Forum «Boom!»: Neuer Thurgauer Wirtschaftstag nimmt Gestalt an Am Mittwoch lassen die Organisatoren des neuen Thurgauer Wirtschaftstags die Katze aus dem Sack. Sicher ist: Die Konkurrenzveranstaltung zum Wirtschaftsforum Thurgau findet erstmals am 1. Juni 2023 statt. Thomas Griesser Kym 25.10.2022, 16.01 Uhr

Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. Bild: Reto Martin

«Boom! Der Thurgauer Wirtschaftstag» nennt sich das neue Forum, das am 1. Juni 2023 erstmals in Weinfelden stattfindet. Der Anlass wird ausgerichtet von der IHK Industrie- und Handelskammer Thurgau, vom Thurgauer Gewerbeverband (TGV) und vom Verband der Thurgauer Landwirtschaft. Mit an Bord sind ebenfalls die UBS als Hauptsponsorin und die Stadt Weinfelden. Heute Mittwoch orientieren die Verbände über ihre Pläne und die Themen des neuen Forums.