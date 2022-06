Das 28. Rheintaler Wirtschaftsforum nimmt Gestalt an

Forum Eine Chemieingenieurin, ein Berufsoffizier, ein Biopionier: das Rheintaler Wirtschaftsforum geht in die nächste Runde Kaum ist das 27. Rheintaler Wirtschaftsforum vorbei, wird schon die nächste Ausgabe aufgegleist. Von vier Referentinnen und Referenten sind bereits deren drei verpflichtet: Sulzer-Präsidentin und Noch-BKW-Chefin Suzanne Thoma, Korpskommandant Hans-Peter Walser und Unternehmer Johannes Gutmann. Thomas Griesser Kym 10.06.2022, 13.46 Uhr

Sulzer-Verwaltungsratspräsidentin und BKW-Chefin Suzanne Thoma. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, 21. Dezember 2021)

Nach dem pandemiebedingten Abstecher 2022 in den Juni soll das Rheintaler Wirtschaftsforum 2023 wieder wie üblich im Januar stattfinden. Termin in der Sporthalle Aegeten in Widnau ist der 20. Januar 2023, und für die 28. Ausgabe haben die Organisatoren bereits eine Referentin und zwei Referenten verpflichtet.