchenpersonal profitiere, entscheide jeder Betrieb selbst. Und Bartel ergänzt, dass vielerorts das Trinkgeld in einen Topf gegeben und dann untereinander aufgeteilt werde. Einig sind sich beide, dass es unerheblich sei, aus welchem Land die Gäste stammen.

95 Prozent geben Trinkgeld

Am meisten Trinkgeld wird gemäss der Studie der Bank Cler in der Gastronomie gegeben. Im Restaurant oder in der Bar geben mit 95 Prozent fast alle Schweizerinnen und Schweizer Trinkgeld. Bereits deutlich weniger Trinkgeld wird in der Hotellerie gegeben, die mit 56 Prozent Platz zwei der Branchen belegt. Auf Platz drei kommen Dienstleistungen im Bereich Transport mit 55 Prozent. Ebenfalls grundsätzlich in den Genuss von Trinkgeldern kommen Dienstleistungen im Bereich Beauty und Wellness (50 Prozent), aber auch Dienstleistungen im Bereich Kultur und Kunst (33 Prozent).

Spitzenreiter beim Trinkgeldgeben sind gemäss der Studie Frauen, ältere Personen sowie generell Deutschschweizerinnen und -schweizer. Insbesondere für Dienstleistungen im Bereich Beauty und Wellness, für Kunst und Kultur sowie in der Hotellerie sind Frauen grundsätzlich spendabler als Männer. Dies gilt generell aber auch für Einwohner der Deutschschweiz. Romands zeigen sich demnach in der Hotellerie, beim Transport und bei der Schönheitspflege deutlich zurückhaltender. Am Alter und Einkommen gemessen, wird die Grosszügigkeitsskala branchenübergreifend von Personen ab 65 Jahren angeführt. Generell gilt, dass, wer mehr verdient, etwa mehr als 7000 Franken im Monat, gibt auch mehr Trinkgeld.

Nur wenige geben aus Prinzip kein Trinkgeld

Auf das Prinzip «Service inbegriffen» beruft sich in der Schweiz nur ein geringer Teil der Befragten. Bei den Männern sind es vier Prozent, die komplett auf das Geben von Trinkgeld verzichten. Bei Frauen ist es nur ein Prozent. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede in den Sprachregionen: Während es in der Romandie insgesamt fünf Prozent der Befragten sind, die partout kein Trinkgeld geben möchten, sind es in der Deutschschweiz nur zwei Prozent.

Wie viel Trinkgeld aber gibt man, wenn der Service eigentlich inklusive ist? Dazu konnte auch in der Studie klein einheitliches System ausgemacht werden. Etwas mehr als die Hälfte erklärte, im Normalfall einen prozentualen Anteil des Preises zusätzlich als Trinkgeld zu geben. Am häufigsten sind dies zehn Prozent. Rund ein Drittel der Befragten hält es so. Manchmal wird auch weniger gegeben. Knapp ein Fünftel gibt etwa fünf Prozent der Rechnung. Nur selten wird mehr gegeben. Mehr als zehn Prozent Trinkgeld gibt nur ein ganz kleiner Teil der Befragten für Dienstleistungen aus. Interessant ist auch hier die unterschiedliche Kultur in den Sprachregionen. Die Deutschschweizer runden Beträge am liebsten um einen Zehntel auf. Die Romands hingegen nur um einen Zwanzigstel.

Stimmt der Service, dann gibt es Trinkgeld. Bild: Getty

Erwartungen müssen nicht übertroffen, aber erfüllt werden

Dass der Service stimmt, ist vielen wichtig. Aber ob der Service die Erwartungen nur erfüllt oder sogar übertrifft, macht für das Trinkgeldverhalten keinen grossen Unterschied: Für 61 Prozent der Befragten ist vor allem die Erfüllung der Erwartungen entscheidend. Übertroffene Erwartungen werden von 57 Prozent der Befragten mit Grosszügigkeit honoriert. Die Sympathie spielt zudem in der Westschweiz eine grosse Rolle. Für 73 Prozent der befragten Romands ist es wichtig, ob ihnen die Dienstleister sympathisch sind oder nicht.

Ein entscheidender Faktor bleibt, dass das Geben von Trinkgeld in der Schweiz einfach zum guten Ton gehört. Vor allem die jüngeren Befragten zwischen 18 und 39 Jahren gaben an, allein aus Anstand ein Trinkgeld zu geben, vor allem in der Gastronomie.

Trinkgeld im Ausland: Ferienluft macht nicht spendabler

Ferien wirken sich nicht merklich positiv auf die Spendierfreudigkeit aus. Deutschschweizer geben zu über zwei Dritteln (69 Prozent) an, zu Hause in der Schweiz und in den Ferien gleich viel Trinkgeld zu geben. In der Romandie geben 70 Prozent an, in beiden Situationen gleich spendabel zu sein. Knapp ein Viertel der Romands allerdings gibt lieber zu Hause mehr Trinkgeld als im Ausland.

